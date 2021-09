Zucchetti erwirbt PayMyTable zu 100%

Digitale Lösung für Gastronomie und Hotellerie

Zucchetti France erwirbt PayMyTable, eine starke digitale Omnichannel-Plattform, welche die Customer Experience in der Gastronomie nachhaltig verändern und verbessern soll.

Digitale Lösungen in der Gastronomie und Hotellerie gewinnen zunehmend an Bedeutung und erweisen sich als wertvolle Verbündete für Unternehmen, um auch in schwierigen Zeiten Kunden einen Mehrwert und sich selbst einen Wettbewerbsvorteil verschaffen, um weiterhin erfolgreich zu sein. In einer Welt, in der sich die Verbrauchergewohnheiten und Kundenerwartungen in Bezug auf die Art und Weise, wie sie Essen bestellen und bezahlen, drastisch verändert haben, passt die Übernahme von PayMyTable perfekt zur Vision von Zucchetti und seiner führenden POS-Lösung TCPOS, die die darauf abzielt, Unternehmen auf die aktuelle Situation vorzubereiten und zukunftsorientiert zu denken und zu handeln.

PayMyTable ist ein hochinnovatives Unternehmen, das eine breite Palette digitaler Lösungen für die Gastronomie entwickelt, mit dem Ziel, den Umsatz von Unternehmen zu steigern und die Kundenzufriedenheit zu verbessern. Die digitale Omnichannel-Plattform bietet Lösungen, die eine optimierte Customer Experience ermöglichen, wie z.B. die digitale Bestellung mit Click & Collect-Funktionen, die Bestellung am Tisch, Kioske oder die Zentralisierung von Bestellungen bei Drittlieferdiensten. Darüber hinaus bietet PayMyTable zusätzliche Funktionalitäten wie mobiles Bezahlen, CRM und Produktinformationsmanagement (PIM).

Die wichtigsten Unterscheidungsmerkmale von PayMyTable gegenüber anderen Lösungen, sind die vollständige Integration in die IT-Infrastruktur der Kunden über deren POS- oder ERP-Systeme, sowie die schnelle Implementierung bzw. Einsatzbereitschaft, dank der sofort einsatzbereiten Kundenschnittstellen auf dem Handy, Desktop, Kiosk und Tablet.

Die offene Architektur von PayMyTable ermöglicht die Integration mit allen verfügbaren POS-Lösungen auf dem Markt. Diese Flexibilität wird auch in Zukunft ein zentrales Prinzip bleiben, sodass die digitale Plattform weiterhin mit allen innovativen POS auf dem Markt zusammenarbeiten kann, auch mit Lösungen, die nicht zum Portfolio von Zucchetti gehören.

Mit dieser Übernahme möchte Zucchetti das Wachstum von PayMyTable vorantreiben und damit die fortschrittlichste digitale Plattform für Hospitality und Retail aufbauen. Um dieses ehrgeizige Ziel widerzuspiegeln, wird PayMyTable demnächst ein neuer Produktname verliehen.

Das Management von PayMyTable sowie das Team werden weiterhin an Bord bleiben, um das Unternehmen und seine Lösungen gemeinsam weiterzuentwickeln.

“Zucchetti strebt immer nach Innovation, Entwicklung und Verbesserung. Wir wollen die fortschrittlichsten Lösungen anbieten”, erklärt Dirk Schwindling, International Chief Strategy Officer der Zucchetti Group. “In den letzten Jahren wurde die Digitalisierung für unsere Kunden immer wichtiger, und die aktuelle Situation in unserer Gesellschaft hat den Fokus auf die digitale Experience des Kunden verschoben, und wie man damit neue Umsätze generiert. Durch die Integration von PayMyTable mit TCPOS und auch den weiteren POS-Lösungen aus dem Zucchetti-Portfolio wollen wir die fortschrittlichste Lösung auf dem Markt anbieten und unsere Kunden bei ihrem zukünftigen Erfolg bestmöglich unterstützen”.

“Wir freuen uns sehr, Teil von Zucchetti zu werden, da TCPOS einer unserer langjährigen POS-Partner ist”, sagt Cédric Guerin, Gründer von PayMyTable, “Wir sind davon überzeugt, dass die Kombination von TCPOS und PayMyTable eine unübertroffene Lösung für Großkunden im Gastgewerbe in Europa und Amerika bieten wird.

Mit mehr als 7.000 Mitarbeitern, einem internationalen Netzwerk von mehr als 1.650 Partnern in Italien und 350 in weiteren Ländern und über 700.000 Kunden ist die Zucchetti Group eines der wichtigsten italienischen IT-Unternehmen in Europa.

Die Zucchetti Group bietet Software, Hardware und IT-Dienstleistungen für Unternehmen, Buchhalter, Berater und Handelsverbände an, welche sich einen erheblichen Wettbewerbsvorteil sichern und sich für all ihre IT-Bedürfnisse auf einen einzelnen Partner verlassen wollen.. www.zucchetti.com

TCPOS ist die POS-Software der Zucchetti-Gruppe für Retail, Hospitality und Freizeit.

Firmenkontakt

Zucchetti Switzerland SA

N. N.

Centro Galleria 2

6928 Manno

+41 91 604 20 80

infoch@tcpos.com

http://www.zucchetti.com

Pressekontakt

Vitamin11 Marketingberatung

Gina Nauen

Ulrich-Kaegerl-Str. 19

94405 Landau

+49 9951 600 601

gina.nauen@vitamin11.de

http://www.vitamin11.de

Bildquelle: www.tcpos.com