Yanmar stellt drei neue Minibagger vor

Die Modelle SV15VT, SV17VT und SV19VT überzeugen auf ganzer Linie

Bezannes, 20.05.2021 – Yanmar Compact Equipment EMEA hat die Markteinführung von drei brandneuen Minibaggern angekündigt, die sich durch Spitzenleistungen und modernste Steuerungstechnik auszeichnen. Das innovative Trio umfasst die Modelle SV15VT, SV17VT und SV19VT und wurde von Grund auf neu entwickelt. Robust, zuverlässig und vielseitig: Jedes Modell garantiert beeindruckende Performance in einem äußerst kompakten Paket – perfekt für städtische Baustellen, wo es an Platz mangelt. Die neue Baureihe setzt Maßstäbe in puncto Sicherheit, Leistungsfähigkeit und Effizienz und ist ab Mai 2021 landesweit bei Yanmar-Vertragshändlern verfügbar.

“Das oberste Ziel für uns bei Yanmar ist, unseren Kunden immer die beste Lösung zu bieten. So haben wir uns mit Anwendern verschiedener Bereiche ausgetauscht, um ihre Bedürfnisse genau zu verstehen und uns entschlossen, die gesamte Produktreihe neu zu gestalten. Wir sind sehr stolz darauf, drei komplett neue Modelle zu präsentieren”, sagt Cedric Durand, Director Product Management EMEA bei Yanmar Compact Equipment EMEA.

“Bei der Entwicklung der neuen Maschinen haben wir den Fokus auf Bedienerfreundlichkeit und maximale Produktivität gelegt. Mit der Überarbeitung verschiedener Komponenten – u.a. Kabine und Ausleger – konnten wir die Leistungsfähigkeit unserer Minibagger noch einmal deutlich steigern”, sagt Sota Takami, Director European CE Engineering bei Yanmar Compact Equipment EMEA.

Yanmar SV15VT

Der SV15VT besticht selbst unter härtesten Bedingungen mit Kraft und Leistung auf Knopfdruck. Mit seinem Stufe-V-konformen, mechanisch gesteuerten 3-Zylinder-Motor mit indirekter Einspritzung aus der bewährten TNV-Serie von Yanmar verbindet die Maschine eindrucksvolle Effizienz mit geringem Kraftstoffverbrauch.

Sein Hydrauliksystem mit Doppelzahnradpumpe erzeugt einen Durchfluss von 28,6 l/min bei einem maximalen Druck von 205 bar und erreicht eine Grabkraft von 7,4 kN (kurzer Arm) und 12,9 kN (Löffel). Zusätzlich verfügt der Minibagger serienmäßig über eine Hilfshydraulikleitung zum Antrieb von Brechhämmern oder Bohrern. Ein einzigartiger Kettenrahmen mit drei Bodenrollen und variablem Unterwagen (990-1.170 mm) sorgt für ultimative Vielseitigkeit und eine bequeme Fahrt für den Bediener.

Mit seinen kompakten Abmessungen und einem Fahrgewicht von nur 1.465 kg/1.555 kg (Schutzdach/Kabine) lässt sich der SV15VT mit montierten Löffeln und einem leichten Arbeitswerkzeug problemlos auf einem normalen 2,5-Tonnen-Anhänger zwischen den Baustellen transportieren. Dank der vier serienmäßigen Spanngurt-Befestigungsösen am Kettenrahmen und optional vier weiteren am drehbaren Rahmen gestaltet sich die Transportvorbereitung denkbar einfach.

Wie bei allen Yanmar-Modellen hat auch hier die Sicherheit höchste Priorität. Neben der ROPS-, TOPS- und FOPS-Zertifizierung der Schutzdach- und der Kabinenvariante profitiert der Fahrer von einer 360°-Sicht, leistungsstarken LED-Arbeitsscheinwerfern und einem orangefarbenen Sicherheitsgurt, die allesamt zur Standardausstattung gehören. Ein optionaler Gurtsensor, eine grüne Rundumleuchte, Fahralarme und ein Polycarbonat-Schutzschild (für das Schutzdachmodell) setzen neue Maßstäbe im Bedienerschutz.

Yanmar SV17VT

Mit der Kraft und Leistungsfähigkeit eines wesentlich größeren Modells ist der SV17VT ein perfekter Partner für Aushub- und Landschaftsarbeiten in beengten Stadtgebieten oder auf Wohngrundstücken. Ebenfalls ausgestattet mit einem Stufe-V-konformen, mechanisch gesteuerten 3-Zylinder-Motor mit indirekter Einspritzung aus der TNV-Serie von Yanmar, erbringt das Modell wahre Höchstleistungen.

Der SV17VT ist mit dem renommierten ViPPS-Hydrauliksystem von Yanmar ausgestattet, das den Förderstrom der separaten Pumpen komprimiert, sodass eine optimale Kombination aus Drehzahl, Leistung und Balance erreicht wird – flüssige und simultane Arbeitsbewegungen garantiert. Eine Grabkraft von 9,9/16 kN (kurzer Arm/Löffel), eine Zugkraft von 12,8/8 kN (erste/zweite Geschwindigkeit) und zwei Fahrgeschwindigkeiten (2,4 oder 4,8 km/h) sorgen für maximale Betriebseffizienz.

