WSO2: Sponsor und Referent auf dem Gartner Identity & Access Management Summit London 2023

Auf dem Gipfel wird WSO2 Diskussionen und Vorführungen zur Bedeutung von CIAM-Lösungen zeigen, die ermöglichen die Customer Experience (CX) sowohl zu sichern als auch zu personalisieren.

London, UK – 28. Februar 2023 – WSO2, der führende Anbieter von Technologien für die digitale Transformation, wird am diesjährigen Gartner Identity & Access Management Summit 2023, London UK, vom 6. bis 7. März 2023 als Premier-Level-Sponsor im InterContinental Hotel London (The O2) teilnehmen.

Die diesjährige Veranstaltung behandelt das Thema: Beyond IAM: Enable Identity-First Security“ – wie können Unternehmen Identitäten sicherstellen, um sichere und personalisierte Omnichannel-Erlebnisse zu schaffen. WSO2 wird eine Solution Provider Session abhalten und die WSO2-Kunden Vitality und TomTom werden als Teil der Agenda unabhängige Fallstudien-Sessions durchführen.

CIAM von WSO2 geht über die einfache Zugriffsverwaltung hinaus. Es unterstützt Unternehmen bei der Orchestrierung des Zugriffs auf mehrere Quellen mit isolierten Kundeninformationen, um eine einheitliche Sicht auf ihre Anwender zu entwickeln. Dies ermöglicht die Erstellung von personalisierten, ansprechenden und funktionalen Multi-Experience-Apps über alle Kanäle hinweg.

Geethika Cooray, Vice President & General Manager IAM bei WSO2, hält eine Session zum Thema „CIAM Beyond Access Management, multi-experience apps, a unified customer view, and digital doubles“. Geethika Cooray stellt die Bedeutung der Bereitstellung von Lösungen für das Kundenidentitäts- und Zugriffsmanagement dar, die Unternehmen benötigen, um reichhaltige, vertrauenswürdige digitale Erlebnisse zu schaffen, die die Kundenakzeptanz, -loyalität und das Wachstum fördern.

In zwei weiteren Sessions geht es um Kundenerfahrungen mit WSO2-Kunden: Simon Bradley, Service Architect bei Vitality, einem britischen Unternehmen, das Krankenversicherungen, Kapitalanlagen und Rentenpläne anbietet, und Hans van Leijen, Director of Applications beim Kartierungs- und Ortungstechnologie-Unternehmen TomTom.

Die Sitzung mit dem Titel „Fallstudie von Vitality: Vital IT und Warum. Why and How Vitality Transformed the Most Important Step in the Customer Experience, the First Step“ findet am Dienstag, den 7. März 2023 um 15:45 Uhr GMT statt. In dieser Sitzung wird die Umstellung von einer zersplitterten Legacy-Architektur auf ein unternehmensgerechtes CIAM beschrieben, dass die Erwartungen einer zunehmend technologiebewussten Kundschaft erfüllt, den geschäftlichen Anforderungen an flexible und innovative Lösungen gerecht wird und sicherstellt, dass die Daten unserer Mitglieder jederzeit sicher und zugänglich sind. Simon wird über die wichtigsten Vorteile berichten, die sich aus der Umsetzung einer API-first-Strategie ergeben.

Der WSO2-Kunde TomTom wird eine Sitzung zum Thema „Right-sizing Customer IAM“ halten und dabei seine branchenführenden Unternehmenslösungen vorstellen. Am Montag, den 6. März 2023 um 14:30 – 15:00 Uhr (GMT) wird Hans über die Neuimplementierung einer bestehenden CIAM-Landschaft des Unternehmens mit nahezu null Ausfallzeiten sprechen. Auf diese Weise konnte TomTom die Herausforderungen der Integration überwinden und eine effiziente Client-Nutzung, eine erhebliche Kostenreduzierung und eine Vereinfachung durch eine öffentliche Cloud-Bereitstellung erreichen.

Über WSO2

WSO2 wurde 2005 gegründet und ermöglicht Tausenden von Unternehmen, darunter Hunderten der weltweit größten Unternehmen, Spitzenuniversitäten und Regierungen, ihre digitale Transformation voranzutreiben – mit mehr als 20 Billionen Transaktionen und der Verwaltung von mehr als 1 Billionen Identitäten pro Jahr. Durch den Einsatz von WSO2 für API-Management, Integration und Customer Identity and Access Management (CIAM) nutzen diese Unternehmen die volle Leistungsfähigkeit ihrer APIs, um ihre digitalen Services und Anwendungen sicher bereitzustellen. Unser Open-Source- und API-first-Ansatz für Software, die sowohl vor Ort als auch in der Cloud ausgeführt werden kann, hilft Entwicklern und Architekten, produktiver zu arbeiten und digitale Produkte schnell und bedarfsgerecht zu erstellen, ohne sich an einen bestimmten Anbieter binden zu müssen. WSO2 beschäftigt weltweit über 900 Mitarbeiter und hat Niederlassungen in Australien, Brasilien, Deutschland, Indien, Sri Lanka, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Großbritannien und den USA. Weitere Informationen unter www.wso2.com oder auf LinkedIn und Twitter.

Warenzeichen und eingetragene Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Firmenkontakt

WSO2

Eleftheria Tsouni

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+306934266058

eleftheria@wso2.com

https://wso2.com/

Pressekontakt

WSO2

Corinna Voss

Stefan-George-Ring 2

81929 München

+49 (0)89 99 38 87-30

wso2@hbi.de

https://wso2.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.