Zweitschlüssel vom Schlüsseldienst WD-Sicherheitstechnik

WD-Sicherheitstechnik bietet die Anfertigung von Schließanlagen, allen Schlüsselarten, einen Aufsperrnotdienst & mehr.

Der Schlüsseldienst WD-Sicherheitstechnik, mit Standorten in Mainz und Wiesbaden, bietet seinen Kunden ein breites Portfolio mit vielfältigen Leistungen rund um die moderne Schließtechnik. Zu den angebotenen Diensten gehören beispielsweise die Anfertigung von unterschiedlichen Schließanlagen oder auch von allen erdenklichen Schlüsselarten. In letzteren Bereich fallen nicht nur klassische Buntbartschlüssel und Zylinderschlüssel, wie Kerbenschlüssel und die moderneren Bohrmuldenschlüssel, sondern auch besonders anspruchsvoll herzustellende Varianten, wie Tresorschlüssel und Autoschlüssel mit elektronischer Funkwegfahrsperre. Hinzu kommen von Schlüsseldiensten traditionell angebotene Services, wie das Anfertigen von Gravuren, Durchführen von Schleifarbeiten und die Reparatur von Schuhen.

Da Buntbartschlüssel vergleichsweise simpel aufgebaut und zugehörige Schlösser entsprechend einfach zu überwinden sind, werden diese in der heutigen Zeit zumeist nur noch für Zimmertüren, Gartentore und Ähnliches verwendet. Zylinderschlösser werden hingegen oftmals für Haustüren und andere Bereiche eingesetzt, bei denen eine höhere Anforderung an die gebotene Sicherheit gestellt wird. Zylinderschlösser können zum Beispiel mit Kerben- oder Bohrmuldenschlüsseln verwendet werden. Letztere verfügen nicht nur über eingefräste Kerben, sondern auch über die namensgebenden Bohrmulden, die quer zur Längsachse eingebracht werden. Durch die Bohrungen wird eine noch höhere Sicherheit geboten, da es einerseits schwieriger ist, ein Duplikat herzustellen und die Schließanlagen andererseits schwieriger zu „knacken“ sind, da es aufwendiger ist, sie mit gängigen Dietrichen zu öffnen.

Die Fertigung von Tresorschlüsseln und Autoschlüsseln mit elektronischer Funkwegfahrsperre ist wesentlich komplizierter als die Fertigung der eben genannten Varianten. Dennoch ist das erfahrene Team von WD-Sicherheitstechnik in der Lage, auch diese Arten professionell zu produzieren. Bei Schlüsseln mit Wegfahrsperre wird allerdings das Original benötigt. Auch wenn dieses nicht mehr funktioniert, kann der zugehörige Code in der Regel noch ausgelesen und auf den neuen Schlüssel übertragen werden. Der Schlüsseldienst gibt dabei die Garantie, dass der Schlüssel kostenfrei aktualisiert wird, sollte er nach einer gewissen Zeit nicht mehr funktionieren.

Abgerundet wird das Repertoire des Fachbetriebs aus Wiesbaden durch verschiedene Leistungen der Sicherheitstechnik, wie etwa die Installation von modernen Überwachungskameras. Mehr Informationen über die angebotenen Leistungen finden sich auf der Webseite des Unternehmens.

Die Firma WD-Sicherheitstechnik bietet ihren Kunden vielfältige Leistungen, wie etwa die Anfertigung von Haustürschlüsseln, Tresorschlüsseln und Kfz-Schlüsseln für Autos mit elektronischer Wegfahrsperre. Traditionelle Services von Schlüsseldiensten, wie Schuhreparaturen, Schleifarbeiten und Gravuren, werden ebenfalls offeriert. Verschiedene sicherheitstechnische Anlagen (Überwachungskameras, Alarmanlagen etc.) installieren und vertreiben die Experten ebenfalls. Neben dem Firmenstandort in Dotzheimer Straße in der Stadt Wiesbaden, verfügt das Unternehmen WD-Sicherheitstechnik auch über eine Filiale in der Kaiserstraße in Mainz. Firmeninhaber ist Herr Gabriel Achim.

Firmenkontakt

WD-Sicherheitstechnik

Achim Gabriel

Dotzheimer Straße 76

65197 Wiesbaden

+49 (0)611 / 949 096 4

+49 (0)611 / 505 661 28

wd-sicherheitstechnik@gmx.de

http://www.wd-sicherheitstechnik.de

Pressekontakt

TJWeb GmbH

Thomas Joppien

Klosterplatz 6

47551 Bedburg-Hau

+49 (0) 2821 / 7203 200

presseservice@tjweb.eu

https://www.tjweb.eu

Bildquelle: Creative Commons CC0