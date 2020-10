Zuverlässige UVC-Luftreinigungsgeräte gegen Viren und Bakterien

Lüftungsproblem in Schulen und Unternehmen lösen

Nagold, Oktober 2020 – Mit den GigaTrooper UVC-Luftreinigungsgeräten bietet euroLighting Stand- und Wandgeräte für jede Art von Raum. Sie reinigen die Raumluft zuverlässig bis zu 99 Prozent vor Viren und Bakterien und machen ein ständiges Lüften beispielsweise in Klassenzimmern überflüssig.

Können geschlossene Räume aufgrund kälterer Temperaturen nicht mehr regelmäßig gelüftet werden und halten sich dort mehrere Personen über einen längeren Zeitraum auf, verbreiten sich Viren und Bakterien ungehindert. Das Risiko für Ansteckungen in Unternehmen, Schulen, Kindergärten, Gastbetrieben und weiteren Branchen steigt.

Insbesondere die Belüftung von Klassenzimmern stellt derzeit ein großes Problem dar – um Ansteckungen vorzubeugen, wird mitunter die gesamte Unterrichtszeit über gelüftet und Schüler und Lehrer sitzen stattdessen mit Jacken im Klassenzimmer und frieren.

Abhilfe schafft hier die Installation der GigaTrooper-Geräte, die je nach Typ die Luft in geschlossenen Räumen zuverlässig reinigen. Zudem halten sie die Raumtemperatur auf einem konstanten Niveau. In größeren Räumen können mehrere Geräte aufgestellt werden.

– Durch eine hohe Luftleistung ist eine mehrmalige Reinigung der Raumluft pro Stunde möglich.

– Der dabei entstehende Geräuschpegel von unter 46dB liegt im angenehmen Bereich, also unterhalb des Geräuschpegels einer normalen Unterhaltung (ca. 60dB).

– Durch eine mehrfache Filteranordnung beträgt die Desinfektion der Raumluft, also die Abtötungsrate von Viren 99% und von Bakterien 99,9%.

Wissenschaftlicher Hintergrund:

Wissenschaftliche Untersuchungen haben ergeben, dass die Aerosol-Konzentration durch das Sprechen und Singen bedrohlich ansteigen kann, selbst wenn der Abstand zwischen den Menschen 1,5 bis 2 Meter beträgt. Dies ist in Schulen oder Restaurants kaum zu gewährleisten. Außerdem bleiben die Aerosole noch stundenlang im Schwebezustand in den Räumen und können dabei eine erhebliche Virenlast mit sich tragen.

Die euroLighting GmbH aus Nagold konzentriert sich auf den Vertrieb und die Entwicklung moderner LED-Technologie. Eine Neuheit sind die LED-Produkte mit sonnenlichtähnlichem Spektrum, die sich positiv auf die Gesundheit von Mensch und Tier auswirken. Hier bietet euroLighting sowohl Leuchtdioden als auch verschiedene Typen an einsatzfertigen LED-Leuchtmitteln an.

Das Produktportfolio an modernen LED-Leuchtmitteln umfasst zudem LED-Straßenlampen bis 150W (HQL 400W) inklusive Nachtabsenkung sowie komplette Smart-City-Systeme für den Aufbau einer intelligenten Stadt.

