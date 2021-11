Wunschtier jetzt für Tierärzte und mit Giftköder-Radar

Wunschtier jetzt mit Tierarztverzeichnis und Giftköder-Melder

Wunschtier ist der kostenfreie Tiermarkt für Hunde, Katzen, Pferde, Vögel, Aquaristik und Kleintiere. Neben dem Tiermarkt bietet Wunschtier seit kurzem zwei neue Services für seine Besucher.

Website-Besucher haben die Möglichkeit unser Tierarztverzeichnis zu nutzen. Umfangreiche Möglichkeiten die richtigen Tierärzte zu filtern erleichtern die Suche nach der richtigen Praxis. So lässt es sich nach Praxisarten wie Tierärzte, Tierkliniken und Mobilen Praxen filtern. Oder nach behandelten Tierarten, Leistungen, Sprechstunden und ob Notdienste angeboten werden lässt sich filtern. So finden Website-Besucher den richtigen Tierarzt und haben alle Kontaktmöglichkeiten übersichtlich an einem Ort.

Für jeden Tierarzt dieser Service kostenfrei. Ein Tierarzt oder Tierkliniken erhalten die Möglichkeit eine Praxis oder Klinik anzulegen und jederzeit zu bearbeiten. Öffnungszeiten, Leistungen oder sonstige Informationen zu aktualisieren. Tierärzte haben die Option zu entscheiden, welche Kontaktwege akzeptabel sind oder haben die Option bequem auf die eigene Website verlinken.

Ein weiterer neuer Service der auf Wunschtier jetzt angeboten wird, ist die Möglichkeit Giftköder via WhatsApp oder Email zu melden. Dabei besteht weder ein Registrierungszwang um Giftköder zu melden, noch um sich aktuelle Meldungen in ganzer Länge anzusehen. Alles was Interessierte für diesen Service benötigen ist ein Smartphone und die WhatsApp App oder eine eigene Email-Adresse. Am einfachsten ist es die Wunschtier Telefonnummer zu speichern um auf diese Weise schnell einen Giftköder zu melden.

Um einen Giftköder zu melden ist es ausreichend den Standort des Giftköders zu übermitteln, was über die Standortfunktion von WhatsApp oder Google Maps leicht zu realisieren ist. Eine kurze Beschreibung ist zwingend notwendig, sowie im besten Falle ein aussagekräftiges Bild des Giftköders.

Das Angebot von Wunschtier wird permanent ausgebaut und erweitert.

Kontakt

Wunschtier

Marcel Merchan Casado

Hallandstraße 41

13189 Berlin

017677162795

kontakt@wunschtier.org

https://wunschtier.org

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.