XTM International kündigt XTM LIVEStream D/A/CH an

London, 13. Mai 2020 – XTM International hat die zweite Episode von XTM LIVEStream angekündigt – XTM LIVEStream D/A/CH. Die XTMLIVEStream Veranstaltung fördert Expertendiskussionen und den Austausch von Vordenkern über aktuelle Themen der Übersetzungstechnologiebranche. Am 9. Juni von 14:00 bis 16:15 Uhr werden die XTM Gäste aus dem deutschsprachigen Raum wie Nestlè GLOBE, SAP, Crown Gabelstapler, Swiss Post, Turck, EFI und ETSY inspirierende Einblicke in die letzten Entwicklungen der Sprachtechnologiebranche erhalten.

“Wir freuen uns sehr, das zweite Mal in diesem Jahr unsere wichtigste Kundenveranstaltung virtuell abhalten zu dürfen. XTM LIVEStream D/A/CH bietet Dienstleistern, Unternehmen und Branchenführern aus dem deutschsprachigen Raum eine einzigartige Gelegenheit, sich zu vernetzen und wertvolle Erfahrungen auszutauschen. Die COVID-19-Pandemie hat für viele Unternehmen eine große Herausforderung dargestellt aber aus einer Krise können sich auch neue Möglichkeiten der Entwicklung ergeben. Das hat uns dazu inspiriert, neue Wege auszuprobieren, um mit der Lokalisierungsgemeinschaft in Kontakt zu treten. Diese virtuelle Konferenz wird uns erlauben, unsere bestehende und potenzielle Kundenbasis weiterhin engagiert und informiert zu halten”, sagt Bob Willans, CEO von XTM International.

Die virtuelle Übersetzungstechnologie-Veranstaltung setzt ein Fokus auf die neuesten Trends bezüglich Softwareeinführung, SEO und KI-Technologien. Chris Raulf, Gründer von Boulder SEO Marketing wird mit seiner Podiumsdiskussion die Konferenz eröffnen, gefolgt von einem Interview und zwei weiteren offenen Podiumsdiskussionen. Die Gäste und Podiumsteilnehmer repräsentieren führende Unternehmen aus dem deutschsprachigen Raum wie Nestlè GLOBE, SAP, Crown Gabelstapler, Swiss Post, Turck, EFI und ETSY. Andreas Merz von Crown Gabelstapler wird die Herausforderungen und Dynamiken bei der Auswahl und Implementierung eines Übersetzungsmanagement Systems erläutern. Bei einer offenen Podiumsdiskussion wird die Definition von Übersetzungstechnologien-Infrastruktur für Unternehmen erörtert. Bei einer zweiten Podiumsdiskussion werden sich Experten mit einer Branche im Wandel befassen und die MT- und KI-Technologien der nächsten Generation betrachten. Das Team der Solution Architects sowie der Produktmanager werden das XTM LIVEStream D/A/CH Programm mit einer Präsentation über die neuesten technologischen Durchbrüche in XTM Cloud abschließen.

Die Veranstaltung ist kostenlos und wird auf Deutsch abgehalten. Da die Verfügbarkeit der Plätze begrenzt ist, sollten sich Interessenten so bald wie möglich online anmelden. Die Anmeldeseite für XTM LIVEStream D/A/CH finden Sie unter diesem Link. Das vollständige Veranstaltungsprogramm finden Sie auf der XTM LIVEStream D/A/CH-Website

Über XTM International

XTM International entwickelt XTM Cloud, das weltweit führende Cloud-basierte Übersetzungsmanagementsystem (TMS) mit integriertem CAT-Tool. MIT XTM Cloud haben unsere Kunden bereits direkt nach Einführung Produktivitätserhöhungen von +35% erzielt – bei gleichzeitiger Reduzierung von Software-/Hardwarekosten von -45%.

Unendlich skalierbar, flexibel und agil – XTM Cloud setzt auf offene Industriestandards (ISO27001 und TISAX) und kann 24/7 von überall genutzt werden. Mit XTM Cloud entfallen sämtliche Administrations- und Installationskosten, während Ihnen die Private Cloud oder Suite Implementierungsvariante die Möglichkeit bietet, Ihren Anforderungen entsprechend einer In-House-Lösung eigenständig zu verwalten. Mit XTM Cloud können selbst komplexere Prozesse und Workflows flexibel angepasst und automatisiert werden. Die Automatisierung erfolgt außerdem durch KI-gestützte Prozesse, eine starke REST- und SOAP-API sowie Konnektoren zu zahlreichen Content Management Systemen und MT-Anbietern. Detaillierte Reporting-Optionen in Echtzeit runden das XTM Cloud-Leistungsspektrum ab. Durch zentralisierte und live Translation Memories können Linguisten in Echtzeit zusammenarbeiten, während Ihre Übersetzungskosten durch die optimale Wiederverwendung von Inhalten reduziert werden. XTM Cloud unterstützt eine Vielzahl an Qualitätsprüfungsoptionen wie eine WYSIWYG-Übersetzungsumgebung, ein intuitives und KI-gestütztes CAT Tool (Workbench), LQA-Workflows sowie solide und standardbasierte Dateiverabeitungsmethoden.

Zu den XTM-Kunden gehören viele der weltweit größten Übersetzungsdienstleistern und führende Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen. Für weitere Informationen besuchen Sie die XTM-Website oder probieren Sie die kostenlose XTM-Testversion.

