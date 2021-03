Yorkshire Building Society erstellt Online-Hypothekenrechner mit OutSystems – Steigerung der Konvertierungen um 54 Prozent

Plattform zur schnellen Applikationsentwicklung untermauert Digitalisierungsstrategie

Frankfurt am Main, 2. März 2021. Die Yorkshire Building Society (YBS) Group ist durch den Einsatz der OutSystems-Plattform zur schnellen Applikationsentwicklung in der Lage, innerhalb kurzer Zeit kundenfreundliche Apps zu entwickeln und bereitzustellen. Dazu zählt ein neuer Online-Hypothekenrechner, durch den Konvertierungen um 54 Prozent gestiegen sind.

Die drittgrößte Bausparkasse Großbritanniens hat die Digitalisierung zu einem zentralen Bestandteil ihrer Geschäftsstrategie gemacht, um kundenorientierte Dienstleistungen zu erstellen und das Vertrauen von Kunden zu steigern. Darüber hinaus sollten Kunden mehr Möglichkeiten für den Zugang zu Dienstleistungen erhalten, um telefonische Anfragen sowie Wartezeiten zu verringern und das allgemeine Kundenerlebnis weiter zu verbessern.

Um die entsprechenden kundenorientierten Apps schneller zu erstellen, entschied sich YBS für OutSystems als zentrale Entwicklungstechnologie. Die erste App, der neue Online-Hypothekenrechner, wurde in nur drei Monaten bereitgestellt.

OutSystems wurde 2001 in Portugal mit der Mission gegründet, mithilfe von Software jedem Unternehmen Innovationen zu ermöglichen.

Die OutSystems-Applikationsplattform, die sich durch hohe Produktivität und umfangreiche Integrationsmöglichkeiten auszeichnet, basiert durchweg auf künstlicher Intelligenz. KI-unterstützte Tools helfen Entwicklern dabei, in kurzer Zeit unterschiedlichste Applikationen zu entwickeln und überall bereitzustellen, wo ein Unternehmen sie benötigt.

Mit mehr als 350.000 Community-Mitgliedern, 1.300 Mitarbeitern, 350 Partnern und mit Tausenden aktiven Kunden in knapp 90 Ländern hat der Anbieter für moderne Software-Entwicklung und Low-Code-Pionier eine globale Reichweite erzielt. Er hilft Unternehmen aus über 20 Branchen dabei, die Art und Weise der Applikationsentwicklung zu verändern.

