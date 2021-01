Zusammenarbeit von BNP Paribas und Orange Business Services

Einsatz von SD-WAN in 1.800 französischen Verkaufsstellen

Co-Construction Ansatz gewährleistet Geschäftskontinuität während der Implementierung

BNP Paribas entschied sich für eine Zusammenarbeit mit Orange Business Services, um eine SD-WAN-Lösung in mehr als 1.800 Bankfilialen in Frankreich einzusetzen. Um die Benutzererfahrung für Kunden und Mitarbeiter gleichermaßen zu verbessern, fokussiert sich BNP Paribas auf die Entwicklung und Integration neuer digitaler Lösungen – bei gleichbleibend hohen Standards.

Durch die Integration von Flexible SD-WAN von Orange Business Services profitiert BNP Paribas von einer modernen und agilen technologischen Plattform, die seine digitale Transformation beschleunigt. Gleichzeitig wird eine schnelle und einfache Bereitstellung verschiedener Dienste wie dynamisches Routing oder Pfadauswahl ermöglicht, die sich durch Skalierbarkeit und Flexibilität auszeichnen. Administratoren können zudem die Infrastrukturleistung überwachen und potenzielle Netzwerküberlastungen durch einfache Softwareänderungen beheben und die Anwendungsleistung optimieren. Durch den Einsatz von SD-WAN nutzt BNP Paribas die Vorteile eines vollkommen sicheren hybriden Netzwerks, das von sich aus Multi-Cloud-, Multi-Access- und Multi-Applikationsfähig ist. Außerdem profitiert die Bank von einem optimierten und zentralisierten Management sowie intelligentem Routing für ihre neue Infrastruktur.

Für mehr Agilität: enge Zusammenarbeit von Business und IT

Bereits seit dem Projektstart erstellen die Experten von Orange Business Services und BNP Paribas gemeinsam das Lösungsdesign sowie die Priorisierung der zu implementierenden Funktionen. Derzeit werden mehr als 3.600 Zugangsleitungen – zwei pro Filiale, einschließlich einer Internet-Zugangsleitung – eingerichtet. Dabei liegt der Fokus für jeden Standort auf der Aufrechterhaltung der Geschäftskontinuität während der Migration. Neben dem SD-WAN-Overlay sind zudem auch Firewalls für eine verbesserte Sicherheit Teil dieser Bereitstellung.

“Für uns war es von größter Bedeutung, einen Partner zu wählen, der bereits Erfahrung mit der Implementierung und dem Betrieb von SD-WAN-Lösungen nachweisen kann. Orange Business Services hat sich als dieser vertrauenswürdige Partner herausgestellt. Zusätzlich zu ihrer IT-Expertise bewiesen die Orange-Teams die Kompetenz, unsere geschäftlichen Herausforderungen zu verstehen. Sie wussten, was getan werden musste, um unsere digitale end-to-end Transformation adäquat zu unterstützen. Diese enge Zusammenarbeit von Beginn an, war einer der Schlüssel zum Erfolg und ein Garant für den reibungslosen Roll Out”, so Bernard Gavgani, Chief Information Officer, BNP Paribas Group.

“Wir freuen uns sehr darüber, BNP Paribas bei ihrem Transformationsprogramm zu unterstützen und das erste groß angelegte SD-WAN-Projekt in der Retail Banking Branche des französischen Marktes umzusetzen. Um gemeinsam maßgeschneiderte und innovative Lösungen zu entwickeln, ist ein tiefgreifendes Verständnis der Geschäftsanforderungen unserer Kunden dabei unerlässlich. Orange Business Services wird die zentralen sowie lokalen Teams von BNP Paribas weiterhin beim Erwerb und der Weiterentwicklung ihrer SD-WAN-Fähigkeiten begleiten”, so Nadine Foulon-Belkacemi, Executive Vice President, French Major Clients, Orange Business Services.

Über Orange Business Services

Orange Business Services ist Netzbetreiber, Integrator digitaler Services und die globale B2B-Sparte der Orange Gruppe. Das Unternehmen verbindet, schützt und entwickelt Innovationen für Unternehmen auf der ganzen Welt, um ein nachhaltiges Unternehmenswachstum zu fördern. Orange Business Services nutzt seine Konnektivitäts- und Systemintegrationsexpertise in der gesamten digitalen Wertschöpfungskette. Damit ist Orange Business Services bestens aufgestellt, um globale Unternehmen in Bereichen wie Software Defined Networks, Multi-Cloud-Dienste, Daten und KI, Smart-Mobility-Dienste und Cybersecurity zu unterstützen. Orange Business Services begleitet Unternehmen sicher durch alle Phasen des Datenlebenszyklus, von der Erfassung, dem Transport, der Speicherung und Verarbeitung bis hin zur Analyse und gemeinsamen Nutzung.

Da Unternehmen von Innovationen profitieren, stellt Orange Business Services seine Kunden in den Mittelpunkt eines offenen, kollaborativen Ökosystems. Dazu gehören die 27.000 Mitarbeiter, die Vermögenswerte und das Know-how der Orange Gruppe, seine Technologie- und Geschäftspartner sowie ein Pool von sorgfältig ausgewählten Start-ups. Mehr als 3.000 multinationale Unternehmen sowie zwei Millionen Fachleute, Unternehmen und Kommunen in Frankreich vertrauen auf Orange Business Services.

Für weitere Informationen besuchen Sie www.orange-business.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn, Twitter und unseren Blogs.

Orange ist einer der weltweit führenden Telekommunikationsbetreiber mit einem Umsatz von 42 Milliarden Euro im Jahr 2019 und 257 Millionen Kunden weltweit (Stand 30. September 2020). Orange ist an der Euronext Paris (ORA) und an der New York Stock Exchange (ORAN) notiert. Im Dezember 2019 stellte Orange seinen neuen Strategieplan “Engage 2025” vor, der sich an sozialer und ökologischer Verantwortung orientiert. Das Unternehmen setzt auf Wachstumsbereiche wie B2B-Dienstleistungen und die Platzierung von Daten und KI im Zentrum von Innovation. Dabei ist die gesamte Orange Gruppe ein attraktiver und verantwortungsbewusster Arbeitgeber.

Orange und alle anderen Orange Produkt- oder Dienstleistungsnamen, die in diesem Material enthalten sind, sind Marken von Orange oder Orange Brand Services Limited.

