Zaor Miza Flex: mehr Platz und höhenverstellbare Keyboard-Schubladen für alle Modelle der Miza Serie

Zaor überarbeitet die beliebte Miza Serie. Die edlen Tische bieten flexible Lösungen, die sowohl die Entfaltung musikalischer Kreativität als auch den Workflow bei Office-, Multimedia-, Editing-, Mixing- und Masteringtätigkeiten bestmöglich unterstützen. Dabei reicht die Produktpalette vom kompakten Miza Junior bis hin zum opulent ausgestatteten Miza X2 und hält somit den richtigen Tisch für jede Anwendung bereit. Mit dem neuen Update, das den Namen “Flex” trägt, werden das Kabelmanagement und alle Keyboardauszüge optimiert. Letztere bieten dadurch noch etwas mehr Platz in der Breite, vor allem aber eine neue Option zur Höhenverstellung. So können neben großformatigen Keyboards auch kleinere Instrumente oder Controller untergebracht werden, die weniger Raum einnehmen und daher zusätzliche Beinfreiheit ermöglichen.

Salard, 16. Dezember 2020 – Wo zeitlose Eleganz und clevere Praxistauglichkeit aufeinandertreffen, entsteht ein Miza. Die hochwertigen Studiotische der populären Serie unterzieht Zaor jetzt einer Optimierung, die ihren Nutzwert noch weiter steigert und durch den Namenszusatz “Flex” angezeigt wird. Die solide Konstruktion bleibt, zusätzlich bieten die Keyboard-Schubladen aber noch etwas mehr Raum in der Breite sowie eine praktische Höhenverstellung zur Anpassung an die jeweiligen Anforderungen. Außerdem wird das Kabelmanagement effizienter.

Zaor Miza Flex: Arbeitsmöbel für Studios und Multimedia

Mit der Miza Serie verbindet Zaor geschmackvolles Design mit durchdachten Features, um anspruchsvolle Medienschaffende sowohl funktional als auch ästhetisch zufrieden zu stellen. Neben Racks und Monitorständern umfasst die Serie eine Vielzahl unterschiedlicher Studiotische aller Größen. Ausladende Flächen für Equipment und Arbeitsmaterial, stabile Schubladen für Keyboards und Controller sowie je nach Modell auch Rack-Elemente für 19-Zoll-Geräte machen die Tische der Miza Serie zu vielseitigen Möbeln für verschiedenste Anwendungen in Musik- und Medienproduktion.

Optimierung für mehr Platz und Ergonomie

Zaor ist immer im Kontakt mit Medienschaffenden auf der ganzen Welt und legt großen Wert auf das Feedback der Profis. So werden die Innovationen bei Zaor aus der Praxis entwickelt und für die Praxis gestaltet. Die Überarbeitung der Miza Serie trägt dieser Philosophie Rechnung und realisiert Anregungen der Anwender, um die Tische noch besser in ihre Arbeitswirklichkeit integrieren zu können. Durch den Wegfall eines seitlichen Dekorationselements an der Keyboard-Lade wird die Nutzfläche bei unveränderten Tischmaßen breiter, um auch bei kompakten Tischen maximale Kompatibilität mit verschiedenen Keyboard-Modellen herzustellen. Außerdem sind alle Auszüge der Miza Serie ab sofort je nach Modell in bis zu acht Stufen höhenverstellbar. So lässt sich nicht nur die Spielposition optimieren, bei kleineren Keyboards und Controllern kann auch die Beinfreiheit maximiert werden. Die neuen Versionen der Miza Tische lassen sich einfach und schnell an die Bedürfnisse der Anwender anpassen und bieten damit den optimalen Workflow. Verbessert wurde auch das Kabelmanagement, das jetzt noch klarer und effektiver gehalten ist und für bestmögliche Ordnung sorgt.

Klare Formen, große Flexibilität: Miza M, Miza Z, Miza Junior

Bei Miza M, Miza Z und Miza Junior ist die Reduktion auf das Wesentliche Programm: Ton- und Medienschaffende, die vollständig digital arbeiten und auf Outboardgeräte verzichten können, freuen sich über die großzügige, plane Tischoberfläche, die ausreichend Platz für Computertastatur, Maus, Manuskripte und nützliche Accessoires bietet. Der stabile Keyboardauszug und das ausgeklügelte Kabelmanagement sorgen für eine beispielhaft ergonomische und aufgeräumte Arbeitsumgebung. Dabei bedeutet das schlichte Design keineswegs einen Mangel an Flexibilität: Mit den optionalen Miza Gripracks und dem entkoppelten Miza D-Stand MK III lassen sich 19-Zoll-Geräte und Lautsprecher ganz einfach integrieren.

