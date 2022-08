Zaor Maestro Solo 12+6 erweitert Studiotische um 18 Rack-Einheiten in einer akustisch optimierten Konstruktion

Zaor stellt den Maestro Solo 12+6 Rack-Tisch vor. Mit zwölf Rack-Einheiten oben und sechs weiteren unten adaptiert der neue Tisch das beliebte Maestro Konzept in Form eines Sidecars und erweitert bereits bestehende Setups oder Mischpulte mit den entsprechenden Outboard-Slots. Dabei verkörpert der aus hochwertigem Holz und MDF gefertigte Maestro Solo 12+6 den eleganten Stil und die praktische Ergonomie der Zaor Classic Serie. Mit seinem cleveren Belüftungskonzept, dem aufgeräumten Kabelmanagement und dem akustisch optimierten Design ist der Maestro Solo 12+6 die perfekte Erweiterung für alle professionellen Setups in anspruchsvollen Studio-Umgebungen.

Città di Castello, Italien, 11. August 2022 – Outboard-Geräte werden immer einen Platz im professionellen Tonstudio haben. Egal wie umfassend In-the-box-Lösungen in Zukunft sein werden oder wie gut Plug-ins den Sound bestimmter Prozessoren nachbilden, nichts ist vergleichbar mit der Einstellung von Kompression an echten Reglern. Der Zaor Maestro Solo 12+6 adaptiert das beliebte Maestro Tischkonzept in Form eines Sidecars, der jeden Studiotisch oder jedes Mischpult perfekt ergänzt.

Mehr Rack-Slots, mehr Flexibilität: Maestro Solo 12+6

Die Zaor Maestro Tische sind auf der ganzen Welt äußerst beliebte Mixing- und Mastering-Lösungen. Die stabile, luftdurchlässige Holzkonstruktion sorgt für eine ideale Belüftung der analogen 19-Zoll-Prozessoren. Dabei sind die Möbel akustisch in der Form optimiert, dass sie keinen Einfluss auf den Klang im Raum nehmen. Mit dem neuen Maestro Solo 12+6 kann das herausragende Maestro Konzept nun auch andere Tische und Mischpulte um zwölf Rack-Einheiten oben und sechs weitere unten erweitern. Als Sidecar beherbergt der Maestro Solo 12+6 alle wertvollen analogen und digitalen Schätze in einer nicht nur äußerst praktischen, sondern auch ästhetisch ansprechenden Konstruktion.

Elegante Erweiterung für jeden Studiotisch

Zaor Maestro Solo 12+6 ist die perfekte Outboard-Erweiterung zu jedem Setup: vom Studio mit großem analogem Mischpult der alten Schule über digitale Mixer oder Controller bis hin zur Steuerung mit Maus und Tastatur für die Arbeit in-the-box. Der Maestro Solo 12+6 bietet die ergonomischen Qualitäten eines Produzententisches, indem er eine gute Übersicht und einen einfachen Zugriff auf alle Rack-fähigen Schmuckstücke ermöglicht. Es mag vielleicht angemessen erscheinen, sich vor wertvollen Kompressoren, EQs und Vorverstärkern zu verbeugen – es ist jedoch deutlich ergonomischer, die Prozessoren aus aufrecht und entspannt sitzender oder stehender Position zu bedienen. Und es ist auch akustisch vorteilhaft! Der Maestro Solo 12+6 ist dafür konzipiert, Outboard-Geräten zur Entfaltung ihres vollen Potenzials zu verhelfen – zusammen mit dem Tontechniker, der sie bedient.

Möbel aus hochwertigem Holz: Zaor Classic

Wie die gesamte Classic Serie von Zaor ist der Maestro Solo 12+6 aus hochwertigem Holz und MDF gefertigt und wird von erfahrenen Spezialisten in der hauseigenen Manufaktur in aufwendiger Handarbeit hergestellt. Sein luxuriöses Aussehen und die aufregend elegante Verarbeitung geben einen ersten Hinweis auf die Geräte, für die er entwickelt wurde: legendäre Dynamik- und Spektralprozessoren werden sich im Maestro Solo 12+6 wie zu Hause fühlen. Zusammen mit seinen Geschwistern, dem Maestro 36 und dem Maestro 24, und weiteren Tischen der Classic Serie, wie dem Onda, bildet der Maestro Solo 12+6 die Oberklasse des Zaor-Katalogs – ein schönes Beispiel dafür, wie gut gemachte Möbel ein Studio sowohl optisch als auch haptisch und ergonomisch aufwerten können.

Preis und Verfügbarkeit

Zaor Maestro Solo 12+6 ist ab sofort verfügbar in den Farben Cherry (Kirsche), Oak (Eiche) oder Silver (Silber), jeweils in Verbindung mit Mattschwarz. Die unverbindliche Preisempfehlung beträgt 1.449,00 Euro (inkl. MwSt.).

Das Unternehmen Zaor Studio Furniture

Möbel für Kreative mit professionellen Ansprüchen schaffen – das ist die Mission von Zaor. In Tonstudios, beim Videoschnitt, Grafikerstellung, Webdesign, aber auch im Hörraum oder beim Gaming – Möbel von Zaor verbinden technische Finesse mit optischem Schick und innovativen Ideen. Von klassischen Studiomöbeln bis hin zu modernen Designstücken wie der Vela Serie mit ihrem Einzelfußkonzept, der schwebenden Tischplatte und der farbigen Beleuchtung im Tischrand bietet Zaor immer das richtige Stück für Arbeitszimmer, Studio, Hobby und anspruchsvolles Vergnügen. Ausgesuchte Materialien, europäische Fertigung, clevere Lösungen, edles Design – Zaor baut Möbel zum Glücklichwerden.

