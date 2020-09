Zimbeln – bezaubernde, klare Klänge für Achtsamkeit und Meditation mit 10 % Rabatt

Vom 1.10. bis 14.10. gibt es bei Abaton Vibra auf alle Zimbeln 10% Rabatt. Ihr heller, reiner Klang schenkt Klarheit und Wachheit. Er reinigt den Raum und die Aura, klärt und harmonisiert vor allem im Kopfbereich.

Zimbeln sind kleine, aber sehr wirkungsvolle Klanginstrumente mit einer sehr langen Geschichte und Tradition. Sie werden auch Zymbeln oder Tingshas genannt, sind in verschiedenen Religionen und Kulturen bekannt und werden hauptsächlich als Ritualinstrumente genutzt. Der Klang der Zymbeln zentriert und fördert die Konzentration.

Zimbeln zu spielen ist eine Übung in Achtsamkeit. Oft werden sie zu Beginn und am Ende einer Meditation als Signalklang eingesetzt.

Aber diese Minibecken auch einfach nur kurz zwischendurch anzuschlagen, ist eine wunderschöne Achtsamkeitsübung, die zentriert und Präsenz schafft.

Zymbeln sind im Onlineshop von Abaton Vibra vom 1.10. bis 14.10. mit 10 % Rabatt erhältlich:

https://www.sound-spirit.de/shop/Klanginstrumente/Klanginstrumente-Zymbeln/?count=12&first=0&page=1&ids_only=true



Abaton Vibra bedeutet “Schwingungen des Allerheiligsten”. Die schwäbische Firma gibt es bereits seit 1993. Begonnen hat der Firmengründer Frank Plate mit dem Handel von Tibetischen Klangschalen und Planetenklangschalen, was bis heute die Spezialität des Esoterik-Großhandels ist. Gleichzeitig begann er, die Klangmassage mit Planetenschalen zu entwickeln. Sein Wissen darüber gibt er seit 1997 in Seminaren weiter. Christina Plate ist ausgebildete Yogalehrerin (BYV) und Meditationskursleiterin. Seit 2009 unterrichtet sie bei Abaton Vibra u.a. den Einsatz von Planetenklangschalen im Yoga.

