Yamaha und Grover: bombastischen Heimkino-Sound einfach mieten

Rellingen, 15. Februar 2022 – Yamaha und Grover, Marktführer im Miet-Commerce für Unterhaltungselektronik, machen das klangstarke Upgrade für Heimkinos so leicht wie nie zuvor. Ab sofort stehen bei Grover nämlich auch moderne AV-Lösungen von Yamaha in einem flexiblen, monatlichen Abonnement-Modell zur Verfügung. Den Anfang macht die Soundbar SR-B20A – weitere Produkte werden folgen. Durch dieses ebenso innovative wie nachhaltige Angebot genießen Kunden mehr Flexibilität in jeder Lebenssituation.

Guter Sound ganz leicht: Yamaha und Grover

Sport mit sattem Sound erleben, Filmabende im Heimkino so richtig packend genießen oder in langen Winternächten mit Surround-Klang in die neuesten Spiele-Blockbuster abtauchen – das geht jetzt besonders unkompliziert. Auf der Mietplattform Grover sind ab sofort nämlich die ersten Geräte aus dem umfangreichen AV-Sortiment von Yamaha verfügbar. Die beiden Unternehmen machen es Kunden besonders leicht, im Heimkino für besseren Sound zu sorgen. Ein Angebot, das hervorragend klingt und obendrein absolut zeitgemäß ist. Schließlich möchten immer mehr Verbraucher ihre Unterhaltungselektronik nachhaltiger nutzen. Die auf Langlebigkeit optimierten Produkte von Yamaha sind dabei die idealen Begleiter, besonders wenn sie sich flexibel mieten lassen – zum Beispiel, um temporär bei großen Sportereignissen für Stadionatmosphäre zu sorgen, um auch bei vorübergehenden Wohnsituationen nicht auf gutes Entertainment zu verzichten oder schlichtweg, um die Produkte ausgiebig zu testen. Kurzum: Durch diese klangstarke Kooperation sind die hochwertigen AV-Lösungen von Yamaha auch in Lebenssituationen verfügbar, in denen ein Kauf aus unterschiedlichsten Gründen keine Option ist.

Klingt gut: Kreislaufwirtschaft

Bei Grover werden Tech-Produkte so lange wie möglich immer wieder aufbereitet, weitervermietet und von mehreren Menschen genutzt. Das trägt dazu bei, die Lebensdauer der Geräte zu verlängern und erhöht das Potenzial, Elektroschrott zu reduzieren.

Die Produktmiete ist demnach eine herausragende Möglichkeit für nachhaltig orientierte Kunden, Ressourcen zu schonen und unnötige Elektronikabfälle zu vermeiden. Schließlich befinden sich die AV-Produkte nur so lange im Haushalt, wie sie benötigt und auch aktiv verwendet werden. Die Rückgabe nach der flexiblen Mietdauer ist durch den kostenlosen Versand völlig unkompliziert. Abstriche gegenüber einem Neukauf gibt es dabei nicht. Das Tipptopp-Tech-Versprechen von Grover: Alle Produkte sind neu oder neuwertig, technisch überprüft und Reparaturkosten möglicher Schäden sind durch Grover Care mit 90 % bzw. 50 % bei Drohnen abgedeckt.

Die Technik-Miete ist eine ebenso flexible wie zeitgemäße Art, das eigene Zuhause modern auszustatten. Einer gemeinsamen Studie von Grover und YouGov zufolge ist die Anzahl ungenutzter Technik in deutschen Haushalten nämlich beträchtlich: 34 Prozent der Befragten gaben an, drei bis fünf Geräte nicht zu nutzen. Bei 11 Prozent waren es sogar sechs bis acht Geräte. Durch Anschaffungs- und gegebenenfalls Verbrauchskosten wird schnell das Haushaltsbudget belastet.

Deshalb ist die Kooperation für Yamaha der konsequente Ausbau der Firmenphilosophie, die auf Nachhaltigkeit und langlebige Produkte setzt. „Mit Grover bieten wir einen völlig neuen Zugang zur Produktwelt von Yamaha“, kommentiert Mathias Krause, Manager Sales Germany AV Division der Yamaha Music Europe GmbH. „Durch diese spannende Kooperation können Endkunden Yamaha Produkte einfach mieten und so unsere AV-Innovationen ihrer Lebenssituation flexibel anpassen.“

Raumklang neu erleben: Soundbar SR-B20A

Den Anfang des AV-Angebots von Yamaha bei Grover macht die Soundbar Yamaha SR-B20A. Durch ihr elegantes Design, ein echtes zwei-Wege System und den integrierten Subwoofer komplettiert die SR-B20A jedes Heimkino sowohl optisch als auch klanglich für bestes Entertainment. Mit immersivem, raumfüllendem Sound, vier optimierten Klangmodi und smarten Extras wie der Clear Voice Technologie für bessere Sprachverständlichkeit hebt die Soundbar als starkes Upgrade für TVs oder Beamer jede Form von Home Entertainment auf ein neues Level. Die große Anschlussvielfalt inklusive Bluetooth, optischen Eingängen, Aux und ARC HDMI mit CEC runden das Klangwunder ab, das mit einer flexiblen Dauer und einer Leihgebühr ab 8,90 Euro pro Monat bequem online zu mieten ist.

Das AV-Angebot wird in den kommenden Monaten zudem stetig ausgebaut.

Die ganze Welt der Musik: Yamaha bei Grover

Die Partnerschaft der beiden Unternehmen hört nicht beim Heimkino auf. Auch eine große Vielfalt an Musikinstrumenten von Digitalpianos bis zu Schlagzeugen steht online zur Miete bereit – oder essenzielle Extras wie Gitarrenverstärker und DJ-Equipment. „Dank der direkten Zusammenarbeit mit Yamaha haben unsere Kunden unter anderem Zugang zu Soundbars und Musikinstrumenten“, sagt Berit Inga Stranz, Associate VP Strategic Partnerships bei Grover. „Das freut mich als Saxofon-Spielerin besonders. Denn ich weiß aus eigener Erfahrung, wie viel Spaß es macht, Instrumente auszuprobieren und zu erlernen. Soundbars und Instrumente wie E-Pianos, E-Drums und E-Gitarren zu mieten funktioniert bei Grover genauso einfach wie das Mieten von Smartphones, Kopfhörern und Tablets. Besonders gefragt sind bei uns im Moment die Monitor-Lautsprecher von Yamaha – einem ausgiebigen Musikgenuss steht also nichts mehr im Weg.“

Yamaha Music Europe GmbH Firmenprofil

Yamaha ist weltgrößter Hersteller von Musikinstrumenten und einer der führenden Hersteller von Home- und Professional-Audio-Equipment. Das Unternehmen Yamaha wurde vor über 130 Jahren in Japan gegründet. Die Yamaha-Europavertretung, die seit 2009 unter dem Namen Yamaha Music Europe GmbH firmiert, besteht bereits seit 1966 und ist die zentrale europäische Vertriebsorganisation für alle Produktbereiche des Konzerns von Musikinstrumenten über Pro-Audio-Geräte bis hin zu Home-Entertainment-Produkte.

de.yamaha.com

