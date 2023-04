Zahnschmerzen im Urlaub: Kostenfreier Sprachführer übersetzt das Wichtigste

Der proDente Sprachführer übersetzt das Wichtigste zu Zahnschmerzen in sieben Sprachen.

Sommer, Sonne, Urlaub und dazu bohrende Zahnschmerzen! Da ist die Stimmung gleich im Keller. Jetzt heißt es, schnellstmöglich eine Zahnarztpraxis aufsuchen. Am besten mit dem kostenfreien proDente Sprachführer in der Tasche. Er übersetzt das Wichtigste zu Zahnschmerzen in sieben Sprachen und enthält zahlreiche Tipps, um Problemen mit den Zähnen im Urlaub vorzubeugen.

„Wer Zahnschmerzen hat, sollte möglichst bald zur Zahnärztin oder zum Zahnarzt gehen“, erklärt Dr. Romy Ermler, Vorstandsvorsitzende der Initiative proDente e.V. und Vizepräsidentin der Bundeszahnärztekammer (BZÄK). „Das gilt auch für den Urlaub.“ Denn rezeptfreie Schmerzmittel aus der Apotheke oder Hausmittel können den Schmerz zwar lindern, beheben aber nicht den Grund der Zahnschmerzen. Der proDente Sprachführer hilft im Fall der Fälle, sich im Reiseland verständigen zu können. Das kleine Wörterbuch enthält Formulierungen zu akuten Zahnbeschwerden und Vorerkrankungen in sieben Sprachen gängiger Urlaubsländer.

proDente Tipps für einen unbeschwerten Urlaub

– Regelmäßig zur Kontrolle in die Zahnarztpraxis zu Hause. Das mindert das Risiko für Zahnschmerzen im Urlaub.

– Reisekrankenversicherung abschließen.

– Auslands-Notruf-Telefonnummer der Krankenkasse oder Kontakt für den Notfall vor Ort notieren.

– Reiseapotheke mitnehmen.

– Zahnbürste, Zahnpasta, Zahnzwischenraumbürsten oder Zahnseide und ggfs. Mundwasser einpacken.

– Prothesen, Spangen und Reinigungsmittel nicht vergessen.

– proDente Sprachführer mitnehmen.

proDente Sprachführer kostenfrei bestellen

Patientinnen und Patienten können den dentalen Sprachführer bei proDente unter der Telefonnummer 01805-55 22 55 oder auf www.prodente.de unter dem Menüpunkt „Infomaterial für Patienten“ beziehen. Zahnärztinnen und Zahnärzte sowie zahntechnische Innungsbetriebe erhalten je 100 Exemplare des dentalen Sprachführers kostenfrei auf den Fachbesucherseiten unter www.prodente.de (Login) oder über die Bestellhotline 01805-55 22 55 – so lange der Vorrat reicht!

