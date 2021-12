ZÖLLER-KIPPER GmbH übernimmt Maier & Fabris GmbH

Technik entscheidet. Getreu dem eigenen Slogan verkündet die ZÖLLER-KIPPER GmbH die Akquisition des Detektionssysteme Herstellers Maier & Fabris GmbH zum 01. Oktober 2021. Dessen bisheriges Motto „beste, verfügbare Technik“ im Bereich Störstoff-Erkennung bei der Bioabfall- und Altpapier-Sammlung sowie Wertstoff-Erkennung bei der Restmüll-Sammlung unterstreicht die übereinstimmende Vision.

Maier & Fabris überzeugt seit über 25 Jahren mit einem patentierten Detektionssystem am Müllfahrzeug. Die Detektion trägt zur Störstofferkennung bei und hilft der Kreislaufwirtschaft bei der Umsetzung.

Im Zuge des Ruhestandes von Herrn Maier wurde mit der Eingliederung in die ZOELLER-Familie eine zukunftsweisende Entscheidung für das System der Störstoff-Erkennung getroffen. Mit dem Anspruch auch in Zukunft die sichersten und modernsten Abfallsammelaufbauten und Lifter zu liefern, ist ZOELLER stolz die Technologie der Maier & Fabris GmbH in die bestehenden Assistenzsysteme einzuführen und stetig für die Kunden weiterzuentwickeln. Bei Fragen rund um das Thema „Automatisierte Störstoff-Erkennung“ wenden Sie sich in Zukunft bitte direkt an ZÖLLER-KIPPER GmbH.

Für uns als führender europäischer Hersteller hydraulischer Hub-Kipp-Vorrichtungen und kompletter Abfallsammelfahrzeuge ist neben der bekannten Produktqualität ein gut ausgebautes internationales Servicenetz eine Selbstverständlichkeit.

Unsere Servicestützpunkte und die angeschlossenen Partnerunternehmen bieten qualifizierten Rundum-Service für Lifter und Sammelfahrzeug -unkompliziert, ohne lange Wege und Wartezeiten. Dieses Angebot bleibt nicht nur auf eigene Produkte beschränkt, sondern gilt auch für viele andere gängige Fabrikate. Informieren Sie sich am für Sie zuständigen Servicecenter.

Durch den Zusammenschluß mit der französischen SEMAT S.A. und der HALLER Umweltsysteme GmbH & Co gehören seit kurzem zwei weitere markterfahrene und leistungsstarke Premium-Partner zur ZOELLER-Gruppe, von deren technischem know how Sie als Kunde direkt profitieren.

Weitere Highlights sind unser garantierter 24h-Ersatzteil-Lieferservice und unsere im Aufbau befindliche Online-Plattform ZOELLER-Parts Shop zur bequemen Ersatzteil-Bestellung -rund um die Uhr. Lassen Sie sich kostenlos registrieren.

Unser regelmäßiges Schulungsangebot für Ihr Service- und Wartungspersonal rundet unser Servicepaket ab. Hier lernen Sie unsere Produkte optimal einzusetzen und bleiben so immer auf dem Laufenden.

