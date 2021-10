Yanmar präsentiert neuen Markenslogan – TOGETHER WE BUILD

Reims, 4. Oktober 2021 – Yanmar Compact Equipment (Yanmar CE), ein weltweit führender Hersteller von kompakten Baumaschinen, hat einen neuen Markenslogan: “Together We Build”. Der neue Slogan markiert einen wichtigen strategischen Schritt in der Umgestaltung der Marke Yanmar CE und ist das Ergebnis weltweiter Beratungen mit Mitarbeitern, Handelspartnern und Kunden.

“Gemeinsam mit unseren Handelspartnern ist es unser Ziel, unsere Beziehungen weiter zu stärken und einen noch höheren Kundennutzen zu schaffen”, sagt CEO Giuliano Parodi. “Der Slogan “Together We Build” unterstreicht unseren Willen, Yanmar CE umzugestalten und unseren Kunden mit Hilfe unserer Händler eine neue und spannende Erfahrung zu bieten. Dies umfasst nicht nur die Ausrüstung unserer Produkte mit neuen und alternativen Kraftstofftechnologien, vielmehr unser gesamtes Geschäft. Im Zentrum steht klar die Wertschöpfung unserer Kunden.”

“Together We Build” mag ein neuer Slogan sein, seine Bedeutung für Yanmar CE und seine Kunden ist aber von grundlegender Natur. Denn ihm wohnen unsere wesentlichen Marken-Werte zugrunde: ein modernes Unternehmen, das seinen Kunden zuhört, das vertrauensvoll mit Partnern zusammenarbeitet, dabei höchst kompetent ist und einen praxisorientierten Geschäftsansatz verfolgt, damit seine Kunden begeistert und ihnen das Erreichen ihrer Ziele ermöglicht.

“Mit “Together We Build”, also “gemeinsam bauen wir”, beschreiben wir das Ziel, das wir mit unseren Handelspartnern seit jeher mit unseren Kunden anstreben”, erklärt Elsie De Nys, Global Director Channel and Brand Development bei Yanmar.

“Ihr Erfolg war immer schon auch unser Erfolg. Wir helfen unseren Handelspartnern, ihr Geschäft auf- und auszubauen; damit wächst gleichzeitig unser eigenes. Was jetzt anders ist: Wir verleihen dem Ausdruck, indem wir unseren Kunden sagen: Together We Build – dafür stehen wir.”

Mit dem Slogan “Together We Build” liefert Yanmar CE eine starke und klare Botschaft an Kunden, Handelspartner und das gesamte Team von Yanmar CE. Es geht um das gemeinsame Engagement sowie die gemeinsamen Ambitionen und Ziele. In einer Welt, die sich rasant verändert, ist “Together We Build” eine positive Botschaft der Gemeinsamkeit und Hoffnung und gleichzeitig das Versprechen, eine bessere Zukunft für alle zu bauen.

Yanmar Compact Equipment EMEA baut und vertreibt kompakte Baumaschinen für den Straßen- und Tiefbau, den Galabau und die Landwirtschaft. Die Produktionsstätten befinden sich in Saint-Dizier, Nordost-Frankreich, Fukuoka, Japan und in Crailsheim, Baden-Württemberg, Deutschland. Die Vertriebszentrale für Europa liegt im französischen Bezannes bei Reims. Das Unternehmen verfügt über ein Netz von über 170 Vertragshändlern und Importeuren aus ganz Europa.

