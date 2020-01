DACHSER erweitert Logistikzentrum in Hof

(Mynewsdesk) Der Logistikdienstleister DACHSER verstärkt seine Kontraktlogistikaktivitäten in Oberfranken und bezieht ein neues Warehouse am Standort Hof. Dieses bietet Platz für rund 39.000 Paletten und verfügt über 47 Ladetore. Die Fertigstellung ist für Herbst 2020 geplant.

Zu der Erweiterung gehören außerdem Büro- und Sozialräume mit insgesamt 900 Quadratmetern. „Das neue Multi-User-Warehouse neben unserem bestehenden Logistikzentrum bietet unter anderem einem mittelständischen Kunden aus der Bau- und Gartenmarktbranche Platz, für den wir Kontraktlogistik-Services erbringen“, kommentiert Klaus Neubing, General Manager des Logistikzentrums Hof, die Geschäftsausweitung am Standort. Die Kontraktlogistikdienstleistungen, die DACHSER in Hof bietet, kombinieren Transportlösungen und Lagerung mit umfangreichen Value Added Services wie Konfektionierung und Verpackung. In Hof wird DACHSER nach der Erweiterung rund 500 Mitarbeiter beschäftigen. Zusätzlich sind rund 300 Menschen über die selbstständigen Transportunternehmer oder beispielsweise als Saisonkräfte regelmäßig für DACHSER im Einsatz.

Der europaweit tätige Projektentwickler und Logistikspezialist Verdion führt die Bauarbeiten durch, ab Herbst 2020 kann DACHSER das Gebäude beziehen. „Mit der Erweiterung gehen wir den nächsten wichtigen Schritt mit einem unserer großen DIY-Kunden aus der Baumarktbranche in der Region“, sagt Alexander Tonn, Managing Director European Logistics Germany, der bei DACHSER das Deutschlandgeschäft mit Industriegütern verantwortet. „Zusammen setzen wir in Hof ein zukunftsfähiges, auf Wachstum ausgerichtetes Logistikkonzept um.“

Das Logistikzentrum Hof ist auf Grund seiner zentralen Lage in Europa geografisch optimal gelegen. Von Hof aus werden innerhalb kurzer Zeit alle relevanten europäischen Destinationen und Wirtschaftszentren erreicht. Über das DACHSER Logistikzentrum Nürnberg ist die Niederlassung in Hof an das weltweite Luft- und Seefrachtnetz des Unternehmens angeschlossen.

30 Jahre Präsenz in Oberfranken

DACHSER ist seit über 30 Jahren in Oberfranken präsent, seit 2008 im heutigen Logistikzentrum an der Hofer Stadtgrenze. Dieses verfügt über 13.800 Quadratmeter Umschlag- sowie 11.800 Quadratmeter Warehouse-Fläche mit einer Kapazität von 35.000 Palettenstellplätzen im Hochregal. Für Kunden aus dem Industriegüter- und Lebensmittelbereich ist der Logistikdienstleister damit langjähriger Partner in der Region für Warehousing und Transport.

„Mit dieser Erweiterung wächst die immer bedeutender werdende Logistikdrehscheibe Hof weiter. Als Stadt sind wir stolz auf das weltweit tätige Unternehmen DACHSER, das mit dem Ausbau des Standorts Hof dann insgesamt rund 500 Arbeitsplätze bietet und damit zu den größten Arbeitgebern im Stadtgebiet zählen wird“, sagt Oberbürgermeister Dr. Harald Fichtner. „Bedanken möchte ich mich in dem Zusammenhang für das gute Miteinander, so unter anderem für die gewinnbringende Zusammenarbeit in der Logistikagentur Oberfranken. Ich wünsche dem Ausbauprojekt und dem Unternehmen viel Erfolg!“

