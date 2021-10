Würth Leasing spendet 2.500 EUR an die Hospizbewegung Ratingen e. V.

“Dieses Jahr haben wir uns wieder dazu entschieden, wertvolle Hospizarbeit mit einer Spende zum Jahreswechsel zu unterstützen und auf Kundengeschenke zum Jahreswechsel zu verzichten. Die Hospizbewegung Ratingen e. V. bekam eine Spende in Höhe von 2.500 EUR überreicht. In Ratingen ist die Würth Leasing mit einem eigenen Standort vertreten und uns ist es ein Bedürfnis auch hier vor Ort solch wichtige Arbeit zu unterstützen.” so Simon Wieland, Geschäftsführer Vertrieb, Marketing und Öffentlichkeitsarbeit.

Die Scheckübergabe fand am 25.10.2021 durch Simon Wieland und Andreas Wetzke (Regionalleiter des Vertriebsstandortes Ratingen) in den Räumlichkeiten der Hospizbewegung Ratingen statt.

Hospizarbeit wird mit Mitmenschlichkeit, Linderung von Schmerzen, Geborgenheit und geistlichem Beistand verbunden. Die letzte Lebensreise soll in vertrauter Umgebung selbstbestimmt und würdig begleitet werden. Das Ehrenamt spielt hier eine große Rolle, denn meist sind es Ehrenamtliche, die schwerstkranken und sterbenden Menschen und ihren Angehörigen Zeit schenken und auf ihre Wünsche und Bedürfnisse eingehen. So schaffen sie durch die Begegnung auf Augenhöhe ein Stück Normalität.

Ein immer schwieriger werdendes Thema ist die Finanzierung dieser wertvollen Arbeit. Beispielsweise die Hospizbewegung Ratingen finanziert sich durch Mitgliedsbeiträge, Zuschüsse der Krankenkassen, einen jährlichen Zuschuss der Stadt Ratingen und aus zahlreichen kleinen und großen Spenden.

Auch durch die Unterstützung des Hospizes im Landkreis Göppingen e. V. ist für die Würth Leasing am Hauptsitz Albershausen bereits langjährige Tradition. Am 3. September 2021 machte die “Tour de Kreisle” bei bestem Wetter wieder Halt in Albershausen, um eine 500 EUR-Spende entgegenzunehmen. Außerdem wurden die Teilnehmer*innen mit kalten Getränken versorgt.

Über die Würth Leasing

Die Würth Leasing GmbH & Co. KG wurde 1993 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Albershausen. Das Unternehmen entwickelt objekt- und kundenspezifische Finanzierungslösungen in verschiedenen Geschäftsbereichen:

Absatzförderung: Wir fördern Ihren Absatz ohne höheres Risiko …

Fahrzeug-Leasing: Wir finanzieren Ihr neues Wunschfahrzeug (PKW, LKW) …

Maschinen-Leasing: Wir begleiten Sie bei Ihren Neuinvestitionen …

IT-Leasing: Wir halten Ihre IT-Ausstattung auf dem neuesten Stand …

Möbel und Einrichtungen: Wir finanzieren Ihr neues Büro oder Ihre Ladeneinrichtung …

Objektbasiertes Leasing: Wir finanzieren Ihr Objekt – dabei steht die Objektbonität im Vordergrund …

Medizin und Pflege: Wir halten Sie und Ihre Technik up to date …

Agrar Lease: Wir finanzieren Ihre Landmaschinen (Feldhäcksler, Mähdrescher etc.) …

Mitarbeiter Incentives: Bike Leasing und Mitarbeiter-PC-Programm …

Zusammen mit der 100-prozentigen Tochterfirma Würth Truck Lease GmbH betreuen über 180 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an mehreren Standorten über 6.000 Kunden mit einem Finanzierungsvolumen von mehr als EUR 1,2 Milliarden.

Über die Würth-Gruppe

Die Würth-Gruppe ist Weltmarktführer in ihrem Kerngeschäft, dem Handel mit Montage- und Befestigungsmaterial. Sie besteht aktuell aus über 400 Gesellschaften in mehr als 80 Ländern und beschäftigt über 81.000 Mitarbeitende. Davon sind rund 34.000 fest angestellte Verkäufer*innen im Außendienst. Im Kerngeschäft, der Würth-Linie, umfasst das Verkaufsprogramm für Handwerk und Industrie über 125.000 Produkte: von Schrauben, Schraubenzubehör und Dübeln über Werkzeuge bis hin zu chemisch-technischen Produkten und Arbeitsschutz. Die Allied Companies – Gesellschaften des Konzerns, die an das Kerngeschäft angrenzen oder diversifizierte Geschäftsbereiche bearbeiten – ergänzen das Angebot um Produkte für Bau- und Heimwerkermärkte, Elektroinstallationsmaterial, elektronische Bauteile (z. B. Leiterplatten) sowie Finanzdienstleistungen. Sie machen über 40 Prozent des Umsatzes der Würth-Gruppe aus.

