Zur ANGA COM 2022: Amadys betritt DACH-Markt als Systemintegrator für End-to-End-Konnektivitätslösungen

Gebündelte Kompetenz im FttX-Breitbandausbau auf 264 Quadratmetern

Frechen/Köln, 5. Mai 2022. Mit der Amadys hat die DACH-Region ab sofort einen neuen erfahrenen Player für den erfolgreichen FttX-Breitbandausbau: Der End-to-End-Systemintegrator und Marktführer für den Vertrieb passiver Netzwerkkomponenten nutzt Europas führende Kongressmesse für Breitband, Fernsehen und Online ANGA COM für seinen ersten starken Auftritt in den Kernmärkten Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auf ihrem 264 Quadratmeter großen Stand zeichnet Amadys den Weg vom vorkonfektionierten PoP-Verteiler bis zum Glasfaserhausanschluss beim Endverbraucher mit Hilfe ihres modularen Baukastensystems anschaulich nach. Im Rahmen eines Vortrags erläutert der Experte für den erfolgreichen Glasfaserausbau, wie sich einfach zuverlässige FttX-Systeme bauen lassen. Die Amadys präsentiert sich und ihre Tochterunternehmen vom 10. bis 12. Mai 2022 am Stand A50.

Unter dem Motto „Shaping tomorrow“ zeigt Amadys, wie der erfolgreiche Glasfaser-Netzausbau in der DACH-Region gelingt. Dafür bringt der End-to-End-Systemintegrator über zehn Jahre Projekterfahrung aus mehr als 1,5 Millionen realisierter FttH-Hausanschlüsse in den Niederlanden und Belgien mit: „Wir verbinden fundiertes FttX-Fachwissen mit umfassendem Produkt-Know-how und begleiten als erfahrener Systemintegrator unsere Kunden von der Projektskizze bis zum Betrieb – denn Breitbandausbau ist in erster Linie herausforderndes Projektmanagement“, sagt Arthur Graevendiek, Geschäftsführer der Amadys Germany. „Mit unserem Microfocus-Komplettsystem sorgen wir dafür, dass alles reibungslos und einfach verläuft. Das heißt, wir beraten von Anfang an bei der Komponentenauswahl, stellen dafür die passenden Lösungen bereit, bieten Trainings, Planungsberatung und Baustellensupport. Außerdem haben wir internationale Erfahrung mit Projekten, Produkten sowie Bauweisen und punkten mit langjähriger Kompetenz in der Materialogistik. Und weil das mit Modulen systematischer und einfacher zu handhaben

ist, basiert die Amadys FttH-Systemlösung „Microfocus“ auf einem modularen Baukastenprinzip mit etablierten Lieferanten und bewährten Lösungen.“

Das Amadys-Standkonzept: Für jedes Netzwerk das perfekte System

Das modulare Baukastensystem steht deshalb auch im Mittelpunkt des Amadys-Messeauftritts: Beginnend beim Herzstück der Glasfaserverkabelung – den vorkonfektionierten PoPs – zeigt der 264 Quadratmeter große Stand den gesamten Weg bis in die Haushalte beispielhaft auf: mit Leerrohen für zuverlässigen unterirdischen Schutz, mit Zuleitungskabel sowie Unterverteiler und Drop bis in die Haushalte auf der letzten Meile bis zum Glasfaserhausanschluss beim Endverbraucher. Jedem der modularen Baukästen widmet der Systemintegrator einen eigenen Bereich. Dort können Besucherinnen und Besucher die jeweils zugehörigen Produkte erleben. Die gezeigten Lösungen enden in fünf unterschiedlich großen Gebäuden – vom Einfamilienhaus bis zum großen Wohngebäude. In einer Art Shop auf der Stirnseite des Standes zeigt Amadys passendes Zubehör und Werkzeuge rund um die Installation von Glasfasernetzen sowie Spleißgeräte, Mess- und Einblastechnik der Amadys-Member-Firmen Muth, SKG und tso GmbH.

„Das modulare Baukastensystem ermöglicht uns, den stark wachsenden deutschen FttX-Wachstumsmarkt noch besser zu adressieren und so weitere Anteile im Markt zu gewinnen“, sagt Arthur Graevendiek. Wie das gelingen kann, erörtert er auch im Rahmen eines Vortrags am 12. Mai 2022 um 14:45 Uhr zum Thema „Vom PoP bis APL – Einfach zuverlässige FttX-Systeme bauen“ (Raum 2).

Mit Buy-and-Build-Strategie zum FttH-Erfolg

Amadys stellt passive Netzwerkkomponenten für die Bereiche Telekom, Elektrizität, Wasser, Gas und Industrie zur Verfügung und hat eine starke lokale Präsenz in sechs europäischen Ländern. Das Unternehmen akquiriert konsequent Firmen im Umfeld des FttH-Ausbaus, um als One-Stop Solution Provider das komplette Angebot aus einer Hand bieten zu können. In Deutschland gehören Muth, SKG und die tso GmbH zu den Members of Amadys.

Über Amadys

Amadys ist ein führender Systemintegrator von End-to-End-Konnektivitätslösungen für die Telekommunikations-, Infrastruktur-, Energie- und Rechenzentrumsmärkte. Amadys ist in den Benelux-Ländern, Deutschland, Dänemark, Österreich und der Slowakei tätig und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von mehr als 275 Millionen Euro.

Weitere Informationen: www.amadys.com

Bildquelle: @Amadys