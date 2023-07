Zur letzten Ruhe nach Mallorca

NEMOCEAN bietet seit kurzem exklusive und nachhaltige Seebestattungen ganzjährig auf der spanischen Mittelmeerinsel an.

Palma de Mallorca, Juli 2023 – Die auf Mallorca ansässige Firma NEMOCEAN bietet seit kurzem Seebestattungen in einem exklusiven Rahmen auf der spanischen Mittelmeerinsel an. Das Angebot umfasst die komplette Planung, Organisation und Durchführung der maritimen Urnenbestattung inklusive aller dafür notwendigen Genehmigungen und Zertifikate. Seebestattungen auf Mallorca wurden bislang in einer rechtlichen Grauzone durchgeführt. Offiziell sind sie auf den Balearen erst seit kurzem erlaubt, jedoch unter strengen Auflagen. NEMOCEAN ist das erste Unternehmen, dass über eine offizielle Lizenz für maritime Urnenbestattungen auf der Mittelmeerinsel verfügt.

„Wir möchten einen oftmals eher traurigen und bedrückenden Augenblick in einen schönen und unvergesslichen Moment für die Hinterbliebenen verwandeln, inmitten einer warmen, mediterranen und traumhaften Umgebung“, erklärt NEMOCEAN-Geschäftsführerin Anna Hausser, die das Unternehmen zusammen mit ihrem Mann Christian sowie Tobias Hofmann gründete. Ansprechpartnerin und Koordinatorin ist die Event-Managerin Tanja Genschow. Sie selbst organisierte vor zehn Jahren eine Seebestattung für ihre an Krebs gestorbene Großmutter. „Heute möchte ich auch anderen Angehörigen diese einzigartige und schöne Erfahrung ermöglichen“, so Genschow.

WAS BIETET NEMOCEAN?

NEMOCEAN bietet den Angehörigen von Verstorbenen in Deutschland, Österreich, der Schweiz sowie europaweit zu erst einmal eine unverbindliche Anlauf- und Beratungsstelle, um die persönlichen Wünsche für eine Seebestattung zu verstehen und anschließend die Möglichkeiten dafür aufzuzeigen. Das Unternehmen übernimmt danach die komplette Planung der Zeremonie, inklusive aller notwendigen Genehmigungen für den Transport der Urne auf die Insel in Absprache mit dem jeweiligen Bestattungsinstitut. Auf Wunsch organisiert NEMOCEAN auch die Organisation für Anreise und Unterkunft der Trauergäste auf der Insel sowie für deren Transport vor Ort, inklusive vorherigem oder anschließendem Aufenthaltsprogramm, Restaurant-Reservierungen, etc. Oder anders gesagt: NEMOCEAN bietet einen Rundum-Sorglos-Service.

Am Tag der Seebestattung werden die Angehörigen und Gäste auf einer exklusiven Segel- und Motoryacht zum dem Ort der Zeremonie gefahren. Wenn gewünscht befinden sich an Bord ein Trauerredner oder Geistlicher. Möglich ist auch die Begleitung durch einen Musiker. An Bord stehen den Gästen zudem Verpflegung und Getränke nach eigenem Gusto zur Verfügung. „Jeder Mensch ist anders, und deshalb wird auch der Ablauf der Bestattung mit den individuellen Wünschen und Vorstellungen der Angehörigen abgesprochen und umgesetzt“, sagt Anna Hausser. „Jedes noch so kleine Detail wie die Dekoration an Bord, die begleitende Musik oder die Ausarbeitung der Trauerrede wird dabei berücksichtigt.“

WIE TEUER IST EINE SEEBESTATTUNG AUF MALLORCA?

NEMOCEAN bietet zwei Arrangements für Seebestattungen auf der Insel an. In beiden sind als Basis-Leistungen die Fahrt mit dem Boot zum Bestattungsziel, inklusive Kapitän und Crew, allen dafür notwendigen Versicherungen, Gebühren und behördlichen Dokumente enthalten. Ebenfalls im Standard-Arrangement inklusive sind die biologisch abbaubare Urne mit Blumenbegleitung, Blumenschmuck und Gestecke an Bord, Begrüßungsgetränke, eine persönliche Begleitung während der gesamten Zeremonie sowie das offizielle Bestattungszertifikat mit genauen Angaben zur Zeit, dem Schiff sowie dem Ort der Seebestattung mittels GPS-Koordinaten. Das Premium-Arrangement beinhaltet zusätzlich ein Medienpaket mit Foto- und Videografen, ein professionell erstelltes Erinnerungsvideo, eine exklusive Blumendekoration sowie eine Auswahl an verschiedenen Getränken an Bord. Das Standard-Arrangement liegt bei Preisen ab 2.900 Euro, das Premium-Arrangement ab 3.900 Euro.

NEMOCEAN UNTERSTÜTZT SCHUTZ DER MEERE

NEMOCEAN setzt auf ein nachhaltiges und klimaschützendes Geschäftskonzept. Das Unternehmen arbeitet aus diesem Grund ausschließlich mit regionalen Firmen und Lieferanten zusammen. Alle von NEMOCEAN angebotenen Dienstleistungen erfüllen die internationalen Umweltanforderungen, wie beispielsweise den ausschließlichen Einsatz von zertifizierten biologisch abbaubaren Urnen und die ausnahmslose Umsetzung aller Vorschriften zum Schutz der Küsten und des Meeres. Darüber hinaus sensibilisiert das Unternehmen Kunden und Partner für den Schutz des Meeres und spendet an ausgewählte regionale Projekte zum Schutz und Verbesserung der Umwelt.

Kontakt:

NEMOCEAN

Panteon House

Joan Maria Thomas 2, 1

07014 Palma de Mallorca

Balearen, Spanien

+34 604 866 939

www.nemoceans.com/de

