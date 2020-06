Zeiterfassungssystem für Mitarbeiter

Günstig, einfach und Web-basiert

Laut neuem Arbeitsgesetz, Mitarbeiter Zeiterfassung ist ein wichtiges Mittel in allen kleinen und mittelständigen Unternehmen geworden. EuGH hat entschieden dass bald Arbeitgeber verpflichtet ist, die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter zu erfassen. Je transparenter die Prozesse und Abläufe in Ihrem Unternehmen sind, desto klarer sehen Sie, wo sich das Verhältnis von Aufwand und Ertrag bzw. von investierter Zeit und erbrachter Leistung gegebenenfalls noch verbessern lässt.

Dieses Plus an Transparenz liefert Ihnen unser Zeiterfassungssystem in allen Bereichen wo Personal eingesetz wird. Wir haben es genau auf die Anforderungen kleinerer Unternehmen von 1 bis zu 500 Mitarbeitern entwickelt.

Erfassung von verschiedenen Arbeitszeitmodellen

Bei der Konzeption wurde auf höchste Daten- und Betriebssicherheit Wert gelegt. Darüber hinaus bietet bei durchaus komfortabler Handhabung nur das, was Unternehmen für ein zeitgemäßes und effizientes Zeit- und Projektmanagement auch wirklich brauchen. Und nur das bezahlen Sie auch. Dabei ist es flexibel einsetzbar und lässt sich auf die verschiedenen Arbeitszeitmodelle einrichten – Von Teil- über Gleit- bis hin zu Vollzeit. Auch Schichtarbeit oder das Management von individuellen Pausen, Urlaub, Filialen oder Wegzeiten (z. B. für Mitarbeiter im Außendienst) wird problemlos unterstützt.

Verwaltung über Web-Frontend – Kein Software Lizenz nötig

Die komplette Mitarbeiter-Datenverwaltung erfolgt über den frei wählbaren Webbrowser. Sie können auch die Web-Oberfläche vom PC, Smartphone, Tablet, iPhone oder iPad zugreifen.

Die Steuerung von unserem Zeiterfassungssystem erfolgt per Touchscreen. Alle Daten werden einfach per Chip-Karte bzw. RFID oder mit Fingerabdruck rationell erfasst und automatisch elektronisch aufbereitet. So kann die Projektarbeitszeit erfasst und klar einzelnen Kostenstellen zugewiesen werden. Diese Daten können problemlos in die Buchhaltung oder per Excel-Übersicht abgerufen werden. Ein Vorteil insbesondere in Werkstätten.

Mit W-LAN Funktion

Es gibt Situationen wo ein Unternehmen die Zeiterfassung einführen möchte aber es Schwierigkeiten gibt das System mit dem Netzwerkkabel mit dem Firmennetzwerk zu verbinden. Wir haben unser System deswegen W-LAN fähig gemacht , so können die Firma das Gerät in W-LAN verbinden. Damit sparen sie auch Zeit und Mühe einen neuen Kabelanschluss zu verlegen.

Vernetzung von mehereren Geräten an einem zentralen Server möglich

Es gibt Situationen wo ein Unternehmen mehere Geräte an einem zentralen Ort mit einem Haupt Server verbinden möchte. Eine Situation wäre wenn ein Unternehmen mehrere Standorte hat und möchte alle Daten von allen Geräten in einem zentralen Ort speichern. Mit unserem Zeiterfassungssystem es ist ganz einfach diese Geräten mit einem zentralen Server zu verbinden.

Ein andere Situation wäre, wenn ein Unternehmen ein großes Gelände hat und in diesem Gelände befinden sich mehrere Ausgangstüren wo die Mitarbeiter rein und raus gehen. In solcher Situation kann man alle diese Geräten mit einem zentralen Gerät verbinden wo alle Daten gespeichert werden sollen.

Die andere Hauptmerkmale von dem Zeiterfassungssystem sind:

– Verwaltung der Arbeitszeiten

– Urlaubsverwaltung

– Auftragserfassung

– Berücksichtigung von Pausen

– Berücksichtigung von Krankmeldung

In den letzten Jahren viele Kunden aus Deutschland, Österreich und Luxemburg haben uns das Vertrauen geschenkt. Wenn Sie überlegen in Ihrem Unternehmen ein einfaches und günstiges Zeiterfassungssystem einzuführen, setzen Sie mit uns in Verbindung oder werfen Sie einen Blick auf unsere Homepage .

Get2world Zeiterfassung und Sicherheitssystem bietet günstige Zeiterfassungssysteme für klein und mittelständische Unternehmen.

