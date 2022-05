Zwei Auszeichnungen für UTA Edenred

-Bester Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand 2022; Wiederholung des Top-Rankings vom Vorjahr

Kleinostheim – UTA Edenred, einer der führenden Mobilitätsdienstleister in Europa und Teil der Edenred-Gruppe, ist mit zwei Awards für seine überzeugenden Leistungen ausgezeichnet worden. So konnte sich der Mobilitätsdienstleister in puncto Kundenzufriedenheit und Servicequalität bei der Wahl zum besten Dienstleister für den Mittelstand 2022 in der Kategorie Tankkarten-Anbieter erneut gegen 14 Wettbewerber durchsetzen; bereits 2021 lag das Unternehmen auf dem ersten Rang. Darüber hinaus hat UTA Edenred den „Deutschen B2B-Award 2022“ erhalten, der zu den deutschlandweit größten B2B-Rankings in den Bereichen Kundenzufriedenheit, Kundenservice und Preis-Leistungsverhältnis zählt.

Die besten Mittelstandsdienstleister – Award von WirtschaftsWoche und ServiceValue

Die besten Dienstleister für den Mittelstand werden jährlich im Rahmen einer Studie ermittelt, die das Kölner Marktforschungsinstitut ServiceValue exklusiv für das Magazin WirtschaftsWoche erstellt. Die Untersuchung basiert auf den Online-Bewertungen von mehr als 12.800 Entscheidern, Einkäufern und Nutzern, die unter anderem zur allgemeinen Kundenzufriedenheit, Servicequalität, zum Preis-Leistungsverhältnis und zur Kompetenz der Mitarbeiter befragt werden. In der Umfrage übertraf UTA Edenred mit einem Gesamtindex von 79,6 den Branchenmittelwert von 72,8 deutlich und wurde deshalb erneut als „top platziert“ bewertet und geehrt.

Gewinn des „Deutschen B2B-Awards“ in mehreren Kategorien

Die zweite Auszeichnung, der „Deutsche B2B-Award 2022“, wird vom unabhängigen Forschungsinstitut Deutsche Gesellschaft für Verbraucherstudien (DtGV) vergeben, das auch in diesem Jahr mehr als 100.000 Urteile von Entscheidern zu fast 1.400 Unternehmen aus verschiedenen Branchen einholte. Dabei konnte UTA Edenred gleich in mehreren Kategorien überzeugen und wurde als Branchen-Champion bei der Kundenzufriedenheit, dem Kundenservice und dem Preis-Leistungsverhältnis ausgezeichnet.

„Um heute erfolgreich zu sein, muss man sich das Vertrauen seiner Kunden täglich neu erarbeiten“, sagt Richard Röhr, Sales Director DACH bei UTA Edenred. „Wir freuen uns daher sehr über die ausgezeichneten Bewertungen und sind stolz darauf, dass wir mit unserem Service und unserem umfassenden 360-Grad-Mobilitätsangebot erneut punkten konnten. Das ist nicht nur eine Bestätigung für unser Engagement, sondern zugleich Ansporn, die Wünsche unserer Kunden auch in Zukunft bestmöglich zu bedienen.“

UNION TANK Eckstein GmbH & Co. KG (UTA Edenred) zählt zu den führenden Mobilitätsdienstleistern in Europa. Mit den UTA-Akzeptanzmedien erhalten gewerbliche Kunden mit Fahrzeugflotten aller Größen Zugang zu mehr als 70.000 Akzeptanzstellen in 40 Ländern. UTA Edenred-Kunden beziehen markenunabhängig und bargeldlos konventionelle und alternative Kraftstoffe, nutzen ein kontinuierlich wachsendes Ladenetz für Elektro- und Hybridfahrzeuge, Mautlösungen für 26 Länder Europas und können Werkstattleistungen, Fahrzeugreinigung, Pannen- und Abschleppdienste sowie die Servicevermittlung eines Dienstleisters zur Erstattung von Mehrwert- und Mineralölsteuer in Anspruch nehmen.

Mit Softwarelösungen für Tankplanung, Flottenmanagement, Telematik und einer Smartphone-App für die mobile Tankabwicklung bietet UTA Edenred seinen Kunden eine digitale Plattform mit einem komfortablen, transparenten und sicheren 360°-Mobilitätsangebot.

UTA Edenred wurde 2021 in einer Umfrage des Magazins Wirtschaftswoche und des Kölner Marktforschungsinstituts ServiceValue zum „Besten Tankkarten-Dienstleister für den Mittelstand 2021“ gewählt. Das Unternehmen, das 1963 von Heinrich Eckstein gegründet wurde, ist heute Teil der Edenred SE.

