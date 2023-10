Zisterne einbauen und Regenwasser nutzen – auch im Bestand

Betonzisternen von Mall sind schnell an Ort und Stelle

Wer im Außenbereich seines Hauses den Garten neu anlegt, einen An- oder Umbau plant oder ein bestehendes Gebäude saniert, sollte dies zum Anlass nehmen, bei dieser Gelegenheit auch eine Zisterne einzubauen. Wenn der Bagger vielleicht sowieso schon im Garten steht, ist der Aufwand überschaubar und von der Zisterne ist anschließend nur noch die Abdeckung zu sehen – und eine Entnahmestelle.

Möglicherweise macht die Gemeinde aber auch schon Vorgaben zur Regenwassernutzung, und steigende Wasser- und Abwassergebühren oder sogar Niederschlagswassergebühren führen dazu, dass Eigentürmer den Einbau einer Zisterne erwägen. Am Ende ist das nicht nur eine gute Entscheidung für die Umwelt, sondern auch für den Geldbeutel.

Um das Regenwasser für die Gartenbewässerung oder zum Putzen zu verwenden, wird die Zisterne einfach mit dem Fallrohr verbunden, durch das das Regenwasser vom Dach abfließt. Auch gibt es die Möglichkeit, über ein zweites Leitungssystem im Haus Toilettenspülungen und Waschmaschine mit Regenwasser zu betreiben. Das weiche Regenwasser ist ideal für Pflanzen und hilft beim Wäschewaschen sogar, Waschmittel einzusparen.

Mall bietet Pakete mit allem, was für die Nutzung von Regenwasser nötig ist: Mit fugenlosen Zisternen aus Stahlbeton, vormontierten Komponenten und, bei Nutzung im Haus, automatischer Trinkwassernachspeisung. Betonzisternen sind extrem stabil und so auch bei hohen Grundwasserständen und in Hochwassergebieten einsetzbar. Durch den Einsatz von LKW-Kranfahrzeugen ist das Versetzen der schweren Betonzisternen schnell und kostengünstig – und das Aushubmaterial kann anschließend direkt wieder zum Verfüllen der Baugrube verwendet werden. Und die Wasserqualität ist aufgrund der kühlen und dunklen Lagerung sehr gut. Regenwasser zur Gartenbewässerung, für Toilettenspülungen und zum Wäsche-waschen zu nutzen lohnt sich: Bei einem 5-Personen-Haushalt lassen sich so bis zu 100.000 Liter Trinkwasser pro Jahr sparen.

In über sieben Jahrzehnten hat sich die Mall GmbH mit ihrem umfangreichen Programm für den Hoch-, Tief- und Straßenbau zu einem der bedeutendsten Spezialanbieter mit verfahrenstechnischem Know-how für Kleinkläranlagen, Abscheider und die Regenwassernutzung bzw. Regenwasserbewirtschaftung entwickelt. Bereits seit fast 15 Jahren setzt Mall auch auf erneuerbare Energien und stellt Pellet- und Hackschnitzelspeicher in verschiedenen Größen her.

Zu Mall zählen insgesamt acht Produktionsstätten in Deutschland und Österreich. Rund 500 Mitarbeiter erwirtschafteten 2022 einen Umsatz von 106 Mio. Euro.

Firmenkontakt

Mall GmbH

Dr. Christine Scheib

Hüfinger Str. 39-45

78166 Donaueschingen

0771 8005-133



http://www.mall.info

Pressekontakt

Mall GmbH

Markus Böll

Hüfinger Str. 39-45

78166 Donaueschingen

0771 8005-131

0771 8005-3131



http://www.mall.info

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.