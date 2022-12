Xtrfy M8 – Der Aim Changer

Jetzt NEU bei Caseking!

Xtrfy vereint Stil und Performance in der neuen M8! Die kabellose E-Sports Maus hat die Leistungsdaten eines echten Champions und sticht optisch angenehm aus der Masse konventioneller Nager hervor. Ihre innovative Form platziert die Maustasten nur 4 mm über dem Mauspad für optimale Kontrolle. Der messerscharfe Pixart 3395-Sensor, mit bis zu 26.000 DPI in Kombination mit einem kompromisslos leichten Gesamtgewicht von 55 g, erlauben maximale Präzision und Reaktionsschnelle. Der ausdauernde Akku hält nicht nur 75 Stunden Spielzeit durch, er ist auch in zwei Stunden wieder voll geladen.

Jetzt neu bei Caseking!

Je näher deine Finger an der Auflagefläche deiner Maus sind, umso kontrollierter bewegst du die Maus. Die Front der Xtrfy M8 Wireless ist abgeflacht, somit liegen die Maustasten nur 4 mm über dem Mauspad. Für ein besonders punktgenaues und spürbares Auslösen kommen Kailh GM 8.0-Switches zum Einsatz. Abgerundet wird die Maus durch Gleitfüße aus PTFE mit niedrigem Reibungswiderstand.

Die Features der Xtrfy M8 im Überblick:

Präzise Wireless-Gaming-Maus für eSport

Abgeflachtes Design für maximale Kontrolle

optischer Pixart 3395-Sensor mit 26.000 DPI

Kailh GM 8.0-Switches

1.000 Hertz Polling-Rate und 1 ms Reaktionszeit

Geringer Reibungswiderstand dank PTFE-Füßen

Nur 55 Gramm schwer

Hohe Akkulaufzeit von 75 Stunden

Mit 55 Gramm ist die Xtrfy M8 ein absolutes Leichtgewicht unter den kabellosen Gaming-Mäusen. Der verbaute Akku sorgt für 75 Stunden Akkulaufzeit, und ist innerhalb von 2 Stunden wieder vollgeladen. Außerdem verfügt diese Maus auch ohne Kabel über eine ausgesprochen schnelle Reaktionszeit von 1 ms. Sie ist dein zuverlässiges Werkzeug auf dem eSports-Schlachtfeld.

Die Xtrfy M8 ist in den Farbvarianten Frosty Mint, Retro, Frosty Purple, Schwarz und Weiß erhältlich und kostet 99,90 Euro. Sie ist voraussichtlich ab Mitte Dezember lieferbar.

Alle Informationen zur Xtrfy M8 findet ihr auch noch einmal hier:

caseking.de/xtrfy-M8

Jetzt bei Caseking bestellen!

Caseking ist ein führender europäischer Distributor exklusiver Top-Marken und ein renommierter Online-Händler, bekannt für einzigartige und extravagante Computer-Hardware und passendes Zubehör, der 2003 gegründet wurde und seitdem kontinuierliches Wachstum verzeichnet. Der Sitz in Berlin-Charlottenburg ist einem riesigen, modernen Logistikcenter mit 10.000 m² Lagerfläche angeschlossen. Wie der Name vermuten lässt, spielen bei Caseking eine gigantische Auswahl an PC-Gehäusen in unterschiedlichen Größen, Formen und Designs eine zentrale Rolle. Daneben ist ein enormes Spektrum an Modding-Artikeln zur PC-Individualisierung, hochklassiger Gaming-Peripherie, allgemeiner Computer-Hardware und täglich neu dazukommenden Artikeln jederzeit verfügbar. Caseking strebt stets danach, der Zielgruppe im Markt für Gamer und Enthusiasten topaktuelle Hardware und außergewöhnliche Hochleistungs-Produkte zur Verfügung zu stellen. Mit den hauseigenen Marken King Mod, 8Pack und der8auer bietet die Firma beliebte Produkte zur Leistungssteigerung (vorübertaktete Elemente) genauso wie Komponenten zur Geräuschreduzierung (Wasserkühlung, leise Luftkühlung, schalldichte Materialien) und mächtige, handgefertigte Gaming-PCs an. Zudem nimmt Caseking Spezialumbauten und Anpassungen der Gehäuse im Kundenauftrag vor. Beispiellose Casemods sind auf internationalen Messen und Events präsent.

Die Caseking Gruppe besteht aus www.caseking.de zusammen mit den Tochtergesellschaften www.overclockers.co.uk (Großbritannien), www.caseking.hu (Ungarn), www.globaldata.pt (Portugal), www.trigono.se (Schweden) und www.jimms.fi (Finnland) und unterhält regionale Büros in Frankreich, den Niederlanden und Taiwan.

Kontakt

Caseking GmbH

Vincent Rohloff

Gaußstraße 1

10589 Berlin

+49 (0)30 4036642-00

marketing@caseking.de

https://www.caseking.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.