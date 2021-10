Zuckerbergs METAVERSE schon jetzt LIVE erleben!

Hologramm & 3D & Virtuell – für Tagung, Kongresse & Top-Event

METAVERSE – Das neue Zeitalter der digitalen Kommunikation hat schon längst begonnen

Die Dachgesellschaft über Diensten wie Facebook, Instagram und co. soll künftig META heißen, wie Facebook-Gründer Mark Zuckerberg am Donnerstag bekannt gab. Mit dem neuen Namen will Zuckerberg den Fokus auf die neue virtuelle Umgebung “METAVERSE” lenken, in der er die Zukunft der digitalen Kommunikation sieht.

Hologramm- und 3D-Präsentation

Die neue Art der Hologramm-, 3D- und Virtual-Reality-Kommunikation können Sie JETZT schon LIVE erleben – auf Tagung, Kongress & Top-Event:

Leo Martins Vorträge waren bislang eine Personality-Show, bei der die Gäste interaktiv mit einbezogen wurden. Doch jetzt hat er aufgerüstet und begibt sich ins METAVERSE. Statt einer klassischen Power-Point-Präsentation setzt er auf aufwendig produzierte Hologramm-Elemente.

Betreten Sie das METAVERSE

Sein Vortrag wird durch dreidimensionale Bilderwelten visualisiert, die vor ihm in der Luft stehen und mit denen er sogar interagieren kann. Das fühlt sich an wie in der High-Tech-Kommandozentrale von Will Smith im Staatsfeind Nr.1. Der Vortrag bleibt persönlich, er bleibt interaktiv, aber auf einer neuen Meta-Ebene. Betreten Sie mit Leo Martin das METAVERSE und überraschen Sie die Gäste. Mit dieser Mission Possible sind Sie nicht nur am Puls der Zeit, sondern der Zeit einen Schritt voraus.

PowerPoint war gestern – heute ist Hologramm!

“Unsere Welt wird digital, doch unsere Kommunikation bleibt persönlich – auch im Metaverse!”, so Ex-Geheimagent Leo Martin.

Interaktive Erlebnis-Vorträge für Tagung, Kongress & Top-Event

Kontakt

Leo Martin

Leo Martin

Edelweißstraße 5

81541 München

089/12013790

leo@leo-martin.de

https://www.leo-martin.com/blog/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.