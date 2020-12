Zu zweit und ohne Zucker macht Sport mehr Spaß

NEOH knackt Fitness-Erfolgsformel

Wien, Dezember 2020 – Der volle Geschmack eines Schokoriegels ganz ohne zugesetztem Zucker: Mit diesem Rezept erobert NEOH die Herzen aktiver Menschen, denn knapp zwei Drittel der Deutschen versucht laut einer neuen, repräsentativen Umfrage auf den heimlichen Dickmacher Zucker so gut es geht zu verzichten. Das Ergebnis der Studie zeigt zudem, dass man mit einem Partner beim Sport mehr erreichen kann. Denn wer im Team trainiert, hat einfach mehr Spaß und ist effektiver.

NEOH ist ein nie dagewesener Riegel im Snack-Regal. Keine Konservierungsstoffe, kein Palmöl, kein zugesetzter Zucker – und das bei vollem Schokoladengeschmack: So erobert der proteinreiche Riegel in den Geschmackssorten Schokolade, Raspberry und Kokos die Zielgruppe all jener, die wissen wollen, was in ihrem Essen steckt, Wert auf bewusste Ernährung und einen aktiven Lifestyle legen. Nun hat NEOH eine repräsentative Umfrage zu den Themen Ernährung und Fitness in Auftrag gegeben. Das Ergebnis, das die Antworten liefern, lässt sich auf eine einfache Formel bringen: Ein Partner kann einen beim Sport weiterbringen.

Fight Sugar: Starke Partner und die richtige Ernährung halten fit

Partner-Workouts bringen demnach einfach mehr Spaß. Das bestätigen satte 70 Prozent der Befragten. Zudem stimmen 49 Prozent der Befragten voll und ganz oder eher zu, dass Sport zu zweit auch noch effektiver ist.* Vielen scheint also bewusst zu sein, dass sie mit einem Partner auch selbst gewinnen.

Ein starker Partner für Fitness und Wohlbefinden ist auch die richtige Ernährung. Dabei ist mittlerweile klar: Durch den Verzicht auf Zucker wird der Körper leistungsstärker. Laut Studie versuchen bereits 65 Prozent der Befragten Zuckerkonsum so gut wie komplett zu streichen oder zu reduzieren.* Insofern ist NEOH der perfekte Snack gegen Heißhunger – auch nach dem Sport – und für alle, denen eine bewusste, ausgewogene Ernährung wichtig ist. Denn die Riegel enthalten keinen zugesetzten Zucker und eine extra Portion an wertvollem Protein. Gleichzeitig muss nicht auf Genuss verzichtet werden, denn die Riegel überzeugen mit bestem Geschmack. NEOH ist damit der perfekte Trainingspartner.

Starke Unterstützung von DFB-Spieler, vielen Sportlern und Lisa & Lena

Mit dieser Formel punktet NEOH auch bei Noah Olsen, Vizeweltmeister der CrossFit Games 2019 sowie Crossfit-Testimonial weltweit und Investor bei NEOH. In einer Social-Media- und Sponsoring-Kampagne rund um die CrossFit Games zeigt Olsen, wie er NEOH in seinen Trainings- und Ernährungsplan einbaut.

Auch Fußball-Nationalspieler Jonathan Tah ist Testimonial und Investor bei NEOH: “Um als Profisportler meine Leistung bringen zu können, spielt die Ernährung eine extrem wichtige Rolle. Die Rezeptur von NEOH mit 90 Prozent weniger Zucker als herkömmliche Riegel und sehr viel Proteinen ermöglicht es mir, Energie zu haben, wenn ich sie brauche. Zudem schmeckt der Riegel einfach lecker”, bestätigt der DFB-Spieler.

Ebenso wird der Riegel bereits von den beliebten Influencerinnen Lisa und Lena unterstützt; sie zeigen auf ihren Social-Media-Kanälen, dass leckeres Naschen ohne Reue Spaß macht.

Alle, die sich selbst vom Genuss überzeugen wollen, können ab sofort ein Probierpaket bestehend aus allen drei NEOH-Riegeln mit Geld-zurück-Garantie bestellen. Das Paket kostet 4,90 Euro, ist über den NEOH Online-Shop erhältlich und enthält zusätzlich einen Rabattcode für die nächste Bestellung.

NEOH ist deutschlandweit exklusiv bei den Lebensmittelhandelsketten Kaufland im 3er Multipack und als Einzelriegel bei REWE sowie bei Müller und in ausgewählten Nutrition Stores, Sportgeschäften und Fitnessstudios erhältlich.

UVP pro NEOH Riegel 1,69 Euro; pro 3er Multipack 3,99 Euro

Die verwendeten Daten beruhen auf einer Online-Umfrage der YouGov Deutschland GmbH in Auftrag von NEOH, an der 2049 Personen zwischen dem 02. und 05.10.2020 teilnahmen. Die Ergebnisse wurden gewichtet und sind repräsentativ für die deutsche Bevölkerung ab 18 Jahren.

Dank einzigartiger Zusammensetzung vereint NEOH das Beste aus klassischem Schoko- und gesundem Fitnessriegel. Bei vollem Geschmack, aber nur einem Gramm Zucker, bietet der ausgewogene Energie- und Proteinsnack ein völlig neues Naschvergnügen – ganz ohne schlechtes Gewissen. Mehr als fünf Jahre steckten die Wiener Manuel Zeller, Alexander Gänsdorfer, Patrick Kolomaznik und Adel Hafizovic in die Entwicklung von Produkt und Marke, bevor sie im August 2016 die Alpha Republic GmbH gründeten, die hinter NEOH steht. Unter dem Motto “Besser naschen” ist NEOH seit dem 25. November 2017 flächendeckend in Österreich und seit 1. Januar 2020 in Deutschland erhältlich. Produziert wird der 30g-Riegel aus hochwertigen Zutaten in drei Geschmacksrichtungen in der niederösterreichischen Gutschermühle. Weitere Informationen unter www.neoh.com

