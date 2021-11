New York City, 29.11.2021 – Zum achten Mal in Folge erhält TTPCG ® auch 2021 Bestnoten in Sachen Servicequalität. Im Rahmen zur Qualitätssteigerung des Kundensupports wurden in den USA , Japan und Europa eine Million Nutzer der Dienste des TTPCG dating services® vom Institut Bob Seluchi – tester customer service befragt, ob und wie der Support für Kunden verbessert werden kann. 96,1 Prozent der Kunden teilten mit, völlig zufrieden zu sein und konnten keine konstruktiven Vorschläge zur Verbesserung machen. 1,2 Prozent fühlten sich nicht berufen, zur Support Leistung von TTPCG ® etwas sagen zu können. 2,7 Prozent der Befragten gaben hingegen an, unzufrieden zu sein. Blicke hinter die Kulissen liessen dabei allerdings erkennen, dass diese 2,7 Prozent der Kunden notorische Nörgler waren, denen auch die beste Partnervermittlung der Welt nicht die von Allüren geprägten Vorstellungen zu erfüllen vermag. Die weltweit tätige Premium Partnervermittlung TTPCG ® ist damit eines der Unternehmen mit dem besten Kundenservice.

TTPCG ® als Service-Champion auf dem ersten Platz

Acht Tester vom Team Bob Seluchi wurden Nutzer der Dienste von TTPCG ® in den USA, Japan und Europa. Über Singleberater, welche Franchisenehmer der Marke TTPCG ® sind und natürlich keine Ahnung von dem Testprojekt hatten, buchten die Tester verschiedene TTPCG-Dienstleistungsprogramme mit verschiedenen TTPCG-Modulen. Die Beratung des Testteams durch die jeweiligen Singleberater wurde nach den folgenden Kriterien vom Testteam bewertet: Pünktlichkeit, Freundlichkeit, Erklärungen, Fachwissen, Kleidung, Zusagen. Bei diesen fünf Bewertungsgruppen bekamen die Franchisenehmer der Taylor Group bereits Höchstnoten. Dem folgend, wurde das TTPCG ® 24-7 Kundenteam getestet.

Durchschnittlich erhält jeder TTPCG ® Kunde nach 27 Minuten eine kompetente und freundliche Antwort

Vom Testteam wurden dem Kundenteam rund um die Uhr Fragen gestellt. Eins gleich vorweg: sämtliche E-Mails wurden schnell beantwortet. Unabhängig von der Uhrzeit einer Anfrage, erfolgten die Antworten des Kundenteams zwischen minimal 7 Minuten und maximal 79 Minuten. Voraussetzung war, dass vom Testteam die jeweilige Kundennummer im Betreff der E-Mail korrekt angegeben wurde. Allerdings ist diese Notwendigkeit leicht verständlich, da bei der Anzahl von einigen Millionen E-Mails, die innerhalb von 24 Stunden in vielen Landessprachen vom TTPCG-Kundenteam abgearbeitet werden, autonome Systeme vorselektieren müssen. Jeder Kunde, der an das Kundenteam schreibt, bekommt dem Durchschnittswert folgend, nach nur 24 Minuten eine kompetente und freundliche Antwort in seiner jeweiligen Muttersprache.

Schnell erhalten TTPCG ® Nutzer die Partnervorschläge

Bekanntlich verliebt das TTPCG-Team Menschen schnell. Das Bob Seluchi Team lobt, wie schnell sie die Partnervorschläge erhalten haben. Das Magazin Couple in everyday life titelte den Bericht über TTPCG ®: Note 1 mit Stern für diese Partnervermittlung.

Sie haben einen Pressebericht der Journalistin Marcia Facundo gelesen. Der Bericht erschien zuerst in englischer Sprache. © 2021 Magazin Couple in everyday life. Übersetzung von Gordon Palmer. Wenn Sie als Journalist*in mehr über die Marke TTPCG ® wissen möchten, schreiben Sie an pressoffice(at)ttpcg.us Wenn Sie als Single mehr erfahren möchten, schreiben Sie an marketing(at)ttpcg.us

Partner Computer Marketing sorgt dafür, dass die Marken Botschaften von TTPCG ® in die Augen der Singlewelt transportiert werden.

