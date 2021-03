Zaor Studio of the Month: Endspurt mit neuen Gewinnchancen

Die erfolgreiche Aktion Zaor Studio of the Month geht in die finalen Monate. Eine ganze Reihe glücklicher Studiobesitzer nutzten bereits die Gelegenheit, attraktive Preise zu gewinnen und das eigene Studio über die Webseite und die Social-Media-Plattformen von Zaor einem breiten Publikum zu präsentieren. Zum Endspurt hat Zaor sich noch ein paar Besonderheiten einfallen lassen. Alle Monatsgewinner, also auch die bereits gezogenen, erhalten eine edle Holztrophäe, die ihren Titel im Studio selbst prominent zur Schau trägt. Aufgrund der unvorhersehbaren globalen Situation bekommt der Gesamtsieger zudem die Möglichkeit, sich zwischen zwei Preisen zu entscheiden: einerseits die bislang angepriesene Reise nach Las Vegas mit Studiobesuch bei Studio DMI, andererseits eine Studioausstattung in Form von wertvollen Sachpreisen.

Città di Castello, Italien, 11. März 2021 – Das populäre Gewinnspiel Zaor Studio of the Month nähert sich der Jahresauslosung. Da die momentane Situation unter Umständen die Reise nach Las Vegas nicht zulässt, bietet Zaor eine zusätzliche Gewinn-Alternative: ein großzügiges Paket für die Studio-Ausstattung, das mit den Gewinnern konkret festgemacht wird.

Edle Trophäe und zusätzliche Preise

Jeder Monatssieger des Titels Zaor Studio of the Month erhält attraktive Preise von Zaor, Quantica Audio und Music Alliance. Was bisher fehlte war eine Trophäe, die den begehrten Titel in den Gewinnerstudios auch optisch präsentiert. Daher erhalten alle Gewinner von Studio of the Month jetzt die neu gestaltete Auszeichnung, die sich in Form und Größe an einer Schallplatte orientiert, aber – ganz Zaor – aus hochwertigem Holz gefertigt ist. Mit diesem edlen Wandschmuck ist jedem Besucher klar, dass es sich um eine ausgezeichnete Produktionsstätte handelt. Die Trophäe wird auch allen bisherigen Siegern zugestellt. Die noch folgenden Gewinner erhalten weiterhin eine einjährige Pro-Mitgliedschaft bei Mix With The Masters, der führenden Onlineschule für professionelle Musikproduktion. Von dem Know-how von Dozenten wie Chris Lord-Alge, Andrew Scheps, Sylvia Massy, Steve Albini, Hans Zimmer, Timbaland oder Bob Clearmountain profitieren Einsteiger ebenso wie erfahrene Profis.

Ein Hauptgewinn nach Wahl

Nicht nur die Monatsgewinne erhalten ein Upgrade von Zaor, auch der Jahresgewinn von Studio of the Month wird erweitert. Die Möglichkeit, eine Reise nach Las Vegas inklusive Besuch im Studio DMI und Session mit Luca Pretolesi zu gewinnen, bleibt grundsätzlich erhalten. Da sich Reisen momentan aber unter Umständen schwieriger gestalten oder überhaupt nicht möglich sind, bietet Zaor eine ebenso verlockende Alternative: eine Studioausstattung im Gesamtwert von bis zu 4.000 Euro! Da sich unmöglich sagen lässt, welche Ausstattung das jeweilige Gewinnerstudio gebrauchen kann, darf der Sieger in Absprache mit Zaor selbst aussuchen – und dabei auch über den Produktkatalog von Zaor hinausgehen. Vom ergonomischen Stuhl von Humanscale bis zur Subwoofer-Erweiterung ist alles innerhalb des Budgets möglich.

Die Vielfalt der Studiowelt

Die Teilnehmer und Gewinner von Zaor Studio of the Month haben eines deutlich gemacht: Jedes Studio ist so individuell wie seine Betreiber. Von der raumgreifenden Opulenz der High Tide Tonstudios über die gemütliche Wärme des Lowfreak Studio bis zum ästhetischen Minimalismus des anre*f studio finden die Möbel von Zaor in den unterschiedlichsten Wirkungsstätten ein Zuhause. Gemein ist all diesen Studios, dass sie die Kreativität anfachen, Ideen festhalten und Visionen in Form bringen.

Studio of the Month werden und gewinnen

Während künstlerische Perfektion und eine überzeugende Studioperformance oft schwierig zu erreichen sind, ist die Teilnahme am Studio of the Month Gewinnspiel denkbar einfach. Studiobesitzer und Homerecording-Fans müssen lediglich über zaorstudiofurniture.com/studio-of-the-month ein Bild ihres persönlichen, mit Zaor Möbeln ausgestatteten Kreativpalastes einsenden und mit einer Kurzbeschreibung ihrer Tätigkeit ergänzen. Jeden Monat werden vier Einsendungen ausgewählt und der Zaor Community zur Wahl gestellt. Alle Informationen und Teilnahmebedingungen gibt es auf zaor.de.

Das Unternehmen Zaor Studio Furniture

Möbel für Kreative mit professionellen Ansprüchen schaffen – das ist die Mission von Zaor. In Tonstudios, beim Videoschnitt, Grafikerstellung, Webdesign, aber auch im Hörraum oder beim Gaming – Möbel von Zaor verbinden technische Finesse mit optischem Schick und innovativen Ideen. Von klassischen Studiomöbeln bis hin zu modernen Designstücken wie der Vela Serie mit ihrem Einzelfußkonzept, der schwebenden Tischplatte und der farbigen Beleuchtung im Tischrand bietet Zaor immer das richtige Stück für Arbeitszimmer, Studio, Hobby und anspruchsvolles Vergnügen. Ausgesuchte Materialien, europäische Fertigung, clevere Lösungen, edles Design – Zaor baut Möbel zum Glücklichwerden.

