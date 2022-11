WSO2 ist Strong Performer im „Customer Identity and Access Management, Q4 2022“- Report von Forrester Research Inc.

WSO2 ist einer der „15 wichtigsten Anbieter“ in dem neuen Bericht zu CIAM-Anbietern, der 22 verschiedene Kriterien bewertet

Santa Clara, Kalifornien – 22. November 2022 – WSO2, der führende Anbieter von Technologien für die digitale Transformation, gibt bekannt, dass das Unternehmen von Forrester Research, Inc. im Bericht The Forrester Wave™ als „Strong Performer“ eingestuft wurde – Customer Identity and Access Management, Q4 2022 report1, der am 7. November 2022 veröffentlicht wurde. Die Ergebnisse basieren auf Bewertungen anhand von 22 verschiedenen Kriterien der 15 Softwareanbieter, die Forrester als die wichtigsten Anbieter m Bereich von Customer Identity und Zugriffsmanagement (CIAM) identifiziert hat. Der Bericht ist hier bei Forrester Research.

The Forrester Wave™: Customer Identity and Access Management, Q4 2022″ stellt Folgendes fest: „Ein Ziel von CIAM ist es zunehmend, die Kundenakquise und -bindung durch eine ausgezeichnete Benutzererfahrung und Identitätsorchestrierung zu unterstützen, während diese Prozesse für den Nutzer unsichtbar bleiben. Die Anbieter reagieren auf diese Anforderungen, indem sie CIAM-Workflows offenlegen und Self-Services und Authentifizierungsprozesse besser konfigurierbar und als APIs zugänglich machen.“

Bewertung der CIAM-Suite von WSO2

In der Kategorie „Aktuelles Angebot“ des Berichts The Forrester Wave™: Customer Identity and Access Management, Q4 2022 erhielt WSO2 in fünf Kriterien die höchstmögliche Bewertung von 5,0: Datenorchestrierung, Benutzer und Rollen, Kunden-Identitätsüberprüfung und -registrierung, Authentifizierungsmethoden und Integration von Geschäftssystemen. Der Bericht gab WSO2 außerdem die höchstmögliche Bewertung für drei Kriterien in der Kategorie Strategie: Marktansatz, Innovationsplan und Bereitstellungsmodell.

The Forrester Wave™: Customer Identity and Access Management, Q4 2022sagt: „WSO2 hat in die Bereiche Zugriffsmanagement, Identitätsmanagement, Verwaltung und Identitätsüberprüfung investiert, um seinen traditionellen Workflow-zentrierten Ansatz zur Abbildung von Geschäftsprozessen zu ergänzen. In seiner Strategie zeigt der Anbieter einen überzeugenden Marktansatz: Verfolgung der Digital Journeys über mehrere Kanäle, vertikale Beschleuniger und regionale Einstellungen. Seine Ausgaben für Forschung und Entwicklung sind hoch, und sein Liefermodell ist sowohl bei CIAM-Lösungen vor Ort als auch in der Cloud stark.“

Angebot für Entwickler zur Bereitstellung sicherer, personalisierter digitaler Erlebnisse

CIAM Suite von WSO2 ist eine ausgezeichnete, auf Entwickler ausgerichtete Lösung, die den Prozess der Erstellung einzigartiger und überzeugender digitaler Erlebnisse vereinfacht und gleichzeitig die Risiken minimiert, die den Erfolg eines CX-Programms (Customer Experience) behindern können. Die einzigartig erweiterbare, API-gesteuerte, Cloud-native Suite bietet die Möglichkeit, Identitäten zusammenzuführen, zu authentifizieren und zu verwalten, heterogene Identitätsprotokolle zu überbrücken und den Zugriff auf Web- und mobile Anwendungen sowie API-basierte Endpunkte zu sichern. Darüber hinaus unterstützt sie die wachsende Nachfrage, CIAM von Business-to-Consumer-Szenarien (B2C) auf komplexe Business-to-Business-Modelle (B2B) auszuweiten.

Derzeit umfasst die CIAM-Suite WSO2 Identity Server, WSO2 Private CIAM Cloud und den Asgardeo Identity as a Service (IDaaS). Die Suite verwaltet mittlerweile mehr als 1 Milliarde Identitäten pro Jahr und wird von mehr als 1.500 Unternehmen und Regierungsorganisationen weltweit eingesetzt.

Mehr Informationen unter: https://wso2.com/ciam-suite

„Wir haben viel investiert, um Entwickler in die Lage zu versetzen, mit unserer hochgradig erweiterbaren und flexiblen CIAM-Suite sichere, personalisierte digitale Erfahrungen zu schaffen“, so Geethika Cooray, Vice President und General Manager of Identity and Access Management bei WSO2. „Wir fühlen uns geehrt in der Forrester Wave: Customer Identity and Access Management, Q4 2022 als Strong Performer genannt zu werden. Wir sehen dies als Anerkennung dafür, wie unsere CIAM-Suite es den digitalen Unternehmen von heute ermöglicht, durch reichhaltige, aussagekräftige und auf Vertrauen basierende Erfahrungen um die Loyalität ihrer Kunden zu kämpfen.“

Über WSO2

WSO2 wurde 2005 gegründet und ermöglicht Tausenden von Unternehmen, darunter Hunderten der weltweit größten Unternehmen, Spitzenuniversitäten und Regierungen, ihre digitale Transformation voranzutreiben – mit mehr als 20 Billionen Transaktionen und der Verwaltung von mehr als 1 Billionen Identitäten pro Jahr. Durch den Einsatz von WSO2 für API-Management, Integration und Customer Identity and Access Management (CIAM) nutzen diese Unternehmen die volle Leistungsfähigkeit ihrer APIs, um ihre digitalen Services und Anwendungen sicher bereitzustellen. Unser Open-Source- und API-first-Ansatz für Software, die sowohl vor Ort als auch in der Cloud ausgeführt werden kann, hilft Entwicklern und Architekten, produktiver zu arbeiten und digitale Produkte schnell und bedarfsgerecht zu erstellen, ohne sich an einen bestimmten Anbieter binden zu müssen. WSO2 beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in Australien, Brasilien, Deutschland, Indien, Sri Lanka, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien und den USA. Weitere Informationen unter www.wso2.com oder auf LinkedIn und Twitter.

Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

