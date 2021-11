ZAK Russen Inkasso: Russen-Inkasso ist besser als sein Ruf

ZAK Russen Inkasso: Russisches Inkasso unterscheidet sich nicht grundlegend von normalem Inkasso

ZAK Russen Inkasso ist seit seiner Gründung im Jahr 1991 weltweit aktiv und treibt für seine Kunden Schulden in besonders schwierigen Fällen ein. Dabei bedient sich ZAK Russen Inkasso der russischen Inkassomethode und es spielt keine Rolle, ob der Schuldner sein Vermögen auf ausländische Konten verteilt hat oder sich gar selbst ins Ausland abgesetzt hat. Die Erfahrung und das große internationale Netzwerk ermöglichen es ZAK Russen Inkasso immer wieder, selbst da erfolgreich zu sein, wo das Geld bereits verloren zu sein scheint.

RUSSEN-INKASSO – GIBT ES IN RUSSLAND ÜBERHAUPT INKASSO?

Auch in Russland gibt es Menschen und Unternehmen mit schlechter Zahlungsmoral, und tatsächlich gibt es auch in Russland ein Inkassosystem mit gerichtlichem Mahnverfahren bis hin zur Zwangsvollstreckung. Allerdings beschränkt sich dieses System nur auf Geldsummen von bis zu 500.000 Russische Rubel, was in etwa 5.500 Euro entspricht. Für Forderungen, die diesen Betrag übersteigen, ist man auf außergerichtliche Inkassomaßnahmen angewiesen. Hier setzt man bevorzugt auf den direkten Kontakt zum Schuldner, weil die Erfahrung gezeigt hat, dass ein persönliches Auftreten von Mitarbeitern eines Inkassobüros wesentlich mehr Eindruck macht als ein weiteres Mahnschreiben. Auch bei ZAK Russen Inkasso hat man diese Erfahrung gemacht und setzt deswegen auf diese Methode des Inkassos.

WO LIEGT DER SCHLÜSSEL ZUM ERFOLG VON ZAK RUSSEN INKASSO?

In Russland sind es stets markante Persönlichkeiten, die als Geldeintreiber an den Haustüren der Schuldner klingeln. Ihr beharrliches und nachdrückliches Auftreten und der geschulte psychologische Druckaufbau bringen den Schuldner schnell zum Einlenken. Bei ZAK Russen Inkasso setzt man diese Methoden gleichermaßen ein, und das seit Jahrzehnten mit durchschlagendem Erfolg. In mehr als 90% aller Fälle erhalten die Gläubiger ihr Geld. Dazu ist ZAK Russen Inkasso durch seine weltweite Vernetzung in der Lage, Schuldner auch dann noch aufzuspüren, wenn sie sich im Ausland verstecken oder wenn sie ihr offiziell nicht vorhandenes Vermögen auf ausländischen Konten oder in ausländische Tresore verschoben haben.

WAS GENAU IST RUSSEN-INKASSO?

Russische Unternehmen müssen per Gesetz verordnet Strafe zahlen, wenn sie sich nicht darum bemühen, offene Forderungen einzutreiben. Dabei muss dieses Bemühen auch nachweisbar sein. Kein Wunder also, dass russische Geldeintreiber mit besonderer Nachdrücklichkeit und äußerst ausdauernd den Schuldnern nachstellen, um die Außenstände einzutreiben. Sie werden dabei oftmals sehr kreativ, wobei sie sich trotzdem immer im gesetzlichen Rahmen bewegen müssen. Der Begriff des Russen-Inkasso muss oft als Synonym für kriminelle Machenschaften herhalten, doch eigentlich sind damit jene ausgeklügelten Methoden und Taktiken gemeint, deren sich russische Geldeintreiber erfolgreich bedienen. Auch wenn es schwarze Schafe gibt, die sich illegaler Methoden bedienen – bei ZAK Russen Inkasso steht der Begriff für psychologisches Geschick, Beharrlichkeit und nicht zuletzt auch für Sportlichkeit.

WARUM TRAINIEREN DIE MITARBEITER VON ZAK RUSSEN INKASSO?

Nicht selten handelt es sich bei schwierigen Fällen um Schuldner, die selbst vor Gewalt nicht zurückschrecken. Wo Gerichtsvollzieher Notfallknöpfe mit sich führen, um im Fall eines Falles schnell polizeiliche Hilfe rufen zu können, setzt man bei ZAK Russen Inkasso auf schnelle Selbstverteidigung. Daher verbringt jeder Mitarbeiter viel Zeit damit, sich körperlich topfit zu halten. Dass sie dadurch stets auch allein durch ihre physische Erscheinung beeindrucken, ist ein Nebeneffekt, den man bei ZAK Russen Inkasso durchaus zu schätzen weiß.

Das Russen Inkasso geht etwas andere Wege als herkömmliche Inkasso-Unternehmen und kümmert sich speziell um solche Fälle, in denen Rechtsanwälte und Inkassobüros nicht weiterkommen. Selbst wo Gerichtsvollzieher ins Leere laufen, haben wir eine hohe Erfolgsquote.

ZAK Inkasso Group Corp.

T. Schmidt

Orange Street 1201

19899 – 05 Wilmington Delaware

+49 173 274 748 8

info@geld-eintreiben.de

https://www.russen-inkasso.com/

