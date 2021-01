Zahnarztpraxis in Potsdam jetzt mit neuem Internetauftritt und E-Mail-Adresse!

Neues Jahr, neue Website: Zum Anfang des neuen Jahres erstrahlt die Website der Praxis von Dr. Ron Schubert im neuen, modernen Look.

Die neue Website mit integriertem Online- Terminbuchungssystem – erreichbar unter zahnarzt-potsdam.org – ist für die Patienten so gestaltet, dass auf dem ersten Blick alle Leistungen der Praxis ersichtlich sind.

Nicht nur die Internetadresse hat sich in diesem Zuge geändert, sondern auch die E-Mail- Adresse. Die aktuelle Adresse lautet post@zahnarzt-potsdam.org und gilt ab sofort.

Implantate und Zahnersatz aus einer Hand

Um seinen Patienten eine optimale und umfangreiche Versorgung bieten zu können, umfasst das gesamte Praxisteam in der Remise mittlerweile 15 Mitarbeiter – bestehend aus drei Zahnärzten und 12 Assistentinnen und Assistenten.

In Zusammenarbeit mit seinen Kollegen Dr. Schlick und Hr. Manthey sowie einem speziell eingerichteten Dentallabor deckt Dr. Schubert den kompletten Behandlungsablauf für einen neuen Zahnersatz ab: Von der Diagnostik und Planung über, falls erforderlich, einen chirurgischen Eingriff bis hin zur prothetischen Versorgung. Auch Abstimmungen mit dem eigenen Hauszahnarzt zum weiteren Vorgehen stellen kein Problem dar.

“Es gibt keine Probleme, nur Lösungen!”

Die Zahnarztpraxis in der Jägerallee ist ein Team aus mehreren Zahn- und Fachzahnärzten mit unterschiedlichen Spezialisierungen. Durch den Einsatz modernster diagnostischer Verfahren und ausgestattet mit der neusten Technik (z.B. 3D-Röntgengerät) bietet das Zahnärzte-Trio seinen Patienten eine optimale zahnärztliche Versorgung. Bei komplexeren Behandlungen stimmen sich die Zahn- und Fachzahnärzte eng untereinander ab – ganz nach dem Motto: Es gibt keine Probleme, sondern nur Lösungen!

Das Praxisprofil

Seit 2009 führt Dr. med. dent. Ron Schubert seine Zahnarztpraxis – mit dem Schwerpunkt Implantologie – in Potsdam. Unterstützt wird er aktuell von zwei weiteren Zahnärzten und seinem freundlichen zahnmedizinischen Personal. In allen Belangen der Praxis steht dabei stets der Patient im Mittelpunkt. Da die Gesundheit der Zähne Auswirkungen auf das gesamte Immunsystem und auch auf das Wohlbefinden eines jeden Menschen haben kann, legt das gesamte Team besonderen Wert auf die Aufrechterhaltung der Mundgesundheit der Patienten, wie beispielsweise durch individuell abgestimmte Prophylaxemaßnahmen.

Die Kernkompetenzen der Zahnarztpraxis aus Potsdam sind neben der Implantologie, Oralchirurgie und Parodontologie, die Endodontie und die ästhetische Zahnheilkunde. Diese schließt u.a. auch das Bleaching und das Einsetzen von Veneers ein. Außerdem wurde die zahnmedizinische Fachkompetenz der Praxis von der Gesellschaft für Zahn-, Mund-, und Kieferheilkunde (DGZMK), der Deutschen Gesellschaft für Implantologie im Zahn-, Mund- und Kieferbereich e.V. (DGI), der Deutschen Gesellschaft für Parodontologie e.V. (dgParo) und dem Berufsverband Deutscher Oralchirurgen (BDO) ausgezeichnet. Zusätzlich legt Dr. Schubert großen Wert darauf, dass sein Team durch regelmäßige Fortbildungen auf dem neusten Stand der zahnmedizinischen Erkenntnissen ist.

Unsere Zahnarztpraxis mit oralchirurgischem Schwerpunkt befindet sich in einer wunderschönen denkmalgeschützten Remise auf dem Gelände einer Villa in der Jägervorstadt in Potsdam. Neben dem schönen Ambiente, den Möglichkeiten im Innenhof zu verweilen und auf dem Gelände zu parken, genießen wir die Vorteile des nahegelegenen Zentrums mit seinen guten öffentlichen Verkehrsanbindungen und Einkaufsmöglichkeiten.

Kontakt

Praxis in der Remise Dr. Ron Schubert (M.Sc., M.Sc.) und Kollegen Zahnarzt und Fachzahnarzt für Oral

Marén Schubert

Jägerallee 16

14469 Potsdam

0331/903743

0331/960353

post@zahnarzt-potsdam.org

https://www.zahnarzt-potsdam.org/

Bildquelle: AdobeStock_296774306