Wahlweise mit kurzen oder langen Grablöffeln ausgestattet, setzt der SV17VT Standards für die Vielseitigkeit von Kompaktbaggern. Mit einem Transportgewicht von nur 1570 kg/1660 kg (Schutzdach/Kabine) lässt sich der Bagger mit montierten Löffeln oder einem leichten Arbeitswerkzeug problemlos auf einem normalen 2,5-Tonnen-Anhänger transportieren. Auch dieses Modell ist serienmäßig mit Spanngurt-Befestigungsösen am Kettenrahmen ausgestattet, die optional um vier weitere am drehbaren Rahmen ergänzt werden können – für denkbar einfache Transportvorbereitungen.

Für maximale Langlebigkeit wurden die Hydraulikschläuche in den Ausleger verlegt, der Auslegerzylinder selbst wurde zum Schutz vor unabsichtlichen Beschädigungen weiter oben positioniert. Optional erhältliche Löffel-/Zylinderarmschutzvorrichtungen garantieren maximalen Schutz und minimale Ausfallzeiten.

Yanmar SV19VT

Der SV19VT wurde mit Blick auf eine einfache und unkomplizierte Bedienung entwickelt und bietet eine unschlagbare Produktivität in einem äußerst kompakten Paket. Dieses Modell eignet sich perfekt für eine Vielzahl von Erdbewegungsarbeiten und zeichnet sich durch einen kurzen Wenderadius vorne und hinten sowie einen großen Schwenkbereich des Auslegers aus, was zu maximalen Leistungen und erstklassigen Fähigkeiten führt.

Auch dieses Modell ist mit dem hochmodernen, Stufe-V-konformen, mechanisch gesteuerten 3-Zylinder-Motor mit indirekter Einspritzung aus der international bekannten TNV-Serie von Yanmar ausgestattet. Die Hydraulik wird durch das bewährte ViPPS-System von Yanmar angetrieben (39 l/min bei einem maximalen Druck von 220 bar). Der Bediener profitiert von einer Grabkraft von 11,4/16,7 kN (kurzer Arm/Löffel) und einer Zugkraft von 12,9 kN mit zwei Fahrgeschwindigkeiten – 2,4 oder 4,4 km/h. Ein Wählschalter am Schildbedienhebel und ein serienmäßiges Kickdown-Getriebe sorgen für eine effizientere manuelle Bedienung.

Der SV19VT ist für höhere Produktivität und maximale Effizienz auf der Baustelle konzipiert. Er bietet die perfekte Kombination aus elegantem Design und benutzerfreundlicher Ausführung. Die Kabine bietet eine 360°-Sicht auf den Arbeitsbereich, während ergonomisch gestaltete Steuerpedale, Hebel, Schalttafeln und eine LCD-Bedienoberfläche für maximale Funktionalität sorgen.

Mit langen/kurzen Arm- und Schildkonfigurationen, einem ausfahrbaren Unterwagen aus Formstahl (980-1.320 mm), einem großen Schwenkbereich des Auslegers – zur weiteren Vergrößerung des Arbeitsbereichs – und einem optionalen zusätzlichen Gegengewicht von 50 kg sorgt der SV19VT für optimale Stabilität und herausragende Flexibilität in jedem Einsatz.

Alle drei Baggermodelle haben die erstklassige Wartungsfreundlichkeit gemeinsam. Die breite Motorraumhaube bietet einen einfachen Zugang zum Antriebsstrang, die Seitenwände sind einfach demontierbar und der Kabinenboden ermöglicht einen direkten Zugang zu den Hydraulikkomponenten, den Kraftstoff-/Hydrauliktanks und dem Kühler. Batterie- und Sicherungskästen sind für zusätzliche Sicherheit in einem abschließbaren Fach unter dem Fahrersitz untergebracht.

SV15VT, SV17VT und SV19VT sind außerdem serienmäßig mit dem Yanmar-Flottenmanagementsystem der nächsten Generation, SmartAssist Remote, ausgestattet. Das System meldet Standort und Status der Maschinen in Echtzeit und ermöglicht die Fernverfolgung per PC oder Smartphone.

Weiterführende Informationen zu den Yanmar-Minibaggern oder zu Yanmar-Händlern in Ihrer Nähe finden Sie unter https://www.yanmar.com/de/construction/.

PRESSEMATERIAL ZUM DOWNLOAD

Yanmar Compact Equipment EMEA baut und vertreibt kompakte Baumaschinen für den Straßen- und Tiefbau, den Galabau und die Landwirtschaft. Die Produktionsstätten befinden sich in Saint-Dizier, Nordost-Frankreich, Fukuoka, Japan und in Crailsheim, Baden-Württemberg, Deutschland. Die Vertriebszentrale für Europa liegt im französischen Bezannes bei Reims. Das Unternehmen verfügt über ein Netz von über 170 Vertragshändlern und Importeuren aus ganz Europa.

Firmenkontakt

YANMAR CONSTRUCTION EQUIPMENT EUROPE S.A.S.

Anne Chatillon

Rue René Cassin 8

51430 Bezannes

+33 3 25 55 29 66

anne_chatillon@yanmar.com

http://www.yanmarconstruction.eu

Pressekontakt

CREAM COMMUNICATION

Anne Bettina Leutner

Schauenburgerstraße 37

20095 Hamburg

+49 40 401 131 010

yanmar@cream-communication.com

http://www.cream-communication.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.