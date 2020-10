Yamaha STAGEPAS 1K PA-System macht mobil: besonders attraktive KEEP IT ROLLIN Herbstaktion vom 15. Oktober bis 31. Dezember 2020

Rellingen, 15. Oktober 2020 – Das STAGEPAS 1K von Yamaha kombiniert eine schlanke Schallzeile und einen kraftvollen Subwoofer mit einem leicht bedienbaren integrierten Digitalmischpult und hat damit Maßstäbe für ein gleichsam kompaktes wie klangstarkes Kleinbeschallungssystem gesetzt. In der Herbstaktion “KEEP IT ROLLIN” ergänzt der Hersteller das STAGEPAS 1K ohne Aufpreis mit dem passenden Rollgestell, was noch einfacheren Transport ermöglicht. Das attraktive Sonderangebot gilt für alle zwischen 15. Oktober und 31. Dezember 2020 erworbenen Systeme.

STAGEPAS 1K: klangstark und intuitiv

Das STAGEPAS 1K nutzt ein Line-Array mit nicht weniger als zehn 1,5-Zoll-Treibern und einem horizontalen Abstrahlwinkel von 170 Grad sowie einen kraftvollen 12-Zoll-Subwoofer. Eine Endstufenleistung von beeindruckenden 1.000 Watt sorgt für den Sound eines ausgewachsenen PA-Systems bei kompakten und transportfreundlichen Abmessungen. Das STAGEPAS 1K zeigt die jahrzehntelange Erfahrung von Yamaha im professionellen Lautsprecherbau. Mit drei Mikrofoneingängen, einem Stereo-Line-Input sowie einer Bluetooth-Schnittstelle ist das eingebaute Mischpult für viele Anwendungsfälle hervorragend gerüstet. Seine Ausstattung mit einer intuitiven Ein-Knopf-Klangregelung, integriertem SPX-Effektprozessor sowie dem automatischen Multibandkompressor im Ausgang ermöglicht es auch Musikern ohne tontechnische Ausbildung, beeindruckende Live-Sounds zu erzielen. Durch die kostenlose STAGEPAS Editor App lassen sich alle Parameter bequem vom Smartphone oder Tablet aus steuern.

Transportabel und blitzschnell aufzustellen

Yamaha kennt die Bedürfnisse praktizierender Musiker sehr genau. Daher wurde das STAGEPAS 1K nicht allein auf maximale Klangqualität optimiert, sondern ist darüber hinaus auch mit kleinen Fahrzeugen problemlos zu transportieren und am Veranstaltungsort blitzschnell aufzustellen. Die Subwoofer-Einheit beinhaltet gleichzeitig Mischpult und Verstärker und dient als stabiler Standfuß für die Schallzeile des Mitten- und Hochtonbereichs, deren drei Einzelelemente mit einem Gewicht von nur 1,8 kg mühelos von einer Person installiert werden können. Damit ist das gesamte System in Minutenschnelle einsatzbereit, sodass sich der Musiker ganz auf seine künstlerische Performance konzentrieren kann. Die mitgelieferte Schutzhülle nimmt alle Elemente des STAGEPAS 1K auf und sorgt für sicheren Transport.

KEEP IT ROLLIN – STAGEPAS 1K jetzt mit mitgeliefertem Rollgestell bestellen

Im Zuge der Herbstaktion KEEP IT ROLLIN liefert Yamaha das STAGEPAS 1K vom 15. Oktober bis 31.Dezember 2020 ohne Mehrpreis mit dem zugehörigen Rollgestell aus, das sich einfach über Schnappverschlüsse an der Transporttasche des STAGEPAS 1K befestigen lässt. Vier robuste lenkbare Rollen ermöglichen einen mühelosen Transport des Lautsprechersystems auch in unwegsamem Gelände und sogar über Türschwellen hinweg. Keep it moving, keep it rocking, KEEP IT ROLLIN – das STAGEPAS 1K von Yamaha wird im Herbst 2020 noch attraktiver als bisher.

Weitere Informationen zur Yamaha KEEP IT ROLLIN Herbstaktion und den teilnehmenden Händlern gibt es auf:

https://de.yamaha.com/de/news_events/2020/keep-it-rollin-v2.html

