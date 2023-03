EINE ANDERE SICHTWEISE AUF ADS, ADHS, ZWANGSSTÖRUNGEN & AUTISMUS

Was, wenn viele der Etiketten, die existieren – wie Autismus, Zwangsstörung, ADS und ADHS – überhaupt keine Beeinträchtigungen wären? Wenn wir sie mit Fragen untersuchen und ohne Bewertung betrachten, was kann dann noch alles entdeckt werden?

Mit den einfachen Werkzeugen, Prozessen und Fragen, die in diesem Kurs genutzt werden, kannst du beginnen, dich anders auf die Kinder und Erwachsenen einzulassen, die mit diesen sogenannten Beeinträchtigungen „abgestempelt“ wurden – auf eine Art und Weise, die darauf basiert, wie sie die Welt wahrnehmen und empfangen, und nicht nur basierend darauf, wie wir entschieden haben, dass sie sein sollen.

Was, wenn Autismus, Zwangsstörung, ADS und ADHS Fähigkeiten sind, die sich auf eine Art und Weise zeigen, die ganz anders aussieht als das, was wir gewohnt sind?

In diesem Kurs leite ich dich an, auf eine Erkundung jenseits der in unserer Gesellschaft gebräuchlichen Etiketten zu gehen, mit einem begleitenden Mini-Handbuch basierend auf dem Buch „Würdest du einem Fisch beibringen, auf Bäume zu klettern?“ von Anne Maxwell, Gary M. Douglas und Dr. Dain Heer. Hole dir deine Ausgabe des Buches auf den gängigen Online-Plattformen, oder bestelle es direkt bei deinem Buchhändler.

„ALSO BIST DU EIN FISCH?“ – EINE ANDERE SICHTWEISE AUF ADS, ADHS, ZWANGSSTÖRUNGEN & AUTISMUS

DIENSTAG, 18. APRIL

20:00 UHR MESZ

ONLINE

Kurssprache: Deutsch.

Anmeldelink: https://www.chrissydorn.com/alsobistdueinfisch_intro

Welche Schritte sind erforderlich, um großartigere Zukünfte (ja, Mehrzahl!) über das Offensichtliche hinaus zu kreieren – mit Wohlwollen für alle und alles: für unseren Planeten, für die Menschen, mit denen wir leben und arbeiten, für uns selbst? Es ist an der Zeit, sich einer völlig anderen Nachhaltigkeit bewusst zu werden. Nachhaltigkeit mal völlig anders gemacht, denn die beginnt bei dir selbst.

Als Certified Facilitator bei Access Consciousness®, sowie der Ausbildung in einigen Spezialthemen, fügt Chrissy zu ihren Coaching Sessions & -kursen eine Modalität hinzu, die mit einfachen Werkzeugen eine Leichtigkeit ins tägliche Leben bringt – privat wie auch im Business – die ihresgleichen sucht.

Viele Modalitäten klären die Begrenzungen rund um die Worte herum. Access Consciousness® klärt die Energie, die unter den Worten liegt, sowie die Dinge, in denen du feststeckst.

Kontakt

Chrissy Dorn | Sustainability Done Different

Chrissy Dorn

Ringbergstr. 38b

83707 Bad Wiessee

+491733612219



https://www.chrissydorn.com/accessbars_de

