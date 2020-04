Yenlo erhält mit “Platinum VAR” höchsten WSO2 Reseller-Status

Yenlo ist der einzige Platinum VAR von WSO2, der auf globaler Ebene weltweit agiert und liefert.

Yenlo wurde für seine Erfolge bei der Steigerung der weltweiten Kunden-Akzeptanz und in der Bereitstellung erstklassiger Open-Source-Integration- und API-Management-Lösungen auf Basis der WSO2 Plattform als WSO2 Platinum Value-Added Reseller ausgezeichnet.

Der globale Integrationsspezialist Yenlo gibt seine Ernennung als WSO2 Platinum Value-Added Reseller bekannt – der höchste Reseller-Status, der von WSO2, dem führenden Anbieter für Open Source-Integration, vergeben wird. Yenlo ist der einzige Platinum VAR von WSO2, der auf globaler Ebene weltweit agiert und liefert.

WSO2 VARs müssen die gleichen strengen Zertifizierungsanforderungen wie WSO2 Certified Integration Partner erfüllen. Der neue Status von Yenlo baut auf der langjährigen Partnerschaft mit WSO2 auf und würdigt eine beindruckende Historie aus erfolgreichen Projekten, Abonnement-Verkäufen und das umfangreiche Team von WSO2-zertifizierten Ingenieuren. Im Januar 2020 erhielt Yenlo bereits zwei Auszeichnungen von WSO2: Der Partner of the Year 2019 Award zeichnete Yenlo für seine Gesamt-Performance aus. Der Most Certified Partner 2019 Award würdigte Yenlos Leistung im Aufbau des inzwischen weltweit größten Spezialisten-Teams von WSO2-zertifizierten Mitarbeitern.

Yenlo verfügt über mehr als 12 Jahre Erfahrung der Erbringung von Lösungen für Unternehmensanwendungen, Middleware und Datenbank-Plattformen für traditionelle Server, Private Clouds und Public Clouds. Als WSO2 Platinum VAR mit allen Verantwortlichkeiten eines Certified Integration Partner bietet Yenlo Integration-, API-Management- und Identity Access-Management-Lösungen (IAM) auf Basis der WSO2 Integration Agile Platform an, die Organisationen eine agile digitale Transformation ermöglichen und deren API-First-Strategien unterstützen.

2019 erweiterte Yenlo mit Einführung der Connext Integration Platform as a Service (iPaaS) ( https://www.yenlo.com/solutions/connext ) sein Deployment an WSO2-basierten Lösungen, einer vollständig gemanagten WSO2 Integration Cloud Platform, die auf Amazon Web Services (AWS) fußt. Connext ist insbesondere bei vielen Banken die erste Wahl, wenn diese Open-Banking-API-Standards einhalten müssen sowie bei Unternehmen, die eine Cloud-Plattform suchen, die API-Management und Integration sowohl für herkömmliche Anwendungen als auch für Microservices und IAM zur Optimierung ihrer Deploiments zusammenführt. Mit lokalen Niederlassungen in Nordamerika, Kanada, Europa und Asien ist Yenlo bestens aufgestellt, um Kunden rund um den Globus an 24/7 bei der Maximierung der Leistung ihrer WSO2-basierten Implementierungen jederzeit zur Seite zu stehen.

“Yenlo ist seit Jahren ein geschätzter strategischer Partner und wir sind begeistert, das Unternehmen aufgrund seiner Erfolge in der Bereitstellung erstklassiger Lösungen auf der Basis der WSO2 Agile Platform nun als Platinum Value-Added Reseller zu bestätigen”, sagte Jonathan Marsh, WSO2 Vize President of Strategy. “Yenlo teilt unsere Vision, Digital Businesses per API-First-Strategien umzusetzen. Wir freuen uns auf den weiteren Ausbau der Partnerschaft, da Yenlo den Einsatz unserer Plattform bei seinen Kunden in Europa, Nordamerika und Asien erfolgreich stetig vorantreibt.”

“Als engagierter WSO2 Partner arbeiten wir täglich daran, WSO2 weltweit als zentrale Anwendung einzuführen. Die Bestätigung als WSO2 Platinum Value-Added Reseller ist für uns deshalb eine große Ehre”, so Ruben van der Zwan, CEO und Mitbegründer von Yenlo. “Der Erhalt der höchsten WSO2 Reseller-Anerkennung ist ein eindeutiger Nachweis unseres Engagements, unserer Fähigkeiten und unseres großen Kundenstamms. Die neue Funktion positioniert uns besser als jemals zuvor, den Einsatz von WSO2 weltweit zu beschleunigen, indem wir jedem Unternehmen die Leistungsfähigkeit dieser Open Source Integration-Lösung demonstrieren.”

Über WSO2:

Gegründet 2005, ermöglicht WSO2 das zusammensetzbare Unternehmen. Unser Open Source-, API-First- und dezentraler Ansatz unterstützt Developer und Architects dabei, produktiver zu sein und digitale Produkte zur Befriedigung der Nachfrage schneller zu entwickeln. Kunden wählen uns aufgrund unserer breiten, integrierten Plattform, des Open Source-Ansatzes und unserer digitalen Transformationsmethode. Die hybride Plattform für Entwicklung, Wiederverwendung, Betrieb und Management von Integrationen verhindert die Abhängigkeit von Open-Source-Software, die lokal oder in der Cloud ausgeführt wird. Mit Niederlassungen in Australien, Brasilien, Deutschland, Sri Lanka, Großbritannien und in den USA beschäftigt WSO2 weltweit über 600 Ingenieure, Berater und Experten. Aktuell führen Hunderte führender Marken und Tausende globaler Projekte jährlich 6 Billionen Transaktionen mithilfe der WSO2-Integrationstechnologien aus. Mehr Informationen unter https://wso2.com Folgen Sie WSO2 auf LinkedIn und Twitter.

Über Yenlo:

Yenlo ist ein globaler Systemintegrator und Spezialist zur Umsetzung digitaler Transformation mit Open Source und agiler Technologie. Yenlo ist Platinum Value-Added Reseller (VAR) von WSO2 und wurde als WSO2 Partner of the Year 2018 und 2019 und WSO2 Most Certified Partner of the Year 2019 ausgezeichnet. Unser Business basiert auf der Überzeugung, dass Unternehmen ihre Agilität zurückgewinnen und zu digitalen Player werden müssen, um ihre Kundenbeziehungen zu optimieren, operative Exzellenz zu erreichen oder um Dienste, Produkte und Geschäftsmodelle nahtlos hinzuzufügen. Unserer Auffassung nach wird diese Agilität – in Bezug auf Technologie, Wissen und Finanzen – mit Umsetzung einer Open-Source-First-, API-First- und Cloud-First-Strategie erreicht.

Yenlo bringt Agilität in Unternehmen, indem wir erstklassige professionelle Dienstleistungen auf der Basis von fundiertem Fachwissen erbringen. Unsere Services reichen von der Unternehmens- und Lösungsarchitektur bis hin zur Software-Entwicklung, der operativen Unterstützung und dem WSO2 Produkt-Support, vervollständigt um umfassende Schulungs- und Zertifizierungsprogramme. Ergänzt werden diese durch unsere schlüsselfertigen Solution-as-a-Service-Angebote, einschließlich Yenlo Connext, einer vollständig gemanagte Integration-Platform-as-a-Service. Weitere Informationen finden Sie auf www.yenlo.com, folgen Sie uns bei LinkedIn, über die Yenlo WSO2 Community oder via Twitter.

