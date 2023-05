Zum Weltbienentag am 20. Mai: „Wildbienen zeigen uns den Zustand unserer Natur“

Nicht nur zum Weltbienentag, sondern rund ums Jahr beschäftigt sich der Biologe Dr. Hannes Petrischak mit Wildbienen. Der Autor des vielbeachteten Kosmos-Führers „Welche Wildbiene ist das?“ steht im Vorfeld des Weltbienentags für Interviews zur Verfügung. Am 16. Mai hält er einen Web-Vortrag zum Thema „Hummeln beobachten und bestimmen“.

Wenn Dr. Hannes Petrischak über Wildbienen spricht, springt seine Faszination für die bedrohten Insekten schnell auf die Zuhörenden über. „Jede tiefere Beschäftigung mit der Vielfalt der Wildbienen fördert spannende Geschichten zutage und liefert wertvolle Einblicke in ökologische Zusammenhänge“, sagt der Biologe und Leiter des Bereichs Naturschutz bei der Heinz Sielmann Stiftung. Um die Lebensweise von seltenen Arten wie der Mooshummel oder der Deichhummel zu dokumentieren, reiste Petrischak schon bis auf die schottischen Orkney-Inseln.

+++ Hautnahe Einblicke in die Welt der Hummeln +++

Sein Wissen teilt Petrischak nicht nur in seinen Büchern, sondern auch im Rahmen von Veranstaltungen. Im Webinar am kommenden Dienstag, 16. Mai, wird er sich besonders den Hummeln zuwenden.

„Ähnlich wie Honigbienen bilden Hummeln kleine bis mittelgroße Völker. Das unterscheidet sie von den meisten anderen Wildbienenarten. Manchmal erobern sie sogar als „Kuckuckshummeln“ fremde Völker“, erzählt Petrischak. Unter den etwa 585 Wildbienenarten in Deutschland gibt es 41 Hummelarten. In seinem Webinar wird er hautnahe Einblicke in das Leben dieser sympathischen Wildbienen geben.

+++ Auf einen Blick +++

Dr. Hannes Petrischak: Hummeln beobachten und bestimmen

Webinar am 16. Mai, 18 Uhr – Die Teilnahme ist kostenlos.

Anmeldung unter https://www.sielmann-stiftung.de/event/hummeln

Interviewanfragen richten Sie bitte an Elisabeth Fleisch,

Tel.0176 28169748, E-Mail ef@dorfstrassesieben.de

Pressefotos finden Sie unter https://sielmann.canto.global/b/HQE6L Die Aufnahmen dürfen zu redaktionellen Zwecken unter Angabe des Fotografen honorarfrei verwendet werden.

Über die Heinz Sielmann Stiftung

Die Heinz Sielmann Stiftung wurde 1994 von Prof. Heinz Sielmann und seiner Frau Inge Sielmann als öffentliche Stiftung bürgerlichen Rechts gegründet. Die Schwerpunkte der Arbeit der Stiftung sind der Erhalt der Artenvielfalt, die Sensibilisierung der Öffentlichkeit für den Naturschutz und die Bewahrung des filmischen Erbes von Naturfilmpionier Heinz Sielmann. Mit dem Kauf großer unzerschnittener Landschaften in Brandenburg erhält und schafft die Stiftung Lebensräume für seltene Tiere und Pflanzen. Auch fördert die gemeinnützige Stiftung Biotopverbünde, zum Beispiel am Bodensee oder entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze. So können sich auf diesen Flächen Tier- und Pflanzenbestände frei vom wirtschaftlichen Nutzungsdruck erholen und verschwundene Arten zurückkehren.

Weitere Informationen: https://www.sielmann-stiftung.de

Firmenkontakt

Heinz Sielmann Stiftung

Elisabeth Fleisch

Unter den Kiefern 9

14641 Wustermark / OT Elstal

+49 (0) 176 281 697 48

+49 (0) 3322 275 634



http://www.sielmann-stiftung.de

Pressekontakt

PR-Agentur PR4YOU

Marko Homann

Christburger Straße 2

10405 Berlin

+49 (0) 30 43 73 43 43



http://www.pr4you.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.