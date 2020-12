Zertifizierte Schläuche für die Food- / Pharmaindustrie

Breites Spektrum erfordert breites Produktangebot

Technische Schlauchsysteme, die in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie eingesetzt werden, unterliegen strengen Anforderungen und Regularien. Zudem sind die Einsatzgebiete dieser Schläuche sehr vielfältig. Als Hersteller innovativer Schlauchlösungen bietet NORRES ein Produktportfolio mit überzeugenden Lösungen.

Langlebig – Abriebfest – Zertifiziert!

Zulassungen für den Einsatz von Industrieteilen sind in der Lebensmittelindustrie an der Tagesordnung. NORRES als Hersteller vereint die Ansprüche, die die Zertifizierungen stellen, und beste Schlaucheigenschaften in seinen Produkten. Die aktuelle Produktneuheit für die Food/Pharma-Branche ist der NORFLEX® PO 442 FOOD. Der Polyolefinschlauch ist lebensmittelecht und überzeugt mit gewebeverstärkter Wandung, die innen und außen glatt ist. Zudem ist seine Wandung nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174 lebensmittelecht. Hochflexibel, hoch abriebfest, überfahrbar + trittfest und mit einer sehr guten Kälteflexibilität hält er einem Temperaturbereich von -40°C bis 60°C stand.

PROTAPE® PUR-C 335 FOOD-AS FLAT ist der optimale Schlauch für den Einsatz an Siebmaschinen und Kompensatoren: Das hochflexible Schlauchmaterial in Kombination mit einer guten Festigkeit bezogen auf Zug- und Druckbelastungen überzeugt zusätzlich einer hohen Abriebfestigkeit gegenüber abrasiven Medien. Der Schlauch ist vibrationsfest und der Herstellungsprozess findet gemäß GMP EC 2023/2006 statt. Die Wandung ist lebensmittelecht nach EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600, aber auch permanent antistatisch gemäß ISO 8031 Durchgangs- und Oberflächenwiderstand < 10 (gemäß NFPA 652 10-10) sowie zertifiziert gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU (1999/92/EG)*.

Der CP PUR 455 FOOD ist ein superleichter, abriebfester und hochflexibler (5:1) Klemmprofilschlauch mit Scheuerschutz. Er überzeugt mit seiner zugfesten Verklemmung der Wandung im Klemmprofil. Der Schlauch ist zudem lebensmittelecht gemäß EU-Verordnung 10/2011 sowie EG 1935/2004 und der neuesten EU-Verordnung 2015/174, FDA 21 CFR 177.2600. Darüber hinaus kann der CP PUR 455 FOOD in einem Temperaturbereich von -40°C bis 90°C, kurzzeitig bis 125°C, eingesetzt werden.

Das komplette Branchenportfolio für die Food/ – Pharmabranche umfasst Produkte mit der Kennzeichnung FOOD – diese sind selbstverständlich lebensmittelecht, geschmacks- und geruchsfrei. Weitere Produkte und wichtige Informationen für den Schlaucheinsatz in der Lebensmittelindustrie und Pharmaindustrie finden Sie auf unserer Branchenseite unter: www.norres.com

*weitere Infos entnehmen Sie bitte dem Datenblatt.

NORRES Gruppe – Erfahrung in Qualität und Leistung

NORRES, 1889 gegründet, hat 130 Jahre Erfahrung und Tradition. Heute ist NORRES ein international führender Hersteller für technische Schläuche und Schlauchsysteme: Hoch abriebfeste Polyurethanschläuche aus Pre-PUR®, Absaug- und Förderschläuche aus PVC, TPE, PE, EVA, Silikon etc., Hochtemperaturschläuche bis 1.100° C, elektrisch leitfähige und antistatische Schläuche, Verbindungselemente und Zubehör sowie kundenspezifische Lösungen.

NORRES Produkte finden sich z.B. als Absaug- und Förderschläuche und beim Transport von Schüttgütern in der Lebensmittel- und Pharmaindustrie, in der Landwirtschaft, an mobilen und stationären Absauganlagen, an Maschinen in der Holz- und Kunststoffindustrie, an Kommunalfahrzeugen, als Kabelschutzschlauchsystem im elektrotechnischen Bereich und als energiesparender und langlebiger Membranbelüfter in Kläranlagen.

