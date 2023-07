111 Jahre „Die Biene Maja“ und ganz Mallorca feiert mit.

Das ist die „flotteste“ Biene auf Mallorca. Reality-TV-Darstellerin Jasmin Herren, DJ Balineiro & die Partysänger der Band UNNORMAL aus dem Bierkönig auf Mallorca geben der 111-jährigen Biene Maja einen neuen musikalischen Style.

Ein Geburtstagsgeschenk für Biene Maja – die weltbekannte Biene wird 111 Jahre alt.

Schon mehr als ein Jahrhundert begeistert die im Jahr 1912 aus der Feder des deutschen Schriftstellers Waldemar Bonsels entsprungene Romanfigur „Die Biene Maja“ viele Generationen. Mit der vor mehr als 46 Jahren erschienen gleichnamigen Zeichentrickserie, erlangte die flotte Biene aus Deutschland prompt internationale Bekanntheit. Der offizielle Soundtrack von Karel Gott (* 14. Juli 1939 in Pilsen; 1. Oktober 2019 in Prag) eroberte im Sturm viele Kinderherzen und die Hitparaden. Mit mehr als 1,2 Millionen verkauften Singles und 5 goldene Schallplatten, gehört die 1977 erschiene Originalfassung noch heute zu den beliebtesten deutschsprachigen Kinderliedern.

Das am 22. Juli 2023 erscheinende „unnormale Remake“ ist die erste textlich editierte Neuauflage, die auf dem Originaltitel basiert. Bei der Entstehung dieser neuen Interpretation des Kinderklassikers haben sich die Songwriter von der Band UNNORMAL eng mit den Vertretern der Urheber abgestimmt und viele eigene Ideen eingebracht. Die 2023er-Version von „Die Biene Maja“ setzt auf modernen Sound, fünf Gesangsstimmen und auf ganz neue Textelemente – ohne dabei auf den bekannten Charme zu verzichten.

Statements:

Wir bringen „Die Biene Maja“ zurück in die deutschen Charts. Noch nie gab es so viel „Partyschlager-Musik“ in den deutschen Charts. Jetzt erobern die Helden unserer Kindheit die Partyinsel Mallorca. Die witzigen Interpretationen über Peter Pan von Partysängerin Mia Julia oder der Mallorca Hit „Aladin“ von TV-Gesicht Carolina kämpfen bereits mit Malle-Sound und ziemlich derben Texten gegen Katerstimmung auf der Schinkenstraße. Jetzt kehrt auch „Die Biene Maja“ -nach fast 50 Jahren- zurück auf die Tanzfläche. Unser Bienchen bleibt aber alkoholfrei und sogar kinderzimmertauglich, verspricht Jasmin Herren.

Die Biene Maja hat Geburtstag und ganz Mallorca feiert mit. Wir machen Jasmin Herren zur Musikmillionärin. Das Gesamtpaket überzeugt einfach. Der wahnsinnig coole Song wie auch die Synthese mit Jasmin und DJ Balineiro – es kann einfach nur perfekt werden. Wir haben Jasmin Herren versprochen, dass der Song mindestens 10 Millionen Klicks auf den Streaming-Plattformen erhält. Wir verraten ihr aber nicht, in welchem Zeitraum dies passieren wird. Versprochen ist versprochen, so die Band UNNORMAL.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns darauf von Ihnen zu lesen.

UNNORMAL

Die „Boyband“ aus dem Bierkönig Mallorca. Tom Juno, Kevin Fieber und Janosch Paradise touren seit 2019 durch die Partyszene. Mit den Hits „Flamingo Go“, „Taylor fegt nicht Taylor swifft“ und „Die Gummibärenbande“ begeistern die drei Jungs nicht nur Mallorcafans.

Jährlich ca. hundert Liveshows in DE, AT, CH, ES

Jede Woche live im Bierkönig auf Mallorca

Jasmin Herren

Seit 2006 ist Jasmin bereits Partyschlagersängerin & TV Gesicht. In Formaten wie Dschungelcamp (2022), Temptation Island V.I.P. (2020) oder Sommerhaus der Stars (2019) erlangte Jasmin inzwischen Kultstatus im Reality-TV.

Regelmäßige Auftritte im Oberbayern auf Mallorca

Kontinuierliche TV Präsenz seit 2006

Hunderttausende Social Media Fans

