www.alps-resorts.com – Den Zauber der Alpenlandschaft entdecken

www.alps-resorts.com – Ferienhäuser, Ferienwohnungen & Glamping

Ferienhäuser in Österreich & Bayern – Ferienwohnungen & Glamping

Alpenauszeit in Österreich und Bayern gesucht? – Eine kleine Alpenauszeit in Tirol, in der Steiermark, Kärnten oder Salzburg hat noch keinem Kurzurlauber geschadet. ALPS RESORTS hat dafür die passenden Ferienhäuser in Österreich und Bayern.

alps-resorts.com – Eine Alpenauszeit stellt die innere Balance wieder her

Einige Ferienwohnungen, Glamping-Resorts und Ferienhäuser sind auch mit privatem (Whirl-)Pool, eigener Sauna oder Hund buchbar. Kurzurlaubern aus allen europäischen Ländern stehen 30 unterschiedliche Holiday Homes zur Verfügung. Für Ablenkung vom Alltag ist gesorgt: Die frische Bergluft sorgt dafür, dass man wieder vollkommen zu sich selbst findet.

Ferienhäuser, Ferienwohnungen und Glamping-Resorts in Österreich und Bayern

In den unterschiedlichen Urlaubsregionen (Tirol, Steiermark, Kärnten, Salzburg und Bayern) warten verschiedenartige Kulinarik-, Sport-, Kultur- und Freizeitangebote darauf entdeckt zu werden. Alle Gesamtinformationen zu den Holiday Homes von ALPS RESORTS findet man ab sofort auch auf: www.alps-resorts.com



Schlüsselwörter: alps-resorts.com, www.alps-resorts.com, ALPS RESORTS, Ferienhaus-Urlaub Österreich, Glamping, Ferienwohnungen

Ferienhäuser in Österreich & Bayern – Ferienwohnungen & Glamping

Hauptniederlassung

Ferienpark 100

8861 St. Georgen am Kreischberg

Telefon: +43353720050

E-Mail: office@alps-resorts.com

Firmenkontakt

ALPS RESORTS

Thomas Payr MBA

Ferienpark 100

-8861 St. Georgen am Kreischberg

+43 3537/200 50

office@alps-resorts.com

https://alps-resorts.com

Pressekontakt

ALPS RESORTS

ALPS RESORTS

Ferienpark 100

-8861 St. Georgen am Kreischberg

+43 3537/200 50

office@alps-resorts.com

https://www.alps-resorts.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.