Cockpits für Studios von heute: Miza 88, Miza 88 XL und Miza X2

Für alle, die an ihrem Arbeitsplatz 19-Zoll-Racks im direkten Zugriff brauchen, bietet die Miza Serie von Zaor die Modelle Miza 88, Miza 88 XL und Miza X2. Eine zusätzliche Ebene bringt Lautsprecher auf die ideale Höhe und schafft gleichzeitig Platz für 19-Zoll-Equipment – in direkter Reichweite. Der Tastaturauszug des Miza 88 nimmt ein 76- oder 88-Tasten-Keyboard problemlos auf. Für Accessoires wie Mikrofone, Patchkabel oder Kopfhörer steht eine komfortable Schublade bereit, die an beiden Seiten von je vier Höheneinheiten für 19-Zoll-Geräte flankiert wird. Miza 88 XL ersetzt die Schublade durch vier zusätzliche Höheneinheiten und bietet noch größeren Keyboards Platz. Dabei verkraftet der Keyboard-Tray selbst kraftvolle Fortissimo-Passagen mühelos. Der Miza X2 markiert schließlich das obere Ende der Produktlinie: Drei Racks mit je vier Höheneinheiten sind für optimale Ergonomie gewinkelt angeordnet. Das üppige Platzangebot und die enthaltenen Lautsprecherstative mit der patentierten Entkopplungslösung des kanadischen Herstellers IsoAcoustics machen den Miza X2 zur Studiozentrale der Superlative.

Der Tisch zum Keyboard, das Keyboard zum Tisch

Die Vielfalt der Möglichkeiten der Miza Serie bietet auch eine Herausforderung bei der Wahl des richtigen Tischs. Besonders die Passform für das bevorzugte Tasteninstrument ist im Voraus schwer einzuschätzen. Daher bietet Zaor auf www.zaor.de die Möglichkeit, das Wunschmöbel auf seine Kompatibilität mit dem eigenen Keyboard hin zu überprüfen. Eine umfassende Aufstellung ermöglicht auch die gezielte Suche nach dem richtigen Tisch für ein bereits bestehendes Instrument. So wird es jetzt noch einfacher, das ideale Möbel für die eigene Arbeitsumgebung zu finden.

Preise und Verfügbarkeit

Die aktualisierten Versionen der Miza Tische werden ab Januar 2021 ausgeliefert. Die Auswahlhilfe auf www.zaor.de steht ab sofort bereit. Die unverbindlichen Preisempfehlungen inklusive Mehrwertsteuer betragen:

Miza M Flex: 669,00 Euro (Black Cherry) / 699,00 Euro (Grey Wenge)

Miza Z Flex: 759,00 Euro (Black Cherry) / 789,00 Euro (Grey Wenge)

Miza Jr Flex: 449,00 Euro (Black Cherry) / 469,00 Euro (Grey Wenge)

Miza 88 Flex: 749,00 Euro (Black Cherry) / 769,00 Euro (Grey Wenge)

Miza 88 XL Flex: 1.049,00 Euro (Black Cherry) / 1.099,00 Euro (Grey Wenge)

Miza X2 Flex: 1.999,00 Euro (Black Cherry) / 2.049,00 Euro (Grey Wenge)

Das Unternehmen Zaor Studio Furniture

Möbel für Kreative mit professionellen Ansprüchen schaffen – das ist die Mission von Zaor. In Tonstudios, beim Videoschnitt, Grafikerstellung, Webdesign, aber auch im Hörraum oder beim Gaming – Möbel von Zaor verbinden technische Finesse mit optischem Schick und innovativen Ideen. Von klassischen Studiomöbeln bis hin zu modernen Designstücken wie der Vela Serie mit ihrem Einzelfußkonzept, der schwebenden Tischplatte und der farbigen Beleuchtung im Tischrand bietet Zaor immer das richtige Stück für Arbeitszimmer, Studio, Hobby und anspruchsvolles Vergnügen. Ausgesuchte Materialien, europäische Fertigung, clevere Lösungen, edles Design – Zaor baut Möbel zum Glücklichwerden.

