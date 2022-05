x-change dynamic pro – Teil der „pro“-Familie: hocheffizient, flüsterleise, zukunftsfähig

Wärmepumpe – mit intelligenter Speicherung & Regelung

Als neueste Luft/Wasser-Wärmepumpe im Portfolio von Kermi bietet die x-change dynamic pro beste Leistungswerte und ist absolut zukunftsfähig. Sie ist hocheffizient, umfassend förderfähig, platzsparend und überzeugt mit flüsterleisem Betrieb. Clever kombiniert mit weiteren Komponenten der „pro“-Familie, wie den Wärmespeichern x-buffer combi pro und x-buffer flex mit Hydromodul pro oder der x-center pro Wandregelung, entsteht ein besonders effizientes Zusammenspiel.

Flexibler Einsatz im Neubau, problemlose Nachrüstung im Bestand – mit großem Abstand am häufigsten werden Luft/Wasser-Wärmepumpen installiert. In diesem Segment punktet das neueste Modell von Kermi mit besonders hoher Effizienz: Die x-change dynamic pro Wärmepumpe erreicht einen COP-Wert von bis zu 4,80 (A2/W35) und ist zudem durch die Verwendung des umweltfreundlichen Kältemittels R32 mit niedrigem Treibhauspotenzial sehr nachhaltig. Erhältlich in verschiedenen Leistungsstufen beginnend bei 4,3 – 8,8 kW (A7/W35) eignet sie sich speziell auch für den Neubau- bzw. Effizienzhausbereich. Weiterhin ist eine aktive Kühlfunktion bereits serienmäßig integriert.

Wärmepumpe mit flüsterleisem Betrieb in der „pro“-Familie

Einsatzbereit für die Außenaufstellung ist die x-change dynamic pro Wärmepumpe mit pulverbeschichtetem Stahlblech und robuster Edelstahlabdeckung optimal und langfristig für jede Witterung gerüstet. Auch in eng bebauten Gebieten überzeugt die Wärmepumpe dank ihrer geringen Schallemissionen durch mehrfach gedämmten und 3-fach schallentkoppelten Kältekreis und Flüstermodus. Zusammen mit der x-center pro Wandregelung, dem Wärmespeicher x-buffer combi pro oder dem x-buffer flex mit Hydromodul pro gestalten sich Montage und Inbetriebnahme besonders einfach und flexibel – dank hoher Vorkonfektionierung und idealer Abstimmung innerhalb der „pro“-Familie ist die Wärmepumpe schnell und problemlos aufgebaut.

So ist beispielsweise die Wärmepumpen-Regelung nicht nur als separate Einheit verfügbar, sondern auch bereits in ergonomischer Höhe integriert in den beiden „pro“-Wärmespeichern. Das spart Zeit und Platz, da auf diese Weise weniger Einzelkomponenten miteinander verbunden werden müssen und kein zusätzliches Reglergehäuse an der Wand notwendig ist.

Clever geregelt – für umfassende Fördermöglichkeiten

Die Bedienung der serienmäßigen x-center pro Wärmepumpen-Regelung erfolgt über ein großes, intuitives 7″ Touch-Display. Ganz ohne weiteres Zubehör kann sie zudem mit dem Internet verbunden werden – für den komfortablen Zugriff auf das Wärmepumpensystem per App oder webbasiert. Dies ermöglicht auch eine optionale Fernwartung ohne zusätzliches Zubehör.

Mittels der x-center pro Regelung lässt sich die x-change dynamic pro für einen noch nachhaltigeren Betrieb intelligent mit PV-Anlage und Stromspeicher kombinieren. Für diese gibt es – zusätzlich zu den attraktiven Förderbedingungen für die Wärmepumpe – im Rahmen der BEG ebenfalls jeweils bis zu 50 Prozent Zuschuss vom Staat. Außerdem ist ein Hybrid-Betrieb mit weiteren erneuerbaren Energien wie Solarthermie oder Biomasse möglich. So entsteht ein umfassend effizientes, nachhaltiges und förderfähiges System.

Platzsparende & montageleichte Speicherlösungen

Die „pro“-Varianten der x-buffer Wärmespeicher stehen für die bereits werkseitig integrierte, platz- und zeitsparende Wärmepumpen-Regelung. Daneben bieten die beiden Wärmespeicher aber noch zahlreiche weitere Vorteile. So ermöglicht der x-buffer flex Schichtenpufferspeicher durch zwei Temperaturebenen für Warmwasser und Heizung eine hohe Energieeffizienz. Er besteht aus drei kompakten Elementen: Speicher, hochwertiger 2-Schichtdämmung und variablem Hydromodul pro. Bei der Bestellung dieses Moduls kann aus verschiedenen Ausstattungen gewählt werden – inklusive ist zudem die Frischwasserstation in verschiedenen Varianten. Die Montage erfolgt nach dem Plug & Heat Prinzip: Werkseitig sind Speicher und Hydromodul pro komplett auf die individuelle Kundenanforderung ausgerichtet bestellbar und vorkonfektioniert. Inbegriffen ist hierbei auch die Verdrahtung aller verbauten elektrischen Komponenten.

Der x-buffer combi pro vereint platzsparend die Wärmepumpenregelung sowie Puffer- und Trinkwasserspeicher. Sein Fassungsvermögen beträgt 127 Liter für die Heizung und 231 Liter für den Warmwasserbedarf. Weiterhin eignet sich der Speicher zum Kühlen und bietet eine einfache Installation durch vorverdrahtete Komponenten, hydraulisch und elektrisch komplett vorkonfektioniert. Einfach aufstellen, anschließen und fertig. Durch das umlaufend pulverbeschichtete Blechgehäuse hat der x-buffer combi pro ein besonders hochwertiges Erscheinungsbild. Sowohl der x-buffer flex mit Hydromodul pro als auch der x-buffer combi pro wurden in Formgebung und Verrohrung sehr kompakt konstruiert. Die Wartung beider Modelle kann komplett über die Vorderseite erfolgen – optimal bei der Aufstellung in platzkritischen Bereichen und Raumecken.

Als Unternehmen der Arbonia AG und international ausgerichteter Produzent zählen wir heute zu den führenden Herstellern in Europa, sowohl im Heiztechnik – als auch im Duschbereich. Mit ca. 1300 Mitarbeitern am Hauptsitz in Niederbayern, zwei Produktionsstandorten und weltweiter Marktpräsenz. Mit hochwertigen Produkten, schrittmachender Fertigungstechnik, motivierten Mitarbeitern und einer klaren Zielsetzung: innovative Lösungen, trendsetzendes Design, höchste Qualität, Funktionalität, Komfort und Zuverlässigkeit in bestmöglichen Einklang zu bringen.

Kontakt

Kermi

Markus Kolitsch

Pankhofen – Bahnhof 1

94447 Plattling

+49 9931501-160

kolitsch.markus@Kermi.de

https://www.kermi.de/

Bildquelle: Kermi GmbH