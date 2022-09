Zertifizierter Great Place to Work® Rang 30 in Europa

Wir freuen uns bekannt zu geben, dass wir den 30. Platz als Europas bester Arbeitgeber belegt haben

Die Europa-Ergebnisse von Great Place to Work® (GPTW) basieren auf dem direkten Vergleich mit anderen Unternehmen, wobei nur nationale Gewinner an der europäischen Ausgabe teilnehmen können.

Im Mai erfuhren wir, dass Objectivity in Polen den 7. Platz belegte. Im September kam dann die aufregende Neuigkeit, dass wir den 30. Platz in ganz Europa belegten und uns damit zu den besten Arbeitgebern des Kontinents zählen.

Bei der Teilnahme an der Umfrage werden Aussagen bewertet, welche die folgenden Kategorien abdecken:

-Glaubwürdigkeit

-Respekt

-Fairness

-Stolz

-Teamgeist

Unser Commitment als Great Place to Work®

Objectivity ist ein werteorientiertes Unternehmen. Wir achten bei unserer täglichen Arbeit auf ein werteorientiertes, unternehmerisches Handeln für Menschen – durch Integrität, Exzellenz und Agilität, um ein Win-Win für jeden Stakeholder zu schaffen. Im Einklang mit unserem Wert „Menschen“ gehört dazu, sicherzustellen, dass unsere Mitarbeiter gerne bei Objectivity arbeiten und das Gefühl haben, ihre Fähigkeiten weiterentwickeln und durch ihre Arbeit Mehrwert schaffen zu können.

Wir nehmen seit 2014 an der Umfrage teil und sind unseren Mitarbeitern sehr dankbar, dass sie sich Gehör verschaffen. Jedes Jahr nehmen mindestens 80 % aller unserer Mitarbeiter an der Umfrage teil und geben im Durchschnitt über 200 offene Antworten ab.

Die Ergebnisse ermöglichen es uns, die notwendigen Schritte zu unternehmen, um unseren Arbeitsplatz noch besser zu gestalten. Jedes Jahr im Januar, wenn wir die anonymisierten Ergebnisse der Prüfer erhalten, diskutieren wir die vorgelegten Daten und planen das weitere Vorgehen. In der Regel zielen wir auf ein oder zwei umsetzbare Verbesserungsbereiche ab. Als nächstes beginnen wir mit der Einführung verschiedener Praktiken und Programme, die darauf abzielen, das erhaltene Feedback zu berücksichtigen.

Wir setzen uns dafür ein, unseren Mitarbeitern weiterhin einen Great Place to Work® und eine Plattform zu bieten, auf der sie ihre Bedürfnisse und Erwartungen zum Ausdruck bringen können. Die jährlichen Umfrageergebnisse ermöglichen unserem Unternehmen gründlich zu beurteilen, was funktioniert und was angegangen werden muss. Der Erfolg motiviert uns noch mehr, um in Zukunft ein noch besserer Arbeitsplatz zu werden!

Objectivity wurde 1991 gegründet und ist ein inhabergeführtes, werteorientiertes Softwareentwicklungsunternehmen – spezialisiert auf die Bereitstellung kundenspezifischer Softwarelösungen, digitaler Transformation und IT-Consulting. Es wird innovatives Denken und jahrzehntelanges Know-how eingesetzt, um weltweit Kunden zu helfen, die neuesten Technologien in Form von relevanten digitalen Lösungen zu nutzen.

Kontakt

Objectivity GmbH

Przemysław Uliasz

Neue Mainzer Str. 75

60311 Frankfurt am Main

+48666057424

marketing@objectivity.co.uk

https://www.objectivity.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.