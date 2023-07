Zahnersatz richtig pflegen – Aktueller Tipp der ERGO Krankenversicherung

Experten der ERGO Group informieren

Nicola Blidschun, Expertin für Zahngesundheit der ERGO Krankenversicherung:

Für eine gesunde Mundhygiene ist regelmäßiges Zähneputzen Pflicht – das gilt auch für Zahnersatz. Denn auch hier können sich Essensreste absetzen und zu Mundgeruch oder Zahnentzündungen führen. Um das zu verhindern, empfiehlt es sich, den Zahnersatz nach jeder Mahlzeit mit Wasser abzuspülen und mindestens zweimal täglich – am besten morgens und abends – mit einer Zahn- oder Prothesenbürste gründlich zu reinigen. Wichtig zu wissen: Da eine normale Zahnpasta Schleifpartikel enthalten kann, welche die Prothese zerkratzen können, sollte die Reinigung mit warmem Wasser oder alternativ Flüssigseife oder Spülmittel erfolgen. Um Beläge deutlicher zu sehen, kann es sinnvoll sein, den Zahnersatz vor der Reinigung einige Minuten trocknen zu lassen. Anschließend das Waschbecken mit einem Handtuch auslegen oder halb mit Wasser befüllen. Fällt die empfindliche Prothese aus den Händen, bleibt sie so heil. Dann alle Kauflächen sowie die Verankerungsklammern bürsten. Über Nacht kann die Prothese an der Luft trocknen oder – je nach zahnärztlichem Rat – im Mund behalten werden. Vor dem Einsetzen sollten Prothesenträger sie noch einmal gründlich mit Wasser abspülen. Zusätzlich gibt es spezielle Ultraschallgeräte, die die tägliche Säuberung unterstützen können. Es ist ebenfalls ratsam, die Prothese bei der jährlichen Kontrolle beim Zahnarzt professionell reinigen zu lassen.

Über die ERGO Group AG

ERGO ist eine der großen Versicherungsgruppen in Deutschland und Europa. Weltweit ist die Gruppe in über 25 Ländern vertreten und konzentriert sich auf die Regionen Europa und Asien. Unter dem Dach der ERGO Group AG steuern mit der ERGO Deutschland AG, ERGO International AG, ERGO Digital Ventures AG und ERGO Technology & Services Management AG vier separate Einheiten die Geschäfte und Aktivitäten der ERGO Group. In diesen sind jeweils das deutsche, internationale, Direkt- und Digitalgeschäft sowie die globale Steuerung von IT und Technologie-Dienstleistungen gebündelt. Rund 38.700 Menschen arbeiten als angestellte Mitarbeiter oder als hauptberufliche selbstständige Vermittler für die Gruppe. 2022 nahm ERGO über 20 Milliarden Euro an Gesamtbeiträgen ein und erbrachte für ihre Kunden Netto-Versicherungsleistungen in Höhe von rund 15 Milliarden Euro.

ERGO gehört zu Munich Re, einem der weltweit führenden Rückversicherer und Risikoträger.

