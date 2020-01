Hornetsecurity übernimmt langjährigen britischen Distributionspartner EveryCloud

Weiter auf Expansionskurs

Ein gelungener Start ins neue Jahr: Hornetsecurity schließt die Übernahme des britischen Distributionspartners und E-Mail-Security Anbieters EveryCloud erfolgreich ab. Bereits seit 2009 hat EveryCloud die Services des deutschen Marktführers für E-Mail-Cloud-Security-Lösungen exklusiv unter eigenem Branding in UK und später auch in den USA vermarktet.

Nach der Akquisition der Spamfilter-Sparte von Avira im Jahr 2018 und der Übernahme des spanischen Marktführers Spamina im Januar 2019 baut die Hornetsecurity-Gruppe damit ihre europäische Marktführerschaft zügig aus.

Seit der Gründung im Jahr 2009 ist EveryCloud die lokale Repräsentanz von Hornetsecurity in Großbritannien und den USA und hat im E-Mail-Security-Segment erhebliche Marktanteile gewonnen. Mit über 250 Fünf-Sterne-Bewertungen erwarb sich der Distributionspartner auf der Technologieplattform Spiceworks zudem einen erstklassigen Ruf für exzellente Cloud-E-Mail-Sicherheitslösungen und seinen Kundenservice.

Wenn ab sofort das Geschäft gemeinsam unter dem Label der Hornetsecurity Group fortläuft, können sich die 9.000 Kunden und über 400 Reseller von EveryCloud weiterhin auf die ihnen bekannte und vertraute Plattform verlassen, aber auch auf die vielen anderen Services von Hornetsecurity zugreifen. Dazu gehören die umfassende Security und Compliance Suite für die Microsoft Office 365 Cloud, 365 Total Protection, sowie der 365 Total Encryption Service zur Verschlüsselung von E-Mails in Office 365 und der kürzlich veröffentlichte SIEM Connector. Daniel Hofmann, CEO von Hornetsecurity, bestätigt: „Dank der gebündelten Kräfte dürfen EveryCloud-Kunden und -Partner noch umfassendere Produkte, Services und Vorteile erwarten. Dieser Deal wurde so konzipiert, dass sie einfach weiterhin die gleiche Plattform nutzen können und keine Nachteile haben werden.“

Das erfahrene Team des CEO von Everycloud, Graham O’Reilly, bleibt bestehen. Er übernimmt neue Aufgaben in den Märkten USA und UK innerhalb der Hornetsecurity Gruppe. „Das Zusammenwachsen bedeutet für uns, dass wir durch die Nutzung der Ressourcen und Größe von Hornetsecurity noch bessere Ergebnisse in unseren Märkten erzielen und eine umfangreichere Produktpalette anbieten können“, betont Graham O’Reilly.

Durch die Übernahme wird Hornetsecurity in die Lage versetzt, noch effektiver auf dem globalen Markt zu konkurrieren und Unternehmen in den USA und Großbritannien mit seinen E-Mail-Security-Services zu schützen. „EveryCloud hat sich im englischsprachigen Markt erfolgreich gegen große Wettbewerber durchgesetzt und ist zu einer etablierten Marke geworden. Hornetsecurity wird auf diesem Erfolg und der Erfahrung, die das Team über die Jahre gesammelt hat, aufbauen und weiterhin signifikant in diese Märkte investieren und damit das Wachstum weiter beschleunigen“, erklärt Daniel Blank, COO von Hornetsecurity. „Wir sehen den Schlüssel zur Gewinnung und Pflege neuer Kundenbeziehungen in landesweiten, lokalen Vertriebs-, Technik- und Support-Teams, um die höchstmögliche Qualität zu gewährleisten. Die Akquisition von EveryCloud ist ein bedeutender Schritt in unserer globalen Strategie“, erklärt Daniel Blank, COO von Hornetsecurity.

Über Hornetsecurity Group

Hornetsecurity ist der in Europa führende deutsche Cloud Security Provider für E-Mail und schützt die IT-Infrastruktur, digitale Kommunikation sowie Daten von Unternehmen und Organisationen jeglicher Größenordnung. Seine Dienste erbringt der Sicherheitsspezialist aus Hannover über weltweit 9 redundant gesicherte Rechenzentren. Das Produktportfolio umfasst alle wichtigen Bereiche der E-Mail-Security, von Spam- und Virenfilter über rechtssichere Archivierung und Verschlüsselung, bis hin zur Abwehr von CEO Fraud und Ransomware. Hornetsecurity ist mit rund 200 Mitarbeitern global an 10 Standorten vertreten und operiert mit seinem internationalen Händlernetzwerk in mehr als 30 Ländern. Zu den rund 40.000 Kunden zählen unter anderem Swisscom, Telefonica, KONICA MINOLTA, LVM Versicherung, DEKRA und Claas.

Mehr Informationen finden Sie unter www.hornetsecurity.com

Über EveryCloud

Der E-Mail Security Provider EveryCloud wurde 2009 mit dem Ziel gegründet, die Kommunikation von Unternehmen mittels modernster Sicherheitstechnologie und herausragendem Service zu sichern. Über 9.000 Kunden – überwiegend aus den Märkten Großbritannien, den USA und Australien – vertrauen auf EveryCloud.

