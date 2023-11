Zollschulungen und Workshops zu Exportkontrolle, Präferenzrecht & mehr

Zollberatung im Fokus: Exzellenz durch Schulungen und maßgeschneiderte Lösungen

Die Dürndorfer Zollberatung öffnet Unternehmen eine Welt zollrechtlicher Exzellenz, die weit über die Standardberatung hinausgeht. Ihr Ansatz kombiniert fundiertes Fachwissen mit maßgeschneiderten Schulungen, um sicherzustellen, dass Organisationen nicht nur die aktuellen Zollvorschriften einhalten, sondern auch für zukünftige Entwicklungen gerüstet sind.

Schulungen sind der Schlüssel zu effizienten Zollprozessen: Die Schulungen der Dürndorfer Zollberatung sind darauf ausgerichtet, sicherzustellen, dass Mitarbeiter nicht nur die aktuellen Vorschriften verstehen, sondern auch in der Lage sind, sich an Veränderungen anzupassen. Die umfassenden Schulungsmodule decken ein breites Spektrum ab, von den Grundlagen der Zollabwicklung bis zu spezialisierten Themen wie Exportkontrolle, Präferenzrecht und den neuesten Entwicklungen im Zollrecht. Das modulare Schulungskonzept ermöglicht es Unternehmen, genau die Themen auszuwählen, die für ihre Branche und ihre Bedürfnisse relevant sind.

Praxisnahe Workshops ermöglichen das Lernen durch Erfahrung: Die Consulting-Agentur integriert teilweise Workshops und Fallstudien in die Schulungsmodule, um sicherzustellen, dass Mitarbeiter ihr Wissen in realen Szenarien anwenden können. Dadurch sind sie nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch gut vorbereitet. Die Schulungen werden in individuell angepassten Varianten angeboten. Diese Flexibilität ermöglicht es Unternehmen, die Schulungsform zu wählen, die am besten zu ihrem Zeitplan und den Bedürfnissen ihrer Mitarbeiter passt.

Zusätzlich zu den Zollschulungen bietet die Dürndorfer Zollberatung eine breite Palette von Dienstleistungen an, um sicherzustellen, dass Zollprozesse reibungslos ablaufen und Unternehmen von allen möglichen Vorteilen profitieren.

Die Optimierung von Zollprozessen ermöglicht eine höhere Effizienz als Wettbewerbsvorteil. Die Experten analysieren die derzeitigen Zollprozesse und identifizieren Möglichkeiten zur Optimierung. Damit helfen sie Unternehmen, effizientere Abläufe zu entwickeln, um Zeit und Ressourcen zu sparen und gleichzeitig die Einhaltung aller Vorschriften sicherzustellen.

Die Consulting-Agentur bietet individuelle Beratungsdienste an, die auf die spezifischen Bedürfnisse von Unternehmen zugeschnitten sind. Ob es um die Klassifizierung von Waren, die Beantragung von Zolltarifen oder die Vorbereitung auf eine Zollprüfung geht – die Dienstleistungen passen sich den Anforderungen an. Die Agentur unterstützt Unternehmen zudem bei der Erstellung und Überprüfung von Lieferantenerklärungen. Damit stellen sie sicher, dass die Dokumentation den geltenden Vorschriften entspricht und rechtlich abgesichert ist. Des Weiteren begleiten die Experten Unternehmen bei Bedarf durch den gesamten Prozess von Zollprüfungen, helfen bei der Vorbereitung und stellen sicher, dass alle rechtlichen Anforderungen während der Prüfung erfüllt werden.

Die Dürndorfer Zollberatung ist mehr als ein Dienstleister – sie ist der Partner auf dem Weg zu zollrechtlicher Exzellenz. Mit Schulungen und Dienstleistungen setzt die Consulting-Agentur auf nachhaltige Lösungen, die Unternehmen nicht nur für die Gegenwart, sondern auch für die Zukunft wappnen.

Zugelassener Wirtschaftsbeteiligter (AEO – Authorised Economic Operator) und Zoll, Diplom Finanzwirt (FH) Günther Dürndorfer ist Lehrbeauftragter für Zoll- und Außenwirtschaftsrecht der Hochschule für angewandte Wissenschaften München. Die Erfahrung des Experten für Zollrecht rührt aus 17 Jahren erfolgreicher Tätigkeit in verschiedenen Unternehmen und Einrichtungen. Dazu gehören beispielsweise der Posten als Leiter der Zollabteilung mit operativer Verantwortung für Zoll- und Verbrauchsteuerangelegenheiten oder auch als Director in der Zollberatung (AUDI AG, BMW AG, Deloitte & Touche GmbH, KPMG AG). Des Weiteren war der Fachmann sechs Jahre „Betriebsprüfer Zoll“ beim Hauptzollamt für Prüfungen München. Mit seiner eigenen Consulting-Agentur sorgt Herr Dürndorfer für die professionelle Optimierung von unterschiedlichen Logistik- und Zollprozessen in Unternehmen aller Art. Seminare, Workshops und Inhouse-Schulungen zu zollrechtlichen Fragen, Gesetzen und Bestimmungen gehören ebenfalls zum Angebot der Dürndorfer Zollberatung. Auf der Webseite der Agentur finden sich zudem eine Sammlung nützlicher Hilfsmittel für Zollprozesse aller Art und ein Zoll-Blog mit interessanten Artikeln zum Thema.

