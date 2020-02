Zehn Tipps für Ihr erfolgreiches Projekt

Projektmanagement

Projektmanager sind häufig mit einigen schwerwiegenden Herausforderungen konfrontiert, die den Erfolg eines Projekts beeinträchtigen können. Zu den gemeinsamen Herausforderungen, die sie auf Trab halten, gehört es, mit dem Projekttempo Schritt zu halten, die Ressourcen zu verwalten und sicherzustellen, dass das Projekt auf dem richtigen Weg ist und das gewünschte Budget einhält. Es gibt dabei einige nützliche Tipps, die im Projektmanagement zu bemerkenswerten Ergebnissen führen können.

Wie gut kennen Sie Ihr Projekt?

Das Projekt in- und auswendig zu kennen, ist essenziell, um ein Projekt zum Erfolg zu führen. Dazu müssen Sie die Kunden und die Stakeholder identifizieren. Sie sollten Ziele und Vorgaben definieren, um die Übersichtlichkeit und Ihr Verständnis des Projektes zu verbessern.

Der Projektplan

Der nächste Schritt ist die Entwicklung eines soliden Projektplans. Um die Planung effektiver zu gestalten, können Sie messbare und nachverfolgbare Erfolgskriterien festlegen, um zu evaluieren, ob das Projekt auf dem richtigen Weg ist oder nicht.

Ermitteln Sie die Projektanforderungen

Es ist wichtig, die Projektanforderungen zu identifizieren, da die Projektressourcen die Schlüsselfaktoren sind. Sobald ein Projektplan erstellt ist, sollte der nächste Schritt darin bestehen, ein Team zu bilden, das den Plan effektiv umsetzen kann. Dies beginnt damit, Rollen zu definieren und ihnen die richtigen Aufgaben zuzuweisen.

Die richtigen Fachkräfte

Wenn Ihr Team einen erfahrenen Fachmann in einem bestimmten Bereich benötigt, bringen Sie diesen in die Personalabteilung. Schließlich tragen die Ressourcen des Projektmanagements entscheidend zum Erfolg eines Projekts bei.

Definieren Sie kritische Meilensteine

Sie können nach jeder Phase einen Bewertungstest durchführen. Von Teilen des Produkts bis zu den technischen Unterlagen müssen alle am Projekt beteiligten Elemente perfekt sein. Diese Meilensteine sind wirksame Indikatoren dafür, dass das Team mit aufrichtigem Einsatz daran arbeitet, das Projekt erfolgreich abzuschließen.

Teamkommunikation und Kundengespräche

Kommunikation innerhalb des Projektteams sowie mit dem Endkunden durch Kundengespräche ist der Schlüssel, um ein Projekt reibungslos zu machen. Als Projektmanager können Sie am besten sicherstellen, dass die Kommunikationsverbindungen zwischen Ihnen und den Teammitgliedern immer offen sind und Kundengespräche in allen Projektphasen stattfinden

Testen Sie die Ergebnisse

Um den Erfolg des Projektmanagements zu gewährleisten, sollten die zu erbringenden Aufgaben regelmäßig überprüft werden. Das Testen der Ergebnisse ist entscheidend, um festzustellen, ob die Erwartungen erfüllt oder übertroffen werden.

Verwalten Sie potenzielle Risiken

Um den Erfolg Ihres Projekts sicherzustellen, müssen potenzielle Risiken im Voraus identifiziert werden, damit wirksame Maßnahmen ergriffen werden können, wenn sie im Bedarfsfall der Stunde auftreten.

Nutzen Sie die Stärken der Teammitglieder

Der Erfolg eines Projekts hängt weitgehend von den Fähigkeiten der Teammitglieder ab. Ein effektiver Manager wird sich immer bemühen, die inhärenten Stärken und Schwächen seiner Teammitglieder zu kennen, damit er die Arbeit entsprechend zuweisen kann.

Verwenden Sie eine Projektmanagement-Software

Eine Projektmanagement-Software fungiert als großes Dateiarchiv für alle relevanten Projektinformationen. Von Dokumenten, über Filesharing zu Feedback sorgt dieses Tool für nahtlose Zusammenarbeit innerhalb des gesamten Teams.

Jedes Projekt kann eine Lernerfahrung sein. Ein effektiver Manager sollte immer das gesamte Projekt im Auge behalten und verschiedene Projektkomponenten analysieren. Eine Weiterbildung mit Hilfe von speziell auf Projektmanagement fokussierten Seminaren, kann Ihnen als Projektmanager helfen, Ihr Team zum Erfolg zu führen.

Seminare des Projektmanagements helfen Ihnen Ihre Vorhaben um zusetzten!

Die Manager Akademie bietet Trainings und Weiterbildungen im Management Bereich für Fach- und Führungskräfte im deutschsprachigen Raum an.

Der Fokus der Akademie liegt auf praxisnahen, interaktiven Schulungen in kleinen Gruppen.

Unsere Dozenten verfügen, in Ihrem jeweiligen Tätigkeitsschwerpunkt, über eine langjährige Praxis- und Schulungserfahrung und sind begeistert und überzeugt von dem was Sie tun.

