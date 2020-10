ZDF bei der Butlerschule zu Dreharbeiten für volle Kanne

Das Butler-Trainings-Center und die Agentur arcotrain bilden Moderator Florian Weiß zum Butler auf Schloss Pertenstein aus.

Seebruck, 30.10.2020. Das ZDF Volle Kanne Team besuchte mit dem aus Funk und Fernsehen bekannten Moderator Florian Weiß das Butler-Trainings-Center zu Dreharbeiten im schönen Chiemgau. Schloß Pertenstein, in dem auch die Schulungen der Butlerschule stattfinden, diente als traumhaftes Umfeld für die Dreharbeiten. Es sieht zwar leicht aus, aber wie schwer es ist, ein Butler zu werden und zu sein, erfuhr Florian Weiß am eigenen Leib, als ihm in sehr kurzer Zeit die ersten Eindrücke in das Leben eines Butlers vermittelt wurden. An einem Tag wurde er u.a. in den Bereichen Auftreten eines Butlers, Berufsbild, Service und Konfliktmanagement geschult. Nachdem er die Prüfung zum Junior-Butler erfolgreich abgelegt hatte, empfing er von Master-Butler Harry R. Hömpler und Coach Anne-Kathrin Kabitzke sein Zertifikat. Ein erfrischender Beitrag mit vielen Impressionen kann unter dem folgenden Link aus der Mediathek des ZDF angesehen werden kann:

https://www.dropbox.com/s/j40077rq3sx760h/12020-10-13%20ZDF%20Volle%20Kanne_Flo%20wird%20Butler.mp4?dl=0

Über Butler-Trainings-Center

Das BTC bietet europaweit als einzige Butlerschule Weiterbildungen für angehende Butler und Butleressen in Modul-Formen an und gehört zu den wenigen Anbietern, die ihren Unterricht sowohl in Deutsch als auch in Englisch halten. Die Themenvielfalt und das Fachthemenangebot sind für gehobenes Hauspersonal besonders interessant. Auch Manager und Vertriebsmitarbeiter – nicht nur aus der Luxusgüterindustrie – buchen Seminare zu den Themen Etikette, Umgangsformen, verbale und nonverbale Kommunikation.

Seit zwölf Jahren leitet Harry R. Hömpler das Butler-Trainings-Center. Seine Erfahrungen aus fünfzig Jahren in der Hotellerie und im gehobenen Dienstleistungsbereich für Butler und Hauspersonal sind die Basis für die erfolgreiche Weiterentwicklung Zum 1. Januar 2021 wird Anne-Kathrin Kabitzke als Verstärkung an Bord geholt, die in Zukunft das Management, die Schulungen und Trainings für die umfangreichen Inhalte zusammen mit Herrn Hömpler übernimmt.

Über arcotrain UG

Anne-Kathrin Kabitzke ist Geschäftsführerin bei arcotrain UG, Trainerin, Life- und Karrierecoach, Expertin für aufmerksame Kommunikation und wertschätzendes Konfliktmanagement sowie multimodales Lernen und auch Orchesterleiterin.

Schwerpunkte Ihrer Tätigkeit sind Trainings, Coaching und Beratung kleiner und mittelständischer Unternehmen im Bereich Führung, Kommunikation, Konfliktmanagement, Generationswechsel, Veränderung

Weitere Informationen unter: https://www.butler-trainings-center.com/ https://www.arcotrain.eu/ auf Facebook: https://www.facebook.com/arcotrain/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anne-kathrin-kabitzke-schiede-5b61ba174/

Harry R. Hömpler: butlerfullservice@email.de / Anne-Kathrin Kabitzke: info@arcotrain.de

