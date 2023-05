Y1 holt Florian Harr ins Team: Gründung der Business Consulting Unit

Strategische Beratung für digitale Transformation

Holistischer Ansatz mit möglicher Projektgarantie

Karlsruhe, 17. Mai 2023 – Florian Harr ist Leiter der neu gegründeten Business Consulting Unit der Y1 Digital AG, einer der führenden E-Commerce- und Digitalagenturen Europas. Die eigenständige Business Consulting Unit verfolgt einen einzigartigen Ansatz: Sie berät ganzheitlich mit möglicher Projektgarantie. Die neue Digital-Unit bietet klassische Beratungsleistungen in den Bereichen E-Commerce-Strategie, Geschäftsprozesse, Auditing, Digital Roadmap und Datenstrategien. Sie unterstützt Unternehmen auf verschiedenen Ebenen der digitalen Transformation, von der reinen Strategieentwicklung bis hin zur Umsetzung. Dabei berücksichtigt sie auch Trends und Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung. In den kommenden Monaten wird die Y1 Business Consulting Unit ihre Kompetenzfelder weiter ausbauen und ihr Team entsprechend vergrößern.

Florian Harr über seinen Einstieg und die strategische Bedeutung der neuen Unit für Y1: „Das klare Profil der Y1 Digital AG mit ihren wachstumsstarken Segmenten und ihrem holistischen Ansatz hat mich besonders überzeugt. Ich freue mich auf die Herausforderung, als Director Business Consulting gemeinsam mit meinem Team unseren Kund:innen Services zu bieten, die ihnen in Zukunft noch mehr Sicherheit für eine erfolgreiche Projektdurchführung geben“, und weiter: „Unser Expertenteam analysiert nicht nur das Projekt für die Kunden:innen, sondern bewertet auch die technischen Ressourcen auf Agenturseite und stellt strategisch wichtige Weichen für eine einzigartige User Experience. So werden Risiken minimiert und Aufwände planbarer.“

Der neue Director Business Consulting Florian Harr ist Diplom-Informatiker und verfügt über 15 Jahre Erfahrung in der digitalen Beratung und im E-Commerce. Zu seinen beruflichen Stationen zählen die Verlagsgruppe Weltbild sowie der Shoppingsender 1-2-3.tv, wo er maßgeblich für das E-Commerce-Geschäft verantwortlich war. In seiner vorherigen Position bei einer Digitalberatung betreute er als Senior Director Digital Commerce Technology namhafte Kunden wie Endor und Betzold oder die Fashion-Marken Marc O“Polo, Hallhuber und Esprit. Zu seinen Referenzen zählen außerdem die Top-3 der DAX-30-Versicherungen und weltweit agierende Pharmaunternehmen wie Daiichi Sankyo.

Sebastian Wernhöfer, CEO der Y1 Digital AG: „Wir sind stolz, mit Florian Harr einen ausgewiesenen Experten für unsere neue Unit gewonnen zu haben. Y1 Business Consulting kann zwar auch eigenständig als neutraler Beratungspartner gebucht werden, durch die strategische und technische Beratung in der kritischen Phase vor der Projektumsetzung wird jedoch eine Art Projekterfolgsgarantie möglich.“ Und er ergänzt: „Diese kann dann durch die anschließende Umsetzung der Konzeption und Entwicklung gewinnbringend genutzt werden. Somit erhalten unsere Kunden:innen alles aus einer Hand und behalten einen Hauptansprechpartner für den gesamten Projektverlauf.“

Über Y1 Digital AG:

Die Y1 Digital AG bietet ganzheitliche digitale Lösungen für den E-Commerce: von Digital Branding und Design über UX/UI, Entwicklung, Cloud-Services bis hin zu digitalem Marketing und umfassenden Beratungsleistungen. Hauptsitz ist Karlsruhe; weitere Standorte sind München, Frankfurt (a.M.), Stuttgart, Pforzheim und Aachen. An der Spitze der über 100 Mitarbeiter stehen die Vorstände Peter Schneider und Sebastian Wernhöfer, gefolgt von ihrem Gründer Patrick Scherr.

Mehr unter: www.y1.de

Firmenkontakt

Y1 Digital AG

Ibrahim Mazari

Goltsteinstraße 87

50968 Köln

022134803833



http://www.y1.de

Pressekontakt

Siccma Media GmbH

Ibrahim Mazari

Goltsteinstraße 87

50968 Köln

022134803833



http://www.y1.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.