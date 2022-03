Zweisam Zeit – Neue, innovative Online Partnervermittlung

Zweisam Zeit bietet einen neuen Weg der Partnersuche und der Partnervermittlung. Schnell, unkompliziert und vor allem günstig.

Die Vergangenheit:

Ich denke, viele Besucherinnen und Besucher unserer Seite haben schon Erfahrungen mit Online-Singleportalen, Datingseiten oder einer Community gemacht. So gut diese auch aufgebaut sind, einige Probleme vereinen alle. Entweder wird man auf sein Äußeres reduziert und hat nie die Chance mit seinem Wesen jemanden zu überzeugen oder die Fotos der Profile sind aus dem letzten Jahrhundert um gut auszusehen. Oft genug hat man aber auch keine echten Personen vor sich, sondern Leute, die sich hinter Fake-Profilen verstecken. Das macht die Online Partnersuche und die Online Partnervermittlung oft nur eins: teuer und unsicher.

Auch sind wir gegen die Abo-Politik, die es bei vielen Internet-Portalen noch immer gibt. Verträge verlängern sich automatisch und wenn man die Kündigung vergisst, muss man die neue Laufzeit bezahlen – ob man noch möchte, oder nicht.

Die Idee hinter Zweisam Zeit:

Auch wir haben diese Erfahrungen allesamt machen müssen. Eine Falte zuviel im Gesicht und ein schiefer Zahn – schon wird man weggewischt. Wie eine Ware, die keiner haben möchte. Auf der anderen Seite war das Aussehen auch derart ansprechend, dass die Anfragen dazu ausschließlich für das Eine und nie für etwas Ernsthaftes waren. Denn auch „zu gut“ aussehen schreckt die ehrlichen und ernsthaften Interessenten eher ab.

Wir dachten uns also, dass wir die Partnervermittlung von Grund auf anders machen sollten. Wir haben lange überlegt und als Resultat ein System entwickelt, bei dem die innere Schönheit vor der Optik kommt. Wir dachten uns, dass vor dem Ansehen des Profilfotos zuerst ein Foto der Seele kommen sollte. Gesagt, getan. So entwickelten wir in vielen Stunden und mit viel Einsatz unsere neue Online Partnervermittlung Zweisam Zeit.

Hier bekommst du alles, was auf anderen Portalen nicht möglich ist. Es zählt zunächst die innere Schönheit. Das Profilbild spielt erst im weiteren Verlauf eine dann eher untergeordnete Rolle. Außerdem möchten wir dich vor Fake-Profilen schützen. Deshalb wird jede Neuanmeldung händisch von uns geprüft und freigeschaltet. Fake-Anmeldungen werden schon im Voraus aussortiert. Natürlich können wir auch nicht für die Ehrlichkeit unserer Mitglieder garantieren. Aber wir können zumindest sagen, dass du es mit echten Personen zu tun hast. Im Zweifel haben wir auch die richtigen Daten zur Hand, wenn du strafrechtlich relevante Erfahrungen auf unserem Portal machen musstest. Wir möchten dein Vergnügen auf unserer Singlebörse maximieren und deine Sicherheit auf ein möglichst hohes Niveau anheben.

Ein weiterer Vorteil unserer Partnervermittlung ist es, dass wir nur die für dich relevanten Profile in deinen Kontaktvorschlägen anzeigen lassen. Profile, die komplett im Gegenteil zu deiner Partnersuche stehen, sind in der Regel irrelevant und werden von vornherein ausgeblendet. So hast du zwar auf den ersten Blick weniger Matches, diese passen jedoch dann auf dein Suchprofil. Deinem Gegenüber geht es genauso. Das erhöht die Qualität einer eventuellen Kontaktaufnahme.

Zuletzt haben wir ausgelotet, was eine derartige Form der Partnersuche kosten darf. Wir sind der Auffassung, dass eine Online Partnervermittlung zu keiner Zeit mehrere Hundert Euro kosten sollte. Manche Konkurrenten bieten ein besseres „Facebook“ für derartige Preise an. Wir wollen jedoch eine echte Dienstleistung der Partnersuche bieten, die durch Qualität den Preis rechtfertigt.

Außerdem war uns wichtig, keine Singlebörse mit Abo-Falle zu bauen. Unsere Mitgliedschaft ist, mit Ausnahme einer Aufnahmegebühr, dauerhaft kostenlos. Du bezahlst lediglich eine Vermittlungsgebühr, wenn dein Match ebenfalls Interesse an dir hat. So ist es nicht schlimm, wenn du eine Abo-Kündigung vergisst.

Die Zukunft:

Auf diesem Stand sind wir derzeit. Doch das soll noch nicht alles sein. Neben einer praktischen App für Android und iOS stehen in Zukunft noch viele schöne weitere Features auf unserer To-Do-Liste. So wird man zukünftig auch günstige romantische Features zu günstigen Preisen buchen können. Dem romantischen Date soll es schließlich an nichts fehlen. Mehr wird aber noch nicht verraten. Alles zu seiner Zeit…

Zweisam Zeit versteht sich als Schnittstelle zwischen einer traditionellen Partnervermittlung und einer Online-Singlebörse. Nur ohne Abo-Druck und teure Mitgliedschaft.

