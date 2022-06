Zero Waste – Lieferdienst in München

das Start-up alpakas startet durch

Über 230 Kilogramm Verpackungsmüll erzeugt jede Person allein in Deutschland pro Jahr! Der Lieferservice alpakas will dem mit seinem Zero Waste-Ansatz entgegenwirken und setzt dafür auf ein intuitives System von Mehrwegbehältern, die nach Benutzung wiederverwendet werden können. Doch das Thema Nachhaltigkeit finden Kunden nicht nur bei der Verpackung: Das Sortiment umfasst über 800 nachhaltige Produkte, welche mittels e-Lastenrädern direkt nach Hause geliefert werden.

Berlin bleibt allerdings nicht die einzige Anlaufstelle des Unternehmens. Ab sofort können sich auch die Münchner über eine nachhaltige und umweltfreundliche Einkaufsalternative freuen.

Der Wunsch nach einer besseren Zukunft und die Liebe zu Alpakas erwecken eine Idee: zero waste. hero taste.

Die Lieferrevolution ist im vollen Gange. Der große Vorteil von Lieferservices für Kunden: Der zeitintensive Gang zum Supermarkt bleibt erspart, ohne draufzuzahlen oder lange warten zu müssen. Doch bislang hatte die schnelle und bequeme Lieferung für den Verbraucher seinen Preis: hohe Aufschläge, schwierige Anstellungsverhältnisse der Mitarbeiter und vor allem Berge aus Plastikverpackungen und Versandtaschen. alpakas hat dazu die perfekte Alternative entwickelt: Bequeme, preiswerte Lieferung am selben Tag, ohne den Planeten mit Abfall zu belasten. Ihre Vision: „Statt nur auf Geschwindigkeit zu setzen, fokussieren wir uns auf den Inhalt der Lieferung: tolle Produkte ohne Verpackungsmüll“, so Simon Chorzelski, Gründer von alpakas. Vor allem will das junge Unternehmen beweisen, dass der gesamte wöchentliche Einkauf nachhaltig, sowie fair für Rider und Umwelt lieferbar ist.

Nachhaltig Einkaufen

alpakas bietet biologisch angebaute Lebensmittel an, die vorzugsweise aus regenerativer Landwirtschaft stammen. Dabei legen sie großen Wert auf lokale und saisonale Kriterien. Die plastikfreien Bio-Lebensmittel können im Onlineshop oder direkt auf der alpakas App ausgewählt und zum Warenkorb hinzugefügt werden. Ab einem Warenwert von 25 EUR werden die Lebensmittel kostenlos geliefert. Die gesamten Artikel werden in Mehrweggläsern verschiedenster Größe, Obst- und Gemüsenetzen, kompostierbaren Papier oder recycelbarer Pappe direkt nach Hause geliefert. Bei einer nächsten Lieferung gehen die Pfandgläser wieder retour und nach einer professionellen Reinigung, kommen sie zurück in den alpakas-Kreislauf. Das Pfand wird den Kund:innen daraufhin zurückerstattet. Als Transportmittel dienen sogenannte E-Lastenräder, welche eine emissionsarme Zustellung der Lieferung ermöglichen. Die Routen für die Fahrer:innen werden im Voraus geplant und sind daher effizient. So können bis zu 20 Bestellungen in einer Tour ausgefahren werden. Das reduziert nicht nur Hektik und Stress für die Rider:innen, sondern entlastet auch den Stadtverkehr enorm.

alpakas ist ein nachhaltiger Lieferdienst, der sich dem Zero-Waste Ansatz verschreibt. Sitz und Startgebiet

sind in Berlin. Gegründet wurde Alpakas 2021 von Tomy Eitner, Antony Roczek und Simon Chorzelski.

alpakas bereitet den Kundinnen und Kunden ein tägliches Lieferangebot für nachhaltige sowie großteils

regionale Lebensmittel und Haushaltswaren. In Berlin bietet der Lieferdienst mittlerweile mehr als 1.000 Bio

und plastikfreie Produkte an. Aktuell beliefert das Start-up den Berliner und Münchner Stadtkern, weiten

sich aber stetig weiter in die Randbezirke aus.

