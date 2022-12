YOONAVERSE CHAPTER II

Connecting dots between fashion & technology towards circularity

Berlin – Zur FashionWeek Berlin geht auch die YOONAVERSE-Conference in eine weitere Runde. Unter dem Motto „Connecting dots between fashion & technology towards circularity“ kommen am 17. Januar in der Zeit von 14.00 bis ca. 19.00 Uhr zum dritten Mal Branchenexperten, Global Player sowie Startups und Umweltschutzorganisationen in Berlin zusammen, um voneinander zu lernen und um einen, im besten Falle gemeinsamen, Technik-basierten Ansatz für eine bessere, eine nachhaltigere Fashionindustrie zu finden.

„Es muss endlich Schluss sein mit den Lippenbekenntnissen und dem „vielleicht irgendwann mal“, so Anna Franziska Michel, CEO von yoona.ai und Gastgeberin des Events. „Die Zeit zum Handeln ist genau jetzt!“ Aus diesem Grunde treffen sich am Dienstag, 17. Januar in der Zeit von 14.00 bis ca. 19.00 Uhr zahlreiche hochkarätige VertreterInnen aus unterschiedlichsten Bereichen der Fashion, des Handels und der Umwelt in der wunderschönen H&M Villa in Berlin-Grunewald, um in KeyNotes und Panels ihre Ansichten und Visionen zu erläutern – in Workshops ihr Wissen zu teilen und sich beim anschließenden Network-Get-Together auszutauschen. H&Mbeyond ist das Open Innovation Lab des schwedischen Modeproduzenten, der Innnovationen testet, die den Modehandel nachhaltiger machen. Deshalb kommen in Workshops Menschen zusammen, die genau das tun sollen: Die Modewelt zukunftsweisender zu machen.

Die Workshops orientieren sich an den sieben Säulen der Mode-Wertschöpfungskette: PLANEN & DESIGN, SOURCE AND COLLECT, PRODUKTION, LOGISTIK, MARKETING & VERBRAUCHERBILDUNG und CIRCULAR SALES MODELS und vermitteln einen exzellenten Einblick über den Stand der Digitalisierung, die Herausforderungen, Möglichkeiten und Anwendungen von AR, VR und Deep-Tech.

U.a. wird in den Workshops mit „Smart Textile Hub“, „Thaely“, „ID Factory“, „Sensape“, „Vocast“, „Ready Player ME“, „Save your Wardrobe“ und „Berlin Partner“ ein interdisziplinärer Austausch mit den GästInnen stattfinden, bei dem sich im besten Falle gleich neue gemeinsame Projekte ergeben.

Besonders interessant dürfte auch der Workshop von Anna Graf, Bertelsmann, sein, die sich mit GenZ und dem Thema Community befasst: „Reden wir über die Zukunft der Loyalität im Web 3 und im Handel: Wie tragen Community und die Implementierung digitaler Assets auch in GenZ zur Idee der Loyalität und der Belohnung von Kunden bei?“

SprecherInnen werden u.a. sein:

Etienne Kiefer, der über das erste Metaverse „for a good cause“ berichtet: „“Das Savespecies-Metaversum ermöglicht es Menschen aus aller Welt, die Probleme gefährdeter Lebensräume auf einfache, „immersive“ und „spielerische“ Weise zu erleben. NGOs können Probleme in Lebensräumen der realen Welt hervorheben, Veranstaltungen innerhalb der Savespecies-Welt-Metaverse starten und Spenden durch Aktionen und Interaktionen innerhalb der Erfahrung sammeln. Die Benutzer werden in der realen Welt im Zusammenhang mit den NGOs-Projekten etwas bewirken.“

Andreas Günther vom Media-Giganten Ströer, der über die Herausforderungen – und Möglichkeiten, die die neuen Welten mit sich bringen werden, erzählt: „Unsere physische und virtuelle Realität verflechten sich zunehmend. Technologien wie VR, XR, AR-Reality, Wearables und das Internet der Dinge weisen auf eine Welt hin, in der Technologie jeden Aspekt unseres Lebens umfassen wird.“

Marylin Repp vom Mittelstand-Digital Zentrum Handel, die erklärt, was Metaverse, Web3 und Blockchain für den Handel bedeuten und „Was HändlerInnen jetzt schon tun können, um von Anfang an dabei zu sein.“

Web3 und Metaverse-Expertin Olga Polak (TikTok), die großzügig ihr enormes Wissen in ihrem Vortrag „Entschuldigung, wo bitte geht es hier zum Metaverse?“ mit den GästInnen teilen wird.

Im Anschluss sind die TeilnehmerInnen bei Drinks & Snacks dazu eingeladen, sich zum gerade Gehörten auszutauschen.

Das Yoonaverse wurde im Mai 2022 ins Leben gerufen, um Mode und Technologie in Richtung Zirkularität zu verbinden: Technologielösungen für die Herausforderungen von Modemarken in Richtung einer profitablen Branche, die die SDGS2030 erfüllt. Neben Referenten aus den Bereichen Retail Tech, Marketing Tech oder Smart Textile Tech & Fashion Tech Startups, bilden Workshops die Basis der Veranstaltung.

Bei Yoona.ai sind wir Game Changer – bereit, die gesamte Designbranche zu revolutionieren. Yoona.ai arbeitet an der Spitze von Metaverse, Digitalisierung und nachhaltiger Transformation der Modebranche. Unsere auf künstlicher Intelligenz basierende Softwarelösung digitalisiert und automatisiert die Designprozesse, spart bis zu 80 % der Zeit in der Design- und Kollektionsentwicklungsphase, spart 93 % CO, 9 Millionen Tonnen Material, 635 Millionen Liter Wasser und 8,31 Millionen Tonnen Chemikalien ein, allein in der Modeindustrie. Aber das ist nur ein kleiner Vorgeschmack dessen, wozu Yoona.ai fähig ist.

Unsere Mission ist es, die Modebranche mit kuratierter 3D-Designerstellung zu digitalisieren und Wegwerfprodukte oder Überproduktion zu vermeiden – durch den Einsatz künstlicher Intelligenz.

Unsere Vision ist eine Blue Economy Circular Zukunft, planetenzentriert – in dem Modeunternehmen nur digitale und intelligente Kleidungsstücke produzieren, die im Multiversum/Metaversum und für sich selbst verwendet werden.

