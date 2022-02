Zweites HKL Center in Mannheim eröffnet

HKL erweitert das Sortiment um Raumsysteme, Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen.

Mannheim, 10.02.2022 – Noch mehr Produkt- und Maschinenkompetenz und noch kürzere Wege für den Kunden im Raum Mannheim: Vor Kurzem nahm das HKL Center Mannheim Süd seinen Betrieb auf. In dem neuen Spezialcenter für Raumsystemlösungen finden Kunden eine große Anzahl an Einheiten jeder Art und Ausstattung – vom Standardcontainer bis zum speziellen, vom Einzelcontainer zur kompletten Anlage – zur Miete und zum Kauf. Professionelle Beratung und umfassender Service runden das HKL Angebot ab. Gleichzeitig stockt HKL das Sortiment seines Centers Mannheim Nord in der Rudolf-Diesel-Straße auf: Hier erhalten Kunden ab sofort zusätzlich eine große Auswahl an Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen.

„Mit dem neuen Center und der umfangreichen Erweiterung unseres Produktportfolios stärken wir klar unser Angebot im Dreiländereck Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und Hessen – und erfüllen perfekt unsere Maßgabe, den Kunden ein großes Sortiment mit kurzen Anfahrtswegen zu bieten. Sowohl die Raumsysteme in Mannheim Süd als auch das Angebot von Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen in unserem seit vielen Jahren etablierten HKL Center Mannheim Nord kommen gut an“, sagt Leonard Simmer, Niederlassungsleiter Mannheim.

Das neue HKL Center Mannheim Süd ist optimal angebunden: Es liegt unweit der A6, direkt an der B36, im Edinger Riedweg 43, 68219 Mannheim. Das HKL Center Mannheim Nord in der Rudolf-Diesel-Straße 8 befindet sich im Norden der Stadt, nahe der B44.

Hochwertige Qualitätsprodukte, einfache Mietvorgänge, transparente Abläufe und höchste Zuverlässigkeit – dafür steht HKL BAUMASCHINEN ( www.hkl24.com). Über 80.000 Baumaschinen, Arbeitsbühnen, Baugeräte, Werkzeuge, Raumsysteme und Fahrzeuge garantieren höchste Verfügbarkeit der meisten Produkte – und machen HKL zum führenden Vermieter in Deutschland, Österreich und Polen. Das inhabergeführte Unternehmen betreibt über 170 Center, darunter Spezialcenter für Raumsysteme, Arbeitsbühnen und Teleskopmaschinen sowie für Strom. Immer dabei sind auch moderne, gut sortierte Baushops mit persönlicher Beratung und einem umfangreichen Sortiment an Kleingeräten, Werkzeugen und Verbrauchsmaterial.Rund 1.550 Mitarbeiter sowie der eigene, schnelle Service vor Ort machen HKL seit über 50 Jahren zu einem verlässlichen Partner für Bau, Handwerk, Industrie und Kommunen. Im Jahr 2021 erzielte HKL mit seinen Geschäftsbereichen Mieten, Kaufen und Service einen Umsatz von über 450 Millionen Euro